Real Madrid: világrekord költségvetés, világverő csapat?

ÉS KELL IS AZ ÁTALAKÍTÁS! Carlo Ancelotti utolsó idénye nem sikerült szépre, a bajnokságban, a Király-kupában és a hazai Szuperkupában is ezüstérmet szereztek, és ugyan megnyerték az európai Szuperkupát és a tavalyi klubvilágbajnokságot, az Interkontinentális Kupát, de a Bajnokok Ligájából hamar kiestek, a mostani klub-vb-n 4–0-ra kikaptak az elődöntőben a PSG-től.

Ancelotti a klub legeredményesebb edzőjeként távozott, utóda a csapatot már Amerikában is vezető Xabi Alonso lett, logikusnak nevezhető lépés ez – miként várható volt a hetek múlva negyvenéves Luka Modric, a 34 esztendős Lucas Vázquez és a benne lévő képességeket ritkán megmutató Jesús Vallejo elengedése is. Az uruguayi ék, Álvaro Rodríguez, Víctor Munoz, Rafa Obrador és a marokkói válogatott Jusszef Enríkez is távozott a fiatalok közül, meglepően jó áron, ez azt tükrözi, hogy az itt kevés lehetőséget kapó játékosokban olykor óriási a potenciál, csak nem kapták, nem kapják meg a megfelelő bizalmat.

Nico Paz, Mario Gila, Álex Jiménez, Miguel Gutiérrez és Kubo Takefusza sokak szerint beférne a mostani keretbe, Fran García már visszatért: óvatosságból a legtehetségesebb fiatalokat visszavételi vagy egyéb olyan opciókkal engedik el, amik megkönnyítik a hazatérést.

Forrás: Swiss Rumble

Ilyen futballista lett Álvaro Carreras, aki 2017 és 2020 között realos volt, elengedték a Manchester Unitedhez, de már a Benficában futott be. Az angolok nem éltek a maguk 18, mások szerint 20 milliós visszavételi opciójával, végül hatmillió euró lett az övék a mostani 50 milliós, részletekben kifizetendő vételárból, és összesen 13.4 milliót kaptak érte. A Real meg végre egy igazán jó balhátvédet, aki magas, erős, a védelem közepén is bevethető. A portugáloknál 68 mérkőzésen 11 kanadai pontot szerzett – ebből 9-et az előző idényben, tehát bár már tavaly is sokat írtunk róla, Alonso akkor még a Leverkusenbe vitte volna, de igazán most futott be. A vételárba ötmilliós értékben beszámolta az eladó a 21 éves balhátvédet, Rafa Obradort.

MERT KELL! A védelmet mindenképpen újjá kellett szervezni: Lucas Vázquez messze állt már topformájától, Daniel Carvajal élete nagy formájában súlyos sérülést szenvedett, az előző idényben 12 mérkőzést játszott – és 33 és fél éves. Pár hónappal fiatalabb nála David Alaba, ő 600 percen át segíthette csak csapatát az előző idényben, hasonló okokból, Éder Militao az előző két idény zömét kihagyta sérülés miatt.

Kényszerből kapott lehetőséget a saját nevelésű Raúl Asencio, játékjogának értéke már 40 millió euró, bekerült a spanyol válogatott keretébe – de egy nagyon csúnya ügy miatt börtönbe is kerülhet pár évre. A legújabb hírek szerint a játékos ügyvédjei megegyeztek a két áldozattal, és abban bíznak, a futballista megússza pénzbüntetéssel az esetet. Asencio a nyári klub-vb-n a mezőny egyik legrosszabb átlagosztályzatával zárt…

Változó bevételi arányok, stabil növekedés

PEDIG SOKAT LÁTTÁK JÁTSZANI. Éveken át ott volt a Real Madrid orra előtt, hat évet húzott le a Málagában, mégis a Juventusban szerzett nevet magának, majd, miután tavaly meglepően nagy összegért a Bournemouthhoz igazolt, mert a scoutok sokra tartották, ott valósággal berobbant a futballvilágba. Ezért kapott most érte 62.5 milliót az angol csapat, a Juventus összesen 19.63 millióval vigasztalódhat. Bánkódhatnak a hollandok is, ugyanis még korosztályosként őket segítette Dean Huijsen, hiszen róla van szó, felnőttként azonban már a spanyol nemzeti csapat tagja. Apja, Donny az 1990-es években az Ajaxban is játszott, pályára lépett az 1993-es, Feyenoord elleni Holland Kupa-döntőn, Marc Overmarsot váltotta, de fia ügynökeként sokkal híresebb lett. A család még régebben Marbellára költözött, Dean ötévesen kapta meg a spanyol állampolgárságot, most egyértelműen a kezdőbe érkezett.

FŐNYEREMÉNY? Nehezen lehetett volna olcsóbban jobb hátvédet igazolni most Trent Alexander-Arnoldnál, tízmilliót kapott érte a Liverpool, de azt is csak a klub-vb miatt; nála értékesebb játékos a Bosman-szabály alapján csak kétszer váltott klubot: Kylian Mbappé és Lionel Messi.

Persze az ingyen a mai futball színvonalán értendő, megkapta a 20 millió eurós aláírási pénzt, amit Alaba és Antonio Rüdiger is, és 2031-ig minimum évi 15 millió eurót fog keresni, az ügynökének is leeshetett ekkora bónusz a szokások szerint. Huijsen évi 9-11 milliót kap, az A Bola és több más lap pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Real, ha részletekben fizet a Benficának, és nem a kivásárlási árat „üti le”, sokkal kedvezőbb kulccsal adózik az összeg után – a portugál csapat kérése cserébe az volt, hogy az ügynököt illető tíz százalékot akkor ne ők állják. A vételár 5 százaléka a szabályok szerint a nevelőkluboké, nagy része tehát éppen a Realé, az összes szétosztását ezért is vállalta magára a spanyol csapat.

Carreras alapbére éppen annyi, mint Huijsené: kilencmillió, bruttóban. Az új játékosok mind hosszú távra írtak alá, lásd még: amortizáció.

Nem sajnálták a pénzt a fiatalokra (Forrás: Transfermarkt)

AZ ÚJ… SZÓVAL NAGY TEHETSÉG. Toni Kroos távozása megviselte a csapatot, nyilván Modricot sem lehetett túlterhelni (átlagosan 50 percet játszott mérkőzésenként), Dani Ceballos nem váltotta be a reményeket, Arda Güler kiegyensúlyozatlanul teljesített, Jude Bellingham sem mindig villogott, és most éppen sérült, ezért kellett egy új fazonszabász: a 2020-ban harmincmillióért megvett Reniert lassan elfeledik, kölcsönből kölcsönből hányódva egyre kevesebbet és egyre rosszabbul játszik, ellenben a 17 éves Franco Mastantuonót a földkerekség összes topcsapata vitte volna. A Real itt leütötte a kivásárlási árat, a 45 millió euró a nyár végén 50 millióra emelkedett volna.

Mastantuono augusztusban betölti a 18-at, egyszeres felnőtt válogatott, utolsó szezonjában a River Plate-ben 22 mérkőzésen 11 kanadai pontot szerzett, karmester és jobbszélső, jobb oldali támadó középpályás. Erőszakosan védekezik, remekül helyezkedik labda nélkül, nem mellesleg olasz állampolgár. Egyik nagybátyja 1987-ben gólkirály volt az argentin másodosztályban, az idősebbek talán emlékeznek rá, hogy José Raúl Iglesiast (teljes neve: José Raúl Iglesias Mastantuono) anno megvette a Barcelona, játszott a Valenciában, majd több argentin csapatban is, a góljait rendre szaltókkal ünnepelve. A kis Mastantuono megdöntött pár korrekordot, és a liga legdrágább távozója lett.

EGY ÚJ ÉK AZ UTÁNPÓTLÁSBÓL. Vegyük észre: Alexander-Arnold 26 esztendős, Huijsen 20, Carreras 22, Mastantuono 17, 2028 óta a Real annyit többet U18-as fiatalokra, 223 millió eurót, mint az ezen a listán mögötte sorakozó Chelsea és a Tottenham Hotspur összesen! A nyári klub-vb nagy haszna a százmilliós bevétel mellett a 21 éves ék, Gonzalo García felfedezése: a Rinat Daszajev-frizurát a futballba végre visszahozó csatár a harmadosztályban gólkirály lett a „tarcsival”, lőtt egy gólt a Király-kupában, adott egy gólpasszt a ligában, Amerikában pedig gólkirály lett. Jutalma a maradás és egy új szerződés lehet.

🚨🇦🇷 Real Madrid confirmed to Como that they won’t activate €8m buy back clause for Nico Páz, also formal communication has arrived.



Como plan to keep Páz this summer and then Real will have €9m buy back clause for next summer.



🎥🇮🇹 https://t.co/dRchX44jSo pic.twitter.com/2XwwpLKupC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2025

LETELT? „Itt az ideje az újrakezdésnek, nyitottak vagyunk a fejlődésre. Mindig arra törekszünk, hogy fejlődjünk. És van hová fejlődni” – mondta Xabi Alonso a klubvilágbajnokság után. Nagy kérdés, részese lesz-e ennek az útnak Rodrygo, akit a Tottenham, az Al-Ahli Szaúdi, az Al-Nasszr, a Manchester City, a Liverpool, a Bayern München és a PSG is vinne. Fran García (VfB Stuttgart?), Andrij Lunyin (Galatasaray? Villarreal? Manchester City?), Dani Ceballos (Juventus? Betis? Villarreal?), Alaba (Galatasaray?) és Jacobo Ramón (Como? Betis?) is távozhat, a Sporting CP állítólag kölcsönkérte Endricket; jövőre egyébként lejár Alaba (34 éves lesz akkor), Rüdiger (33) és Carvajal (34) szerződése is, azaz hosszú távra kell gondolkodni. Thibaut Courtois (34) egy évvel hosszabbított, 2027-ig, megemelt bérrel, Asencio pedig 2031-ig írt alá, s hamarosan követi őket az elnöki asztalnál Brahim Díaz és csapata. Több embernek is távoznia kell, mert a keret jelenleg 27 főből áll, és 25 a maximális létszám.

Védekezik a Pool…

🚨🔴🇫🇷 #PL |



❗️Understand that Ibrahima Konate has received a new offer from Liverpool



💰 New improved proposal has been sent to the french defenderhttps://t.co/6JoxFY8qVO pic.twitter.com/dZsGFc75vM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 23, 2025

KI JÖHET MÉG? A két legmeglepőbb sajtóbeli kiszemelt kétségkívül az Edin Dzeko, Ante Budimir páros volt, ők ketten együtt 73 évesek. Az új Rüdiger Dayot Upamecano lehet, írja pár német lap, a francia bekk szerződése jövőre lejár, és hasonló cipőben jár a liverpooli Ibrahima Konaté; és mindkettőjük ügye összeköthető Rodrygóval. A német Sky Sport szerint Konaté és a Real már megegyezett egymással, egy idei átigazolás részeként felajánlhatják Brahim Díazt is, írja a Fichajes, mások egy 25 milliós „üzenetről” tudnak. Ide kapcsolódik, hogy Aurélien Tchouaménit jó ideje kerülgeti a Pool, a fiatal hátvéd, Lorenzo Aguado pedig mesés ajánlatot kapott Katarból.

A Sporting CP 21 éves elefántcsontparti hátvédje, Ousmane Diomande nagyon keresett, a Bayernnel kell licitháborút folytatni érte, írja a Bild, és ha már Rodrygo: a Marca szerint a másik realos célpont az Arsenal William Salibája – Rüdigernek ugyanakkor szaúdi kérői vannak. Régi célpont az ajaxos Jorrel Hato, az ESPN értesülései szerint a leverkuseni Piero Hincapiét maga a játékos ügynöke ajánlotta fel a madridiaknak.

Nem véletlen a nagy mozgás a védelemben: a Real az előző idényben 84 gólt kapott, ez negatív klubrekord. Alonso kedvenc taktikai hadrendje a 3–4–2–1, ezért is keresnek új középső védő(ke)t a nyáron. Az új érkezőket éppen ehhez a felálláshoz „szabták”, és ezért mondhatnak le Rodrygóról.

BREAKING: Abdellah Ouazane signing to Real Madrid has FAILED.



The player DIDN'T PASS his medical tests. @JorgeCPicon, @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/l6IaMAQEpZ — Madrid Zone (@theMadridZone) July 17, 2025

ÚJABB VISSZATÉRŐ? Olcsóbb kiszemelt a középpályára Kees Smit (AZ) és a 16 éves üstökös, Abdellah Uazan (Ajax), bár utóbbi megbukott azonban az első orvosi vizsgálatokon a bátyjával, a csatár Zakariával együtt (ő a minap szakított már az Ajaxszal). A stuttgarti Angelo Stiller Modric utóda lehet – az édesanyja ráadásul horvát –, a középpályás igencsak alulértékelt, nem igazán keresik a gigászok. Az As szerint három kiszemelt van még erre a posztra: Nicolo Barella, Enzo Fernández és Alexis Mac Allister, de hallani híreket Rodriról, akiért 100, mások szerint 115 milliót ajánlottak – a Fichajes szerint ezért kell mennie adott esetben Eduardo Camavingának.

Magától értetődne Nico Paz, 8 millióért haza lehet őt hozni a Comótól: a középső középpályásként, középcsatárként és trequartistaként is bevethető argentin a Serie A egyik nagy felfedezettje lett. A balhátvéd Miguel Gutiérrez tavaly óta spanyol válogatott, de nem viszik vissza, ellenben, ha 20 millióért a Serie A-ba kerül, Nápolyba vagy a Milanhoz, a summa fele a Realé. Ferland Mendynek új klubot keresnek, 14 millióért vihető, Renier szerződését felbonthatják, Chema Andrés pedig már Stuttgartban van, a VfB hárommilliót fizet érte.

Több spanyol lap is arról ír, hogy Alonso Fran García és Ceballos maradását kérte a főnökeitől.

A hírek szerint a nagy Jorge Mendes ismét felajánlott védencét, Bernardo Silvát a Realnak; itt jegyeznénk meg, hogy ő (azaz Silva) hamarosan 31 éves, Rodri pedig 29 esztendős.

Mint említettük, Alonso alatt változik a taktika, érkezik még akár két játékos is a kezdőbe, de a legnagyobb feladata neki is az, ami Ancelottinak: a sok sztárból csapatot kell kovácsolnia. Hiába a világ legnagyobb költségvetése, hiába a világ legértékesebb kerete, a futball továbbra sem összeadási művelet, hanem csapatsportág.

A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

DEPORTIVO ALAVÉS

Érkezett: Jonny Otto (PAOK, ingyen), Pablo Ibánez (Osasuna, ingyen), Jusszef Enríkez (Real Madrid, 3 000 000 euró), Raúl Fernández (Mirandés, ingyen), Carles Alena (Getafe, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe: Calebe (Fortaleza)

Kölcsönből vissza: Nikola Marasz (Gijón), Joaquín Panichelli (Mirandés)

Távozott: Kike García (Espanyol, i.), Abdel Abkar (szerződése lejárt), Tomás Conechny (Racing Club, 3 000 000 euró)

Kölcsönbe: Adrián Pica (Mirandés)

Kölcsönből vissza: Joan Jordán (Sevilla), Carlos Martín (Atlético Madrid), Manu Sánchez (Celta Vigo)

ATLÉTICO MADRID

Érkezett: Álex Baena (Villarreal, 42 000 000 euró), Matteo Ruggeri (Atalanta, 17 000 000 euró), Juan Musso (Atalanta, kölcsön után végleg, 3 000 000), Clément Lenglet (Barcelona, kölcsön után végleg, i.), Thiago Almada (Botafogo, 21 000 000), Johnny Cardoso (Betis, 24 000 000), Dávid Hancko (Feyenoord, 30 000 000), Marc Pubill (Almería, 16 000 000)

Kölcsönből vissza: Saúl Níguez (Sevilla), Carlos Martín (Alavés), Horatiu Moldovan (Sassuolo)

Távozott: Arthur Vermeeren (RB Leipzig, k. u. v., 20 000 000), Rodrigo Riquelme (Betis, 8 000 000), Reinildo Mandava (Sunderland, i.), César Azpilicueta (szerződése lejárt), Axel Witsel (szl.), Ángel Correa (Tigres, 8 000 000), Saúl Níguez (Flamengo, i.)

Kölcsönbe: Horatiu Moldovan (Oviedo)

ATHLETIC BILBAO

Érkezett: Robert Navarro (Mallorca, ingyen), Jesús Areso (Osasuna, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Unai Vencedor (Santander), Urko Izeta (Mirandés), Hugo Rincón (Mirandés), Adu Ares (Zaragoza), Álex Padilla (UNAM Pumas), Nico Serrano (Gijón)

Távozott: Óscar de Marcos (visszavonult)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Valencia, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Unai Núnez (Celta Vigo)

FC BARCELONA

Érkezett: Joan García (Espanyol, 25 000 000 euró)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Manchester United)

Kölcsönből vissza: Oriol Romeu (Girona)

Távozott: Álex Valle (Como, kölcsön után végleg, 6 000 000), Clément Lenglet (Atlético Madrid, kölcsön után végleg, ingyen), Pablo Torre (Mallorca, 5 000 000)

Kölcsönbe: Ansu Fati (Monaco)

REAL BETIS

Érkezett: Natan (Napoli, kölcsön után végleg, 9 000 000), Rodrigo Riquelme (Atlético Madrid, 8 000 000), Álvaro Valles (egyesület nélküli), Gonzalo Petit (Nacional, 6 000 000), Junior Firpo (Leeds United, i.), Pau López (Toluca, i.)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Celta Vigo), Juanmi (Getafe), Álex Collado (Al-Holud), Borja Iglesias (Celta Vigo)

Távozott: Jesús Rodríguez (Como, 22 500 000), Rui Silva (Sporting CP, kölcsön után végleg, 4 700 000), Álex Collado (Al-Samal, 2 500 000), Youssouf Sabaly (Al-Duhail, 2 000 000), Juanmi (Getafe, 1 200 000), William Carvalho (szerződését felbontották), Johnny Cardoso (Atlético Madrid, 24 000 000)

Kölcsönből vissza: Antony (Manchester United)

CELTA VIGO

Érkezett: Ilaix Moriba (RB Leipzig, k. u. v., 6 000 000), Ferran Jutgla (Club Bruges, 5 000 000), Ionut Radu (Venezia, i.)

Kölcsönből vissza: Joseph Aidoo (Valladolid), Carlos Dotor (Gijón), Unai Núnez (Bilbao), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés)

Távozott: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 27 000 000), Fer López (Wolverhampton, 23 000 000), Miguel Rodríguez (Utrecht, k. u. v., 1 250 000), Alfon González (Sevilla, i.), Jailson (szl.), Javier Manquillo (szl.), Vicente Guaita (szl.)

Kölcsönbe: Carles Pérez (Arisz Szalonoki), Carlos Dotor (Málaga)

Kölcsönből vissza: Iker Losada (Betis), Borja Iglesias (Betis)

FC ELCHE

Érkezett: Germán Valera (Valencia, k. u. v., i.), Álvaro Rodríguez (Real Madrid, 2 000 000)

Kölcsönbe: Alejandro Iturbe (Atlético Madrileno)

Távozott: Nicolás Castro (Toluca, 5 000 000), José Salinas (Espanyol, i.), Mario Gaspar (szl.), Nicolás Fernández Mercau (New York City, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Sory Kaba (Las Palmas)

ESPANYOL BARCELONA

Érkezett: Roberto Fernández (Braga, 6 200 000), José Salinas (Elche, i.), Kike García (Alavés, i.), Miguel Rubio (Granada, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Villarreal)

Kölcsönből vissza: Rubén Sánchez (Granada)

Távozott: Joan García (Barcelona, 25 000 000), Brian Oliván (szl.), Álvaro Aguado (szl.), Álvaro Tejero (Arisz Szaloniki, i.)

Kölcsönből vissza: Urko González de Zárate (Sociedad), Valid Cseddira (Napoli), Marash Kumbulla (Roma), Alejo Veliz (Tottenham), Alex Král (Union Berlin)

FC GETAFE

Érkezett: Juanmi (Betis, k. u. v., 1 200 000), Javi Munoz (Las Palmas, i.), Álex Sancris (Burgos, i.), Kiko Femenía (Villarreal, i.), Yvan Neyou (Leganés, i.)

Kölcsönbe: Adrián Liso (Zaragoza)

Távozott: Juan Bernat (szl.), Allan Nyom (szl.), Carles Alena (Alavés, k. u. v.)

Kölcsönből vissza: Carles Pérez (Celta Vigo), Ramón Terrats (Villarreal), Álvaro Rodríguez (Real Madrid), Bertug Yildirim (Rennes)

FC GIRONA

Érkezett:

Kölcsönből vissza: Joel Roca (Mirandés), Valery Fernández (Mallorca)

Távozott: Iljasz Csaira (Oviedo, k. u. v., 1 500 000), Juanpe (szl.)

Kölcsönbe: Gabriel Misehouy (Arisz Szalonoki), Toni Fuidias (Gimnastic)

Kölcsönből vissza: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Arnaut Danjuma (Villarreal), Arthur Melo (Juventus)

UD LEVANTE

Érkezett: Kervin Arriaga (Partizan Beograd, 500 000), Jeremy Toljan (Sassuolo, i.)

Kölcsönbe: Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Alan Matturro (Genoa, 500 000)

Kölcsönből vissza: Pablo Campos (Cartagena)

Távozott: Giorgi Kocsorasvili (Sporting CP, 5 500 000), Andrés Fernández (Almería, i.), Vicente Iborra (visszavonult)

RCD MALLORCA

Érkezett: Pablo Torre (Barcelona, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Siebe Van der Heyden (St. Pauli)

Távozott: Robert Navarro (Bilbao, i.)

Kölcsönből vissza: Valery Fernández (Girona), Chiquinho (Wolverhampton)

CA OSASUNA

Érkezett: Valentin Rosier (Leganés, i.), Víctor Munoz (Real Madrid, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Iker Benito (Mirandés)

Távozott: Unai García (Panetolikosz, i.), Pablo Ibánez (Alavés, i.), Rubén Pena (Leganés, i.), José Manuel Arnáiz (Granada, i.), Jesús Areso (Bilbao, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Bryan Zaragoza (Bayern München)

REAL MADRID

Érkezett: Dean Huijsen (Bournemouth, 62 500 000), Franco Mastantuono (River Plate, 45 000 000), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 10 000 000), Álvaro Carreras (Benfica, 50 000 000)

Kölcsönből vissza: Álvaro Rodríguez (Getafe), Reinier (Granada)

Távozott: Jesús Vallejo (Albacete, i.), Luka Modric (Milan, i.), Lucas Vázquez (szl.), Jusszef Enríkez (Alavés, 3 000 000), Víctor Munoz (Osasuna, 5 000 000), Álvaro Rodríguez (Elche, 2 000 000)

REAL OVIEDO

Érkezett: Iljasz Csaira (Girona, k. u. v., 1 500 000), Brandon Domingues (Debrecen), Alberto Reina (Mirandés, i.), Luka Ilics (Crvena zvezda, 2 000 000)

Kölcsönbe: Salomón Rondón (Pachuca), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Borja Sánchez (Burgos)

Távozott: Sebas Moyano (szl.), Alemao (Internacional), Santiago Colombatto (Club León), Federico Vinas (Club León), Jaime Seoane (Pachuca), Sebas Moyano (Zaragoza, i.)

FC SEVILLA

Érkezett: Gabriel Suazo (Toulouse, i.)

Kölcsönből vissza: Alfon González (Valencia), Adnan Januzaj (Las Palmas), Joan Jordán (Alavés), Kelechi Iheanacho (Middlesbrough)

Távozott: Suso (Cádiz, i.)

Kölcsönből vissza: Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Saúl Níguez (Atlético Madrid)

REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

Érkezett:

Kölcsönből vissza: Jon Karrikaburu (Santander), Jon Gorrotxategi (Mirandés), Carlos Fernández (Cádiz), Umar Sadiq (Valencia), Urko González de Zárate (Espanyol)

Távozott: Martín Zubimendi (Arsenal, 70 000 000), Jon Ander Olasagasti (Levante, 500 000)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (West Ham)

FC VALENCIA

ÉRKEZETT: Dani Raba (Leganés, i.)

Kölcsönbe: Julen Agirrezabala (Bilbao, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Alberto Marí (Zaragoza), Cenk Özkacar (Valladolid), Eray Cömert (Valladolid)

Távozott: Germán Valera (Elche, i.), Jaume Doménech (szl.), Yarek Gasiorowski (PSV, 9 800 000), Cristhian Mosquera (Arsenal, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Max Aarons (Bournemouth), Iván Jaime (Porto), Umar Sadiq (Sociedad), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Giorgi Mamardasvili (Liverpool), Rafa Mir (Sevilla)

RAYO VALLECANO

Érkezett: Augusto Batalla (River Plate, k. u. v., 1 600 000), Luiz Felipe (Marseille, i.)

Kölcsönbe: Gerard Gumbau (Granada)

Távozott: Sergi Guardiola (Córdoba, i.), Aridane Hernández (szl.)

Kölcsönbe: Raúl de Tomás (Al-Vakrah)

Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería)

FC VILLARREAL

Érkezett: Alberto Moleiro (Las Palmas, 16 000 000)

Kölcsönbe: Rafa Marín (Napoli, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Jorge Pascual (Eibar), Adra Altimira (Leganés), Andrés Ferrari (St. Truiden), Arnaut Danjuma (Girona), Ramón Terrats (Getafe)

Távozott: Álex Baena (Atlético Madrid, 42 000 000), Andrés Ferrari (St. Truiden, 2 500 000), Kiko Femenía (Getafe, i.), Eric Bailly (szl.), Raúl Albiol (szl.), Thierno Barry (Everton, 30 000 000)

Kölcsönbe: Ramón Terrats (Espanyol)

Kölcsönből vissza: Tajon Buchanan (Inter)

Vastaggal az elmúlt két hét átigazolásai.