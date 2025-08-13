Sportrádió

Hetvenkét órával a La Liga rajtja előtt a Levanténak csak három regisztrált játékosa van

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2025.08.13. 18:42
null
A Levante a másodosztály bajnokaként jutott vissza a spanyol élvonalba (Fotó: Getty Images)
spanyol foci Levante La Liga
Hatalmas gondokkal szembesül a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os idényének rajta előtt a Levante: az újonc együttesnek 72 órával az első bajnoki forduló előtt csupán három regisztrált játékosa van. De valóban súlyosnak lehet nevezni a problémát?

A helyzetre a Marca hívta fel a figyelmet szerdai cikkében azzal a szellemes felütéssel, hogy a spanyol élvonalban még teljes kerettel is nagyon nehéz megnyerni egy-egy mérkőzést, három regisztrált játékossal pedig egyenesen elképzelhetetlen...

Márpedig tény: a spanyol másodosztály legutóbbi bajnoka, a Levante eddig csupán három játékosát tudta regisztrálni a 2025–2025-ös idényre, méghozzá Delát, Sergio Lozanót és Iván Romerót, azaz egy védőt, egy középpályást és egy csatárt.

A Marca azonban arról is beszámol, hogy a Levanténál ennek ellenére továbbra sem tartják aggasztónak a helyzetet, sőt kimondottan normálisnak ítélik azt meg – mert mint mondják, éppen mostanában frissítik a szükséges dokumentációkat a liga számára. „Nincs itt semmi probléma. A teljes keret a hét további részében regisztrálva lesz a szombati mérkőzésre” – idézi a madridi sportlap az egyik meg nem nevezett levantei forrását.

A Levante a spanyol élvonal új idényének első fordulójában a bajnoki címvédő Barcelonát látja vendégül szombaton 21.30 órától.

A spanyol csapatokat érintő regisztrációs káoszról korábban itt foglalkoztunk bővebben is:

Spanyol labdarúgás
2025.08.08. 15:21

Káosz a La Ligában: az igazolások több mint felét még nem sikerült regisztrálni

Az FC Barcelonánál és a Real Madridnál is vannak hiányosságok a bajnoki rajt előtt. Az Oviedónál különösen aggasztó a helyzet.

 

 

