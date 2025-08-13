Hetvenkét órával a La Liga rajtja előtt a Levanténak csak három regisztrált játékosa van

A helyzetre a Marca hívta fel a figyelmet szerdai cikkében azzal a szellemes felütéssel, hogy a spanyol élvonalban még teljes kerettel is nagyon nehéz megnyerni egy-egy mérkőzést, három regisztrált játékossal pedig egyenesen elképzelhetetlen...

Márpedig tény: a spanyol másodosztály legutóbbi bajnoka, a Levante eddig csupán három játékosát tudta regisztrálni a 2025–2025-ös idényre, méghozzá Delát, Sergio Lozanót és Iván Romerót, azaz egy védőt, egy középpályást és egy csatárt.

A Marca azonban arról is beszámol, hogy a Levanténál ennek ellenére továbbra sem tartják aggasztónak a helyzetet, sőt kimondottan normálisnak ítélik azt meg – mert mint mondják, éppen mostanában frissítik a szükséges dokumentációkat a liga számára. „Nincs itt semmi probléma. A teljes keret a hét további részében regisztrálva lesz a szombati mérkőzésre” – idézi a madridi sportlap az egyik meg nem nevezett levantei forrását.

A Levante a spanyol élvonal új idényének első fordulójában a bajnoki címvédő Barcelonát látja vendégül szombaton 21.30 órától.

