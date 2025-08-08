Káosz a La Ligában: az igazolások több mint felét még nem sikerült regisztrálni

A problémát nyilván megoldják majd a klubok a rajt előtt, hiszen furcsa lenne, ha emiatt akadályba ütközne az idénykezdet, az ügy komolyságát azonban jelzi, hogy a Marca felmérése szerint a nyári átigazolási szezonban szerződtetett 104 igazolásból mindössze ötvenet regisztráltak eddig a klubok. Nem árt sietni, hiszen augusztus 15-én kezdődik az új idény, így a következő napokban várhatóan egymás után megmozdulnak majd a problémás klubok ebben a tekintetben.

A címvédő FC Barcelona az átigazolási időszakban csupán két új játékost szerződtetett (Joan García, Marcus Rashford), közülük azonban még egyiket sem regisztrálta a következő idényre – ez talán nem is akkora meglepetés, hiszen a katalán együttes az előző idényben is hasonló gondokkal küzdött, és már akkor is csak manőverezés árán sikerült megoldást találni a problémára. A Marca ugyanakkor felhívta a figyelmet arra a nem elhanyagolható tényre, hogy bár egyre többen aggódnak a klubon belül is a játékosok kései regisztrálása miatt, de Inigo Martínez eladása vélhetően megoldást jelent majd a gondokra, és időben sikerül nevezni a két új igazolást.

Nagyobb meglepetés, hogy a Real Madrid sem regisztrálta eddig az összes új szerzeményét: a négy érkező közül Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold és Álvaro Carreras már „papíron” is bevethető a következő idényben, meglepetés lehet ugyanakkor, hogy az argentin tinisztárt, Franco Mastantuonót még nem regisztrálták, és mindaddig nem is fogják, amíg nem válik nagykorúvá – Mastantuono augusztus 14-én tölti be 18. életévét, vagyis erre már csak néhány napot kell várni, úgyhogy túlságosan a madridiaknak sem kell aggódniuk.

Az Atlético Madrid háza táján viszont minden a legnagyobb rendben van: a nyáron nagy bevásárlást tartó fővárosi együttes az összes igazolását – szám szerint hatot – előrelátóan már regisztrálta a következő bajnoki idényre.

Ez viszont ritka kivétel, a többi klub többsége ugyanis eddig nem tudott maradéktalanul eleget tenni az előírásoknak, s nem regisztrálta az összes új szerzeményét. Például a Real Betis – amely nyolc játékost is igazolt a nyáron – csak három új igazolását tudta eddig benevezni, vagy az újonc Real Oviedo, amelynél különösen is aggasztó a helyzet: a hét új igazolás közül még senkit nem sikerült regisztrálnia a klubnak.