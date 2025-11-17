Kosár: Vladár Róza kiváló formában tért vissza a hosszú kihagyása után

A 2006-os születésű, Csata DSE-ben nevelkedett Vladár Róza a felnőttélvonalbeli kosárlabda-bajnokság egyik legjobb formában lévő utánpótláskorú játékosa az elmúlt hetekben. Eddig a szezonban 7 pontot, 4,3 lepattanót és 11,3-as teljesítményindexet átlagolt meccsenként, s mindezt mezőnyből 52, míg triplából kiemelkedő, 43 százalékos dobóhatékonysággal abszolválva.

A TFSE bedobóígérete ráadásul azok után hoz ilyen remek produkciót, hogy az előző idényt teljes egészében ki kellett hagynia,

és mindent egybevéve, másfél éven nem játszhatott a súlyos sérülése miatt.

„A térdszalagszakadásom miatt hosszú időn át nem léphettem pályára, de hál'istennek a rossz időszak már a múlté, túl vagyok a nehézségeken.

Újra élvezem a kosárlabdázást, és úgy érzem, hasznos tagja is tudok lenni a csapatnak, ami mindenképpen jóleső érzés.

Igyekszem mindig élni a lehetőséggel, és egyre több játékpercet kivívni magamnak a teljesítményemmel" – mondta Vladár az Utánpótlássportnak.

Vladár Róza Forrás: TFSE

A jó formájának köszönhetően újra beverekedte magát a korosztályos válogatottba is, és az U20-asokkal együtt készülhet a jövő nyári A-divíziós Európa-bajnokságra.

A sérülésem miatt nagyjából két éve nem szerepeltem a válogatottban, ezért kicsit meg is lepett a mostani meghívó, de nyilván nagyon örültem neki.

A mostani, fehérvári összetartáson próbáltam mindent beleadni, és bizonyítani a szakmai stábnak, hogy a következő edzőtáborban is megkapjam a lehetőséget, és a fő cél majd természetesen az Eb-szereplés.”

(Kiemelt kép forrása: TFSE)