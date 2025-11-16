A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is alig hitte el, hogy kikaptunk (Fotó: Szabó Miklós)

Ilyen nincsen… A magyar válogatott ritkán látható drámai körülmények között szenvedett vereséget Írországtól, ezzel búcsút mondhat világbajnoki álmainak. Az utolsó pillanatokban Troy Parrott gólja mindent megváltoztatott, néhány másodperen múlott, hogy ne az írek, hanem a magyar futballisták ünnepelhessenek a lefújást követően.

Időbe tellett, mire a hármas sípszó után a válogatott tagjai összeszedték magukat. A többség a földön elterülve bámult maga elé, más az oldalvonal mellett az italokat tároló ládán üldögélt a fejét fogva, de olyan is akadt, aki a kispadra huppanva nézte meredten a cipőjét. Egyedül Varga Barnabás sétálgatott fejét csóválva a gyepen, megrendítő látvány volt, ahogy a Ferencváros csatára szomorkodva járt-kelt a pályán, miközben néhány méterrel mögötte az ír válogatott tagjai egymást csókolgatták, ugráltak, énekeltek. Pedig tíz perccel a rendes játékidő vége előtt még semmi jele sem volt a nagy ír feltámadásnak.

De jött az a Troy Parrott, aki csütörtökön a portugálok elleni 2–0 alkalmával duplázott, a Puskás Arénában ezen a napon pedig mesterhármast szerzett. Írország kis túlzással az AZ Alkmaar 23 éves támadójának köszönheti a csoport második helyének megszerzését, pedig nem sokon múlott, hogy ne ő, hanem Varga Barnabás legyen a mérkőzés hőse.

A lefújás után csupa szomorú kisgyerek, üvöltéstől berekedt fiatalember, néma csendben sétáló család indult haza. A magyar válogatott világbajnoki álmai november 16-án véget értek, hiába tűnt sokáig úgy, hogy a csapat elérheti a célját, és ott lehet a rájátszásban, az írek végül kiénekelték a sajtot a szánkból… Számunkra a csoport második helyének megszerzése volt, lett volna a cél, néhány másodpercen múlott, hogy nem jött össze.

Sokáig úgy tűnt, Marco Rossi irányításával a magyar csapat eléri a pótselejtezős helyet (Fotó: Szabó Miklós)

Pedig milyen jól kezdett a magyar együttes.

Három perc sem telt el a találkozóból, mikor Szoboszlai Dominik szöglet utáni beadását mesterien csúsztatta a kapuba Lukács Dániel, és máris vezetett Magyarország. Marco Rossi szövetségi kapitánytól az elmúlt esztendőkben megszokhattuk, hogy rendre előrukkol valami váratlannal, a Puskás Akadémia támadójának kezdőbe jelölése igazi meglepetés volt, és akár telitalálat lehetett volna, ha… Az Írország elleni találkozó utolsó percéig úgy tűnt, a 29 esztendős játékos a vb-selejtezősorozat felfedezettje lesz, nem is olyan régen még csupán álmodott a kerettagságról, november végén pedig immár második fontos gólját szerezte a nemzeti együttesben. Októberben az Örményország ellen hazai pályán 2–0-ra megnyert találkozón talált a kapuba, ezen a napon pedig az ő góljával szerezte meg a vezetést a válogatott.

De hol volt ekkor még a mérkőzés vége!

Nem Lukács Dániel csapatba állítása volt Marco Rossi egyedüli meglepő húzása, a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik ezen a délutánon egy sorral hátrébb futballozott, mélységből, sokszor a védők vonalából mozgatta a mieinket. De hiába a jó kezdés, amilyen gyorsan megszerezte a válogatott a vezetést, a vendégek olyan gyorsan ki is egyenlítettek. Írország jogos büntetőből egalizált, el kell ismerni, Szalai Attila telibe találta Chiedozie Ogbene lábát, a magyar védő reakciójából azonnal látszódott a helyszínen, hogy baj van, hiszen mindkét kezét a magasba emelve próbált nyomást gyakorolni a bíróra, mondván, ő még csak az eset környékén sem járt… A portugálok elleni dupláját követően az írek gólvágója, Troy Parrott a Puskás Arénában is a kapuba talált, Dibusz Dénes hiába vetődött jó irányba, esély sem volt a védésre.

Varga Barnabás (balra) óriási góljával vezettünk 2–1-re (Fotó: Czinege Melinda)

Könnyen alakulhatott volna aztán úgy, hogy a vasárnapi találkozó leginkább Varga Barnabás góljáról marad emlékezetes, de nem így lett… Azt eddig is tudtuk, hogy a Ferencváros csatára a kapu előtt elképesztően jól és veszélyesen fejel, de azon talán még ő maga is meglepődött, hogy a gyengébbik, bal lábával mekkora gólt lőtt ezen a napon. Egészen elképesztő találat volt ez tőle, olyan, melyre évek múlva is emlékeznek majd a szurkolók, és még inkább emlékeznének, ha győzelmet, de legalább döntetlent ért volna. A magyar csapat nagy akarattal futballozott, Marco Rossi szövetségi kapitány szokásához híven végig az oldalvonal mellől tüzelte futballistáit, akik közül a végére – úgy tűnt – többen is elkészültek erejükkel. A két szélső védő, Nego Loic és Kerkez Milos sokat volt munkában, a középpályán pedig különös volt látni, ahogy a mélységből futballozó Szoboszlai Dominik – balján Schäfer Andrással – többször is behúzódik a védelmi vonalba, és onnan próbálja meg elosztogatni a labdát. Akadtak periódusai a mérkőzésnek, amikor türelmesen, szurkolói szemmel már-már unalmasan járt a labda lábról lábra, de arra is figyelni kellett, a vendégek nehogy elszaladjanak egy kontrából.

És hát elszaladtak.

Troy Parrott nevét alighanem egy életre megtanulták a magyar válogatott futballistái, az ír támadó előbb szépen átemelte a labdát a kapujából kiinduló Dibusz Dénesen, a lefújás előtti pillanatokban pedig talán egyedül ő hitt benne, hogy oda tud érni a labdára. El kell ismerni, az írek egyenlítése után a magyar válogatott túlságosan magára húzta ellenfelét, az utolsó tíz-tizenöt percben érezhető volt, ebből még komoly baj is lehet. Rossi több cserével próbált életet lehelni csapatába, de a váltások finoman fogalmazva is rosszul sültek el, a becserélt Mocsi Attila lassan reagált a kapu előtt, Parrott őt megelőzve, bevetődve továbbította a labdát a kapuba, és ez elég volt ahhoz, hogy a magyar válogatott lemondhasson a világbajnoki álmairól. Az okokat hosszasan lehetne sorolni, lehetne jönni a balszerencsével, de az írek alapos leckét adtak ezúttal a magyaroknak, hogyan lehet vert helyzetből is talpra állni.

Bolla Bendegúz és Kerkez Milos magába roskadva (Fotó: Szabó Miklós)

Az ír drukkerek még fél órával a lefújást követően is a helyükön ugráltak, sokan félmeztelenre vetkőzve énekeltek, egyikőjük pedig valamiféle harangot rázott meg időnként, amire a közel háromezer ír egyszerre kezdett dalolni, ugrálni. A Puskás Aréna addigra már kiürült, a lelátó többi része már üresen tátongott, a hazafelé tartó magyar szurkolók kénytelenek voltak beletörődni, 40 év után sem lesz ott Magyarország a világbajnokságon.

Sokáig úgy tűnt, a rájátszás november 20-i sorsolásán érdekeltek leszünk, ám minden szertefoszlott. A playoff elődöntőit 2026. március 26-án, a döntőit öt nappal később rendezik meg, a résztvevő 16 csapatból négy jut ki az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által közösen rendezendő világbajnokságra.

Magyarország biztosan nem lesz résztvevő.

A világbajnoki álom vasárnap délután véget ért. 2–3

