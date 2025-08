A védelem újrahúzva, de meg lehet teremteni az egyensúlyt a támadósorban? – így állhat fel az új idényben a Real Madrid

HOGYAN GONDOLKODTUNK?

Fontos tisztázni, hogy a várható összeállítás csak spekuláció, így olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, valamint érdemes hozzátenni, hogy attól, mert nagyrészt minden csapatnál kialakul egy alapkezdő, ez az idény során több alkalommal is változhat a rengeteg mérkőzés, sérülések, taktikai változtatások miatt.

A Real Madrid esetében Xabi Alonso érkezése a legfontosabb szempont. Carlo Ancelotti minden idők egyik legjobb vezetőedzője, máig tökéletesen menedzseli az öltözőt, de talán nem túlzás kijelenteni, hogy taktikailag már elhaladt mellette a modern futball, az elmúlt években az agresszív, szervezett letámadásra már nem minden esetben voltak tökéletesen felkészítve a csapatai. No, Xabi Alonso ezen változtathat, hiszen még bizonyítania kell ugyan a legmagasabb szinten, de egy modern futballgondolkodó, aki taktikailag már most a szakma csúcsához tartozik, játékelképzelését látva pedig joggal tartják a világ egyik legjobb fiatal vezetőedzőjének.

Ezen felül fontosak az átigazolások is, no meg a támadósor egyensúlyának kérdése. A Real Madrid három védőt szerződtetett a nyáron, Trent Alexander-Arnoldot (Liverpool), Dean Huijsent (Bournemouth), Álvaro Carrerast (Benfica), valamint egy ígéretes argentin támadótehetséget, a 17 éves Franco Mastantuonót, emellett pedig felnőttszerződést adott a klub-vb-gólkirály csatárnak, Gonzalo Garcíának. Távozott többek között Luka Modric és Lucas Vázquez, ingyen. Ami az egyensúlyt illeti: a Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo támadótrióból mindenki gyenge letámadásban, különösen a francia, így valakinek ki kell kerülnie a kezdőből, s jó eséllyel Rodrygo lesz az, hiszen a Tottenham Hotspur már tárgyal a madridiakkal egy 100 millió euró körüli összegről. Ennyit az összefoglalóról, lássuk a várható kezdőt!

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT

Thibaut Courtois – Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras – Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde – Arda Güler, Jude Bellingham – Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Hogy miért? Nos, a védelem talán nem szorul magyarázatra, ez a sor teljesen megújult, s az is lehet, idővel Tchouaménit majd belső védőként tüntetik fel, így lehet ötvédős rendszer papíron, de labdával biztosan az lesz a klub-vb-n látottak alapján, így kerülhet pályára még három középpályás és két támadó. Az egyensúly miatt biztosnak tűnik, hogy egyszerre csak két csatár lesz a pályán, Vinícius és Mbappé gyakran válthat majd pozíciót, az alapközéppályára pedig Arda Güler kerülhet be, akit Xabi Alonso fontos láncszemnek tart, s akire alapvetően belső középpályásként számít, de játékrendszerváltás esetén jobb szélső támadó is lehet. A spanyol lapok arról is pletykálnak, hogy idővel Franco Mastantuono is bekerülhet a kezdőbe, ám ezzel még ne szaladjunk előre – még akkor sem, ha a Barcelona már a múlt idényben megmutatta, mire viheti egy 17 éves játékos a jobb oldalon...

