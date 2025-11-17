Férfi kosárlabda NB I: távozik a Pécs vezetőedzője

Már nem Bojan Szalatics az NKA Universitas Pécs férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője. A baranyai klub hétfőn jelentette be, hogy az Atomerőmű SE-től hazai pályán elszenvedett szombati 88–79-es vereség után a vezetőség a változtatás mellett döntött.

„Csapatunk számára sajnos nem úgy alakul a bajnoki szezon, ahogy azt szerettük és elvártuk volna. A Körmenden aratott győzelmet zsinórban nyolc vereség követte, ami mellett nem lehetett elmenni szó nélkül. Az Atomerőmű SE-től elszenvedett fiaskó után közös megegyezéssel elköszöntünk Bojan Szalaticstól, aki január óta irányította a Pécset” – közölte az egyesület, amely egy sikerrel és nyolc vereséggel az utolsó, 14. helyen áll a bajnoki tabellán.

A szerb tréner azt a Csirke Ferencet váltotta a kispadon tíz hónappal ezelőtt, aki egyben a férfi 3x3-as válogatott szövetségi kapitánya, és jelenleg a másodosztálybeli Kozármisleny felkészülését irányítja.