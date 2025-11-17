Férfi kosárlabda NB I: távozik a Pécs vezetőedzője

Már nem Bojan Szalatics az NKA Universitas Pécs férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője. A baranyai klub hétfőn jelentette be, hogy az Atomerőmű SE-től hazai pályán elszenvedett szombati 88–79-es vereség után a vezetőség a változtatás mellett döntött.
„Csapatunk számára sajnos nem úgy alakul a bajnoki szezon, ahogy azt szerettük és elvártuk volna. A Körmenden aratott győzelmet zsinórban nyolc vereség követte, ami mellett nem lehetett elmenni szó nélkül. Az Atomerőmű SE-től elszenvedett fiaskó után közös megegyezéssel elköszöntünk Bojan Szalaticstól, aki január óta irányította a Pécset” – közölte az egyesület, amely egy sikerrel és nyolc vereséggel az utolsó, 14. helyen áll a bajnoki tabellán.
A szerb tréner azt a Csirke Ferencet váltotta a kispadon tíz hónappal ezelőtt, aki egyben a férfi 3x3-as válogatott szövetségi kapitánya, és jelenleg a másodosztálybeli Kozármisleny felkészülését irányítja.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
9
9
–
828–694
1.000
18
|2. Szombathely
9
8
1
812–701
0.944
17
|3. Sopron
9
6
3
758–724
0.833
15
|4. Fehérvár
9
5
4
849–819
0.778
14
|5. Debrecen
9
5
4
712–750
0.778
14
|6. Paks
8
4
4
720–700
0.750
12
|7. Honvéd
9
4
5
726–731
0.722
13
|8. Kaposvár
9
4
5
807–813
0.722
13
|9. Körmend
9
4
5
821–857
0.722
13
|10. Kecskemét
9
4
5
728–764
0.722
13
|11. Oroszlány
8
3
5
651–676
0.688
11
|12. Zalaegerszeg
9
3
6
767–804
0.667
12
|13. Szeged
9
2
7
679–773
0.611
11
|14. Pécs
9
1
8
720–772
0.556
10