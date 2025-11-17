Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: távozik a Pécs vezetőedzője

2025.11.17. 19:34
Bojan Szalatics (Fotó: NKA Universitas Pécs)
Szerződést bontott Bojan Szalatics vezetőedzővel a férfi kosárlabda NB I-ben utolsó helyen álló NKA Universitas Pécs.

Már nem Bojan Szalatics az NKA Universitas Pécs férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzője. A baranyai klub hétfőn jelentette be, hogy az Atomerőmű SE-től hazai pályán elszenvedett szombati 88–79-es vereség után a vezetőség a változtatás mellett döntött.

„Csapatunk számára sajnos nem úgy alakul a bajnoki szezon, ahogy azt szerettük és elvártuk volna. A Körmenden aratott győzelmet zsinórban nyolc vereség követte, ami mellett nem lehetett elmenni szó nélkül. Az Atomerőmű SE-től elszenvedett fiaskó után közös megegyezéssel elköszöntünk Bojan Szalaticstól, aki január óta irányította a Pécset” – közölte az egyesület, amely egy sikerrel és nyolc vereséggel az utolsó, 14. helyen áll a bajnoki tabellán.

A szerb tréner azt a Csirke Ferencet váltotta a kispadon tíz hónappal ezelőtt, aki egyben a férfi 3x3-as válogatott szövetségi kapitánya, és jelenleg a másodosztálybeli Kozármisleny felkészülését irányítja.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

1. Szolnok

9

9

828–694

1.000 

18 

2. Szombathely

9

8

1

812–701

0.944 

17 

3. Sopron

9

6

3

758–724

0.833 

15 

4. Fehérvár

9

5

4

849–819

0.778 

14 

5. Debrecen

9

5

4

712–750

0.778 

14 

6. Paks

8

4

4

720–700

0.750 

12 

7. Honvéd

9

4

5

726–731

0.722 

13 

8. Kaposvár

9

4

5

807–813

0.722 

13 

9. Körmend

9

4

5

821–857

0.722 

13 

10. Kecskemét

9

4

5

728–764

0.722 

13 

11. Oroszlány

8

3

5

651–676

0.688 

11 

12. Zalaegerszeg

9

3

6

767–804

0.667 

12 

13. Szeged

9

2

7

679–773

0.611 

11 

14. Pécs

9

1

8

720–772

0.556 

10 

 

 

