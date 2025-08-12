A Real Madrid kiakadt azért, mert a Barcelona Amerikában játszana a Villarreallal

A hír megjelenésének másnapján a 36-szoros spanyol bajnok Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, melyben határozottan elutasította, hogy a Villarreal és az FC Barcelona ne az eredeti helyszínen, a Céramica Stadionban csapjon össze egymással.

„A Real Madrid szeretné kifejezni határozott elutasítását annak, hogy a Villarreal és az FC Barcelona közötti élvonalbeli mérkőzést a 17. fordulóban Spanyolországon kívül rendezzék. Az intézkedés – amelyet a versenyben lévő klubokkal való előzetes tájékoztatás nélkül hajtottak végre – sérti a területi elvet, amely az oda-visszavágós bajnoki versenyeket szabályozza, megváltoztatja a versenyegyensúlyt és indokolatlan előnyt biztosít a kérelmező kluboknak. A verseny tisztasága megköveteli, hogy minden mérkőzést azonos feltételek mellett játszanak le. Ennek a rendszernek az egyoldalú módosítása sérti a versenyző klubok közti egyenlőséget, veszélyezteti az eredmények legitimitását és elfogadhatatlan precedenst teremt” – írta közleményében a Real Madrid, amely szerint az amerikai mérkőzés befolyásolná a sport tisztaságát és ha a javaslatot megvalósítják, az fordulópontot jelentene a futballvilágban.

„Bármilyen ilyen módosításhoz minden esetben a versenyben résztvevő összes klub kifejezett és egyhangú beleegyezése szükséges, a hivatalos versenyek szervezésére vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírások szigorú betartása mellett” – hangsúlyozta a Real Madrid, amely ezen elv védelmében már három intézkedést is végrehajtott.

A „királyiak” kérték a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), ne engedélyezze a mérkőzést a többi klub előzetes hozzájárulása nélkül, felkérték az UEFA-t, hogy sürgesse az RFEF-et a javaslat visszavonására, elutasítására ls kérvényezték a Legfelsőbb Sporttanácstól, hogy ne adja meg a szükséges közigazgatási engedélyt az egyhangú beleegyezés nélkül.