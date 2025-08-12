Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

A Real Madrid kiakadt azért, mert a Barcelona Amerikában játszana a Villarreallal

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.12. 17:48
Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Real Madrid spanyol foci Villarreal La Liga
Honlapján adott ki közleményt a spanyol élvonalbeli Real Madrid, amely határozottan elutasítja, hogy a címvédő FC Barcelona a 17. fordulóban az Egyesült Államokban csapjon össze a Villarreallal.

Megírtuk, hogy a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) tárgyal arról a javaslatról, mely szerint a címvédő FC Barcelona december 21-én, az Egyesült Államokban, a miami Hard Rock Stadiumban csapjon össze a pályaválasztó Villarreallal, s ha az ötlet megvalósul, akkor az lehet az első, Spanyolországon kívüli spanyol élvonalbeli bajnoki. A hírek szerint az érintetteket már csak egy lépés választja el attól, hogy döntsenek a mérkőzés helyszínéről.

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:24

Egy lépésre a Barcelona attól, hogy az Egyesült Államokban játsszon La Liga-meccset

Az új idényben történelmi eseményre kerülhet sor a spanyol élvonalban, amely tovább népszerűsítené márkáját a világban.

A hír megjelenésének másnapján a 36-szoros spanyol bajnok Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, melyben határozottan elutasította, hogy a Villarreal és az FC Barcelona ne az eredeti helyszínen, a Céramica Stadionban csapjon össze egymással.

„A Real Madrid szeretné kifejezni határozott elutasítását annak, hogy a Villarreal és az FC Barcelona közötti élvonalbeli mérkőzést a 17. fordulóban Spanyolországon kívül rendezzék. Az intézkedés – amelyet a versenyben lévő klubokkal való előzetes tájékoztatás nélkül hajtottak végre – sérti a területi elvet, amely az oda-visszavágós bajnoki versenyeket szabályozza, megváltoztatja a versenyegyensúlyt és indokolatlan előnyt biztosít a kérelmező kluboknak. A verseny tisztasága megköveteli, hogy minden mérkőzést azonos feltételek mellett játszanak le. Ennek a rendszernek az egyoldalú módosítása sérti a versenyző klubok közti egyenlőséget, veszélyezteti az eredmények legitimitását és elfogadhatatlan precedenst teremt” – írta közleményében a Real Madrid, amely szerint az amerikai mérkőzés befolyásolná a sport tisztaságát és ha a javaslatot megvalósítják, az fordulópontot jelentene a futballvilágban.

„Bármilyen ilyen módosításhoz minden esetben a versenyben résztvevő összes klub kifejezett és egyhangú beleegyezése szükséges, a hivatalos versenyek szervezésére vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírások szigorú betartása mellett” – hangsúlyozta a Real Madrid, amely ezen elv védelmében már három intézkedést is végrehajtott.

A „királyiak” kérték a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), ne engedélyezze a mérkőzést a többi klub előzetes hozzájárulása nélkül, felkérték az UEFA-t, hogy sürgesse az RFEF-et a javaslat visszavonására, elutasítására ls kérvényezték a Legfelsőbb Sporttanácstól, hogy ne adja meg a szükséges közigazgatási engedélyt az egyhangú beleegyezés nélkül.

 
FC Barcelona Real Madrid spanyol foci Villarreal La Liga
Legfrissebb hírek

Európa-bajnok támadóval erősített az Atlético Madrid – hivatalos

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:59

Egy lépésre a Barcelona attól, hogy az Egyesült Államokban játsszon La Liga-meccset

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:24

Hazatért Brazíliába a Real Madridnál is megfordult támadó középpályás – hivatalos

Minden más foci
2025.08.09. 13:51

Bajnokok Ligája: egymeccses eltiltást kapott Hansi Flick

Bajnokok Ligája
2025.08.08. 20:58

Káosz a La Ligában: az igazolások több mint felét még nem sikerült regisztrálni

Spanyol labdarúgás
2025.08.08. 15:21

Cristiano Ronaldo csapattársa lesz a Barca védője – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.08.07. 20:08

Visszavágott renitens kapusának a Barca: megfosztották a karszalagtól Ter Stegent

Spanyol labdarúgás
2025.08.07. 15:52

Kirúgta táplálkozási tanácsadóját a Real Madrid – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.08.07. 15:29
Ezek is érdekelhetik