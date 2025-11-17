„Nincs elég merítési lehetőségük, sem olyan játékosaik, akik felnőnek a feladathoz” – a Sunday Times szakírója a magyar válogatottról

„A jelenlegi vezetőedzővel célfutballt játszanak az írek, szemben az elődeivel, akik sokkal inkább játékos csapatot akartak – nyilatkozta Paul Rowan. – Ez csütörtökön, a portugálok ellen is bevált, de az igazat megvallva senki nem hitte, hogy Írország újabb csodát vihet véghez. Két hihetetlen eredmény három nap leforgása alatt… Még mindig sokkos állapotban vagyunk, különösen annak fényében, ahogy az egész lezajlott. Ahogy Halgrímsson is mondta: a magyarok jobbak voltak, de egyszerűen megijedtek a lehetőségtől, és leálltak.”

Az ír származású, de Londonban dolgozó újságíró elismerte, hogy erősebb csapat a magyar válogatott, valamiben mégis jobban teljesített az ír együttes: „Azt hiszem, fejben sokkal jobbak voltak az írek. A puding próbája az evés, és a végén elérték, amiért jöttek. Azért pedig senki sem hibáztathatja őket, hogyan tették, hiszen célt értek vele. A végén, amikor kellett, kockáztattak, nekimentek az ellenfélnek, még ha a magyarok erősebbek is. A harmadik ír gólnál, amikor Kelleher felívelése után Scales megcsúsztatta, Parrott pedig bepöckölte a labdát, szinte mindenkinek a 2002-es vb-meccs jutott eszébe, amikor a németek ellen Niall Quinn tette oda Robbie Keane-nek a labdát, s ő az utolsó pillanatokban egyenlített. És Robbie Keane jól ismert a magyar szurkolók körében… Szóval ez a lesipuskás ösztön most hiányzott a magyarokból, az írekben viszont megvolt. Akadt valaki, aki felnőtt a feladathoz, és mesterhármast szerzett.”

A Sunday Times szakírója arról is szót ejtett, szerinte miért maradt le a vb-ről a magyar válogatott: „Tudom, hogy a magyarok közel negyven éve jutottak ki legutóbb világbajnokságra, nyilván ez hatalmas fájdalom. Most is ők voltak a favoritok, és nem csak az előző három Eb-n nyújtott teljesítményük miatt. De jól látszik, miért kínlódnak: nincs elég merítési lehetőségük, sem olyan játékosaik, akik felnőnek a feladathoz – ez történt az írek ellen is.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)