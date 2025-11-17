Csank János: Az utolsó percben történteknél az érzelmek általában nagyon elszabadulnak
„A 96. perc nagyon rosszulesett, ráadásul van egy olyan »problémám«, hogy két másodperccel előbb tudom, hogy gól lesz, mert kapus voltam – mondta Csank János. – Nagyon éreztem, hogy meleg a helyzet, ahogy jön befelé a labda, de még bíztam benne, hátha sikerül menteni, ám nem így lett. Átéreztem, amit láttam a játékosokon, amikor összecsuklottak, magukba roskadtak. Az utolsó percben történtek maradnak meg az emberben a legjobban, akár pozitív, akár negatív élményekről van szó, mert az érzelmek ilyenkor általában nagyon elszabadulnak.”
A teljes beszélgetés
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)
|AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
6
4
1
1
|20–7
|+13
|13
|2. Írország
6
3
1
2
|9–7
|+2
|10
|3. MAGYARORSZÁG
6
2
2
2
|11–10
|+1
|8
|4. Örményország
6
1
–
5
|3–19
|–16
|3