„Budapest a legjobb hely, ahol valaha jártunk” – az ír szurkolók még ma sem hiszik el, mi történt

„Uramisten! Hatalmas élmény volt, elképesztő! Epic volt. Budapest a legjobb hely, ahol valaha jártunk, és az eredmény... Jézusom, hihetetlen!” – mondta a Virgin Media News videójában az egyik szurkoló, amikor a Puskás Arénában rendezett mérkőzésről kérdezték.

„Egyszerűen hihetetlen. Fantasztikus út volt. Elment a hangunk, teljesen kész voltunk. Aztán a reggel hatos géppel indultunk Budapestről, szóval le sem feküdtünk aludni. Életre szóló élmény volt, hihetetlen” – újságolta egy másik ír drukker a riporternek.

A harmadik interjúalany a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjét is szóba hozta, aki az ír nemzeti csapatban három mesterhármast is szerzett játékos-pályafutása során: „Elképesztő, egészen elképesztő. Ki képes mesterhármast szerezni az ír válogatottban? Robbie Keane, nyilván ő jut az ember eszébe, de ki más? Erre jön Parrott, és lő hármat. Őszintén szólva ennél jobb forgatókönyvet írni sem lehetett volna.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)