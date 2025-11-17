Nemzeti Sportrádió

„Budapest a legjobb hely, ahol valaha jártunk” – az ír szurkolók még ma sem hiszik el, mi történt

2025.11.17. 19:41
Ír szurkolók a Puskás Arénában – sajnos volt okuk ünnepelni a mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
vb 2026 vb-selejtező ír válogatott világbajnoki selejtező magyar válogatott
Hazaérkezésük után ír szurkolókat kérdeztek a dublini repülőtéren arról, hogyan élték meg csapatuk budapesti, 3–2-es győzelmét a vasárnapi világbajnoki selejtezőn.

„Uramisten! Hatalmas élmény volt, elképesztő! Epic volt. Budapest a legjobb hely, ahol valaha jártunk, és az eredmény... Jézusom, hihetetlen!” – mondta a Virgin Media News videójában az egyik szurkoló, amikor a Puskás Arénában rendezett mérkőzésről kérdezték.

„Egyszerűen hihetetlen. Fantasztikus út volt. Elment a hangunk, teljesen kész voltunk. Aztán a reggel hatos géppel indultunk Budapestről, szóval le sem feküdtünk aludni. Életre szóló élmény volt, hihetetlen” – újságolta egy másik ír drukker a riporternek.

A harmadik interjúalany a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjét is szóba hozta, aki az ír nemzeti csapatban három mesterhármast is szerzett játékos-pályafutása során: „Elképesztő, egészen elképesztő. Ki képes mesterhármast szerezni az ír válogatottban? Robbie Keane, nyilván ő jut az ember eszébe, de ki más? Erre jön Parrott, és lő hármat. Őszintén szólva ennél jobb forgatókönyvet írni sem lehetett volna.”

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

     
AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

6

4

1

1

20–7+1313
2. Írország

6

3

1

2

9–7+210
3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10+18
4. Örményország

6

1

5

3–19–163
