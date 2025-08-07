Befér Marcus Rashford vagy csere lesz? – így állhat fel az új idényben az FC Barcelona

HOGYAN GONDOLKODTUNK?

Fontos tisztázni, hogy a várható összeállítás csak spekuláció, így olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, valamint érdemes hozzátenni, hogy attól, mert nagyrészt minden csapatnál kialakul egy alapkezdő, ez az idény során több alkalommal is változhat a rengeteg mérkőzés, sérülések, taktikai változtatások miatt.

Az FC Barcelona még mindig leginkább anyagi nehézségeivel, pénzügyi próbálkozásaival, elnöke, Joan Laporta hangzatos nyilatkozataival hívja fel magára a világsajtó figyelmét a nyári „uborkaszezonban”, de amikor a csapatra, a játékosokra, a futballra kerül a fókusz, akkor rögtön más a helyzet. A katalánok elképesztően nagyot húztak tavaly Hansi Flick vezetőedző szerződtetésével, ugyanis a német szakember az első pillanattól kezdve remekül nyúlt keretéhez, kiaknázta a fiatal tehetségekben lévő lehetőséget, erőt, sebességet, s csinált egy kissé atipikus, rendkívül jól letámadó, átmenetekben lubickoló, fantasztikusan látványos focit játszó FC Barcelonát, amely még eredményes is. A katalánok gyakorlatilag simán lettek spanyol bajnokok, s ahhoz is rendkívül közel álltak, hogy bejussanak a Bajnokok Ligája-döntőbe. Lamine Yamal már most, 18 évesen a világ egyik legjobbja, így a vezetőség feladata az volt nyáron, hogy anyagi lehetőségeihez mérten továbbra is köré építsen, megtalálja a megfelelő kiegészítőembereket.

Nem kérdés, Yamal a csapat legnagyobb sztárja (Fotó: Getty Images)

A Barca-drukkerek persze abban reménykedtek, hogy Yamal megkapja játszótársnak válogatottbeli csapattársát, barátját, Nico Williamset, de annak az üzletnek csúnya sárdobálás lett a vége, a szélső maradt az Athletic Bilbaóban. Egy támadó így is kellett, Rafael Leao és Luis Díaz neve is szóba került, végül a Manchester Unitedben jó ideje szenvedő Marcus Rashfordra esett a választás, aki kölcsönben, kötelező vételi opció nélkül érkezett, ami még akkor is jó üzlet, ha az egyébként „kedvezményes” fizetése is elképesztően magas. Mellette az Espanyol kapusa, Joan García, valamint Roony Bardghji csatlakozott a kerethez, igaz, utóbbi, a 19 éves jobbszélső egyelőre a Barca B-hez kerül. Ennyit az összefoglalóról, lássuk a várható kezdőt!

VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT

Joan García – Jules Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martínez, Alejandro Baldé – Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo – Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Hogy miért? Nos, az nem kérdés, hogy az előző La Liga-idényben kiemelkedően teljesítő katalán Joan García kezdőkapusnak jött, a klub igyekszik is – nem feltétlen a legszebb módszerekkel – kitenni keretéből az éppen sérült legendát, Marc-André Ter Stegent, míg a védelmet nincs hová magyarázni, ez a legerősebb négyes, ha nincs sérülés, nem fog rajta változtatni Flick.

A középpálya már egy fokkal érdekesebb. Pedri helye nem kérdés, a világ egyik legjobbja posztján, ahogy Frenkie de Jongra is kulcsszerep hárulhat, de azért hatosként bármikor számításba jöhet kezdőként a tavaly berobbant Marc Casadó (ha nem adják el) és a súlyos sérüléséből felépülő, a múlt nyáron ígéretesen kezdő Marc Bernal is. Pedrit egyébiránt baj esetén Gavi válthatja, míg előttük a tízes minden bizonnyal Dani Olmo lesz, de reális opció lehet erre a posztra (ha nem is alapkezdőként) Fermín López, vagy éppen... no, erre rögtön visszatérünk.

Lewandowskit is kiválthatja Rashford adott esetben (Fotó: Getty Images)

Merthogy a támadósor összeállítása alapesetben sérthetetlen, az élete idényét záró Raphinha a bal, a csapat legnagyobb sztárja, Lamine Yamal a jobb szélen kezd majd, míg a kezdőcsatár a 36 évesen is gólerős Robert Lewandowski, viszont adódik a kérdés, Rashford akkor a kispadra érkezett-e? Nos, mi úgy véljük, igen, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet fontos láncszem. Rashford kiválthatja Raphinhát a bal oldalon, ha utóbbi sérült, vagy éppen Olmo helyett tízest játszik, de az egyre idősödő lengyelnek is korrekt pótlása lehet kilencesként. Sőt, akkor sincs minden veszve, ha Yamal sérül meg, hiszen akkor Raphinha mehet át a jobb oldalra, Rashford pedig játszhat kezdőként balszélsőt. Sok játékperce lesz, de ez nem jelenti azt, hogy a gálakezdőben is ott lesz.

