Szélesi Zoltán: Nagy érvágás Vancsa Zalán és Lisztes Krisztián hiánya

Sérülése miatt a Lommel légiósa már az összetartást sem kezdte el a múlt héten, ellenben a Ferencváros csatára – korábbi sérülése után – pályára lépett a múlt csütörtöki, Feröer-szigetek ellen 3–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen, sőt, gólt is szerzett. Bár a sérülése nem újult ki, a támadó jelezte, hogy fáj a combhajlítóizma, ezért elővigyázatosságból visszatért klubjához, és biztosan nem lép pályára Horvátország ellen.

„Nagy érvágás számunkra mindkét játékos hiánya – mondta Szélesi Zoltán szövetségi edző a mérkőzés előtt tartott sajtóeseményen, majd kitért a horvátok elleni mérkőzésre. – Az Eb-selejtezősorozat elején Litvániában veszítettünk két pontot, amelyet vissza kellene szereznünk valahogy, és a továbbjutáshoz muszáj lesz egy meglepetésgyőzelem.”

Hozzátette, a keddi ellenfél a csoport legjobb és legértékesebb csapata, s elsősorban megfelelő védekezésre lesz szükség.

„Bravúr lenne a három pont, szóval a mérkőzés alakulásától is függően az újabb döntetlennel most elégedett lennék” – hangsúlyozta.

A magyar korosztályos válogatott három mérkőzés után három ponttal az ötcsapatos csoport negyedik helyén áll, miután Litvániában 1–1-et, Ukrajna ellen szintén idegenben 3–3-at, illetve az Új Hidegkuti Nándor Stadionban ugyancsak 1–1-et játszott a törökökkel.

A sajtóeseményen részt vett Bánáti Kevin, az ETO FC Győr 20 éves játékosa is.

„A horvátok erősek, ráadásul a labdával is gyorsak – fogalmazott a középpályás. – Az ukránok és a törökök is magasabb szintet képviselnek, de a horvátok minimálisan talán náluk is jobbak.”

Az előző két Eb-selejtezőn csereként pályára lépő Bánáti szintén elmondta, hogy a taktika szerint győzelemre törekszik a csapat, de senki sem lenne elégedetlen, ha a negyedik mérkőzés is döntetlennel végződne.

A horvátok elleni Európa-bajnoki selejtező kedden 20 órakor kezdődik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, és az M4 Sport élőben közvetíti.

Az októberi, törökök elleni 1–1-es döntetlen óta két mérkőzést rendeztek a H-csoportban, Horvátország 4–0-ra nyert Litvánia ellen, illetve a törökök 1–0-ra legyőzték az ukránokat.

Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik, a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikál a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT, 4. FORDULÓ

20.00: Magyarország–Horvátország, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)