Visszavágott renitens kapusának a Barca: megfosztották a karszalagtól Ter Stegent

V. H. L.V. H. L.
2025.08.07. 15:52
Már nem Ter Stegen a Barca csapatkapitánya (Fotó: Getty Images)
fegyelmi eljárás FC Barcelona Marc-André ter Stegen La Liga
Már nem Marc-André ter Stegen az FC Barcelona csapatkapitánya – közölte hivatalos portálján a gránátvörös-kék egyesület. A klub a kapussal szemben fegyelmi eljárást is kezdeményezett, mert a német labdarúgó nem egyezett bele, hogy megosszák a liga orvosi bizottságával a sérülésével kapcsolatos információkat.

Nem késett sokat az FC Barcelona válasza Marc-André ter Stegen nem túl barátságos gesztusára. Mint arról hírt adtunk, a gránátvörös-kékek német kapusa továbbra is hátproblémákkal küzd, újabb műtét előtt áll, amely miatt az előrejelzések szerint legalább három hónapot ki kell hagynia. Így még nagyobb szükség lenne rá, hogy a klub az egyik kapusposztra egyből benevezhesse az idén nyáron szerződtetett Joan Gacíát, ám mivel Ter Stegen nem egyezett bele, hogy benyújtsák a ligának a sérülésével kapcsolatos orvosi jelentéseket, az ő fizetésének nyolcvan százalékát nem fordíthatja a pénzügyi fair play betartásával kapcsolatos célokra az egyesület.

Az FC Barcelona vezetősége így kemény, de a saját szempontjából logikusnak tűnő lépésre szánta el magát: a csapattal 2015-ben Bajnokok Ligáját, valamint összesen hat spanyol bajnokságot, egy UEFA Szuperkupát, egy klubvilágbajnokságot, hat Spanyol Kupát, és négy Spanyol Szuperkupát nyerő 33 éves klublegendát megfosztotta csapatkapitányi tisztségétől.

„Az FC Barcelona ezúton bejelenti, hogy a Marc-André ter Stegennel szemben indított fegyelmi eljárás lezárásáig – a sportigazgatósággal és az edzői stábbal egyetértésben – ideiglenesen megfosztja a játékost az első csapat kapitányi címétől.

Az elkövetkezendő időszakban a csapatkapitányi teendőket a jelenlegi csapatkapitány-helyettes, Ronald Araújo látja el” – írta hivatalos közleményében a klub. 

Ter Stegen 2014 nyarán a Borussia Mönchengladbachtól érkezett a Barcelonához, és 2028 nyaráig érvényes szerződés köti a gránátvörös-kék csapathoz.

Spanyol labdarúgás
2025.08.05. 10:06

Barcelona: szabotálja kapustársa benevezését Ter Stegen

A kapus megtagadta a sérüléséről készült orvosi jelentés továbbítását, a klub jogi lépéseket fontolgat.

 

 

