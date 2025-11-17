Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Poór és Bender nyerte az U19-es Top10-bajnokságot

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.17. 18:58
null
Címkék
Poór Balázs Bender Borostyán utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
Szombathelyi és dunakeszi győzelem született az U19-es Top10-bajnokságon az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban.

Az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban rendezték az U19-es korosztály Top10-bajnokságát. A fiúk között Poór Balázs (Szombathelyi AK) veretlenül nyert, a második Kizakisz Georgiosz Nikolaosz (Yorgos SE), míg a harmadik Szabó Lénárd (Honvéd Szondi György SE) lett.

A lányok mezőnyében Bender Borostyán (VSE Dunakeszi) bizonyult a legjobbnak – egyetlen meccset sem vesztett –, az ezüstérmet Tanács Nóra (Kiskunmajsai AC) érdemelte ki, a dobogó alsó fokára pedig Szögi Szonja (ATSK) állthatott fel.

Részletes eredmények ITT.

(Kiemelt képünk forrása: MOATSZ)

Poór Balázs Bender Borostyán utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosár: Vladár Róza kiváló formában tért vissza a hosszú kihagyása után

Utánpótlássport
1 órája

Fitnesz: tíz magyar arany a gyermek Európa-bajnokságról

Utánpótlássport
2 órája

Vívás: mindkét magyar tőrcsapat aranyérmes Limában

Utánpótlássport
4 órája

Októberben Kropkó Andrea triatlontréner A hónap utánpótlásedzője

Utánpótlássport
5 órája

Vízilabda: az ob I-ben is főszerepet vállalnak az UVSE fiataljai

Utánpótlássport
7 órája

A jövő sztárjai: Molnár Noémi, Város Viktória

Utánpótlássport
12 órája

Vívás: junior-világkupaversenyt nyert a férfi kardcsapat

Utánpótlássport
Tegnap, 19:37

Úszás: Kertész Borókát tortával és kedvenc kávéjával várták

Utánpótlássport
Tegnap, 14:43
Ezek is érdekelhetik