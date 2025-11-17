Asztalitenisz: Poór és Bender nyerte az U19-es Top10-bajnokságot

Az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban rendezték az U19-es korosztály Top10-bajnokságát. A fiúk között Poór Balázs (Szombathelyi AK) veretlenül nyert, a második Kizakisz Georgiosz Nikolaosz (Yorgos SE), míg a harmadik Szabó Lénárd (Honvéd Szondi György SE) lett.

A lányok mezőnyében Bender Borostyán (VSE Dunakeszi) bizonyult a legjobbnak – egyetlen meccset sem vesztett –, az ezüstérmet Tanács Nóra (Kiskunmajsai AC) érdemelte ki, a dobogó alsó fokára pedig Szögi Szonja (ATSK) állthatott fel.

(Kiemelt képünk forrása: MOATSZ)