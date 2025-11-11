Nemzeti Sportrádió

A spanyol sajtó szerint a Real Madrid és a Manchester City is figyeli Szoboszlai Dominikot

CS. M.CS. M.
2025.11.11. 13:10
Szoboszlai Dominikot több elitklub is figyeli (Fotó: Getty Images)
Real Madrid PL légiósok Liverpool Szoboszai Dominik Manchester City átigazolási hírek
Mint azt megírtuk, Fabrizio Romano értesülései szerint az elmúlt napokban a Premier League-címvédő Liverpool megkezdte az egyeztetéseket Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításáról. Ezt követően szárnyra kelt a hír, hogy két gigaklub is megelőzné a konkrét lépéseket.

   

Az olasz transzferguru szerint a Liverpoolnál rendkívül elégedettek a magyar válogatott középpályás teljesítményével, így megkezdték a tárgyalásokat a játékos 2028-ig érvényes kontraktusának meghosszabbításáról. Szoboszlai Dominik nem hivatalos információk alapján 130 ezer eurót keres hetente mostani szerződésével, természetesen ez a bér is megemelkedne.

Erről a spanyol As is beszámolt, ám a lap hozzátette, a Real Madrid és a Manchester City is monitorozza, figyelemmel kíséri a játékos teljesítményét és vizsgálja egy jövőbeni szerződtetés lehetőségeit. Alapvetően nincs ebben semmi meglepő, Szoboszlai ebben az idényben a világ egyik legjobbja posztján, természetes, ha elit klubok radarján szerepel, de az információt a Transfermarkt és a Sky Sports is lehozta, szemlézte. 

Az As cikkbejegyzése megjegyzi, Szoboszlai jelenleg korántsem kap kiemelkedő fizetést, hiszen posztja legjobbjai, Jude Bellingham, Bruno Fernandes vagy éppen Jamal Musiala mind 300 ezer eurónál többet vihetnek haza hetente.

 

 

