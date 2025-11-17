Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: jövő héten rendezik meg a szánkósok tesztversenyét

2025.11.17. 22:04
Hamarosan a szánkósok is kipróbálhatják az olimpiai pályát (Fotó: Getty Images)
Milánó-Cortina 2026 tesztverseny szánkó
Jövő héten csütörtöktől vasárnapig rendezik meg a februári milánói-cortinai téli olimpia szánkószámának tesztversenyét.

A létesítményt már március elején kipróbálhatták a szánkósok mellett a bob- és szkeletonversenyzők is. Akkor a szervezők a pálya kialakításáról és biztonságáról pozitív visszajelzéseket kaptak, most viszont élesben tesztelik a jégteknőt, a fogadó épületeket, szinte mindent a közlekedést és parkolást is beleértve.

Dwight Bell, a Nemzetközi Szánkó Szövetség főtitkára az olimpiai honlapon elmondta, hogy mindennel nagyon meg vannak elégedve, a vártnál is jobbat kaptak. A cortinai pályát a fenntarthatóság jegyében építették újjá: zöldtetős szerkezettel és a legmodernebb glikol alapú hűtőrendszerrel rendelkezik, így környezetbarát, és közben biztosítani képes az állandó jégviszonyokat.

 

Milánó-Cortina 2026 tesztverseny szánkó
