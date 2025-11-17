Fitnesz: tíz magyar arany a gyermek Európa-bajnokságról
Huszonkét éremmel tért haza a magyar küldöttség a varsói gyerekfitnesz Európa-bajnokságról.
Huszonkét érmet nyertek a magyar gyerekek a korosztályos fitnesz Európa-bajnokságon. A tíz arany mellett nyolc ezüsttel és négy bronzzal terhettek haza mieink. A Magyar Fitness és Testépítő Szövetség tájékoztatása szerint Győző Gréta, Béres Bellatrix, Vámos Julianna, Gál-Olasz Villő, Matolcsi Milán, Németh Rebeka, Lang Lara, Saska Nimród, Fodor Noémi és Papp Csenge állhatott a dobogó legfelső fokára.
(Kiemelt képünk forrása: MFTSZ)
