Fitnesz: tíz magyar arany a gyermek Európa-bajnokságról

2025.11.17. 19:10
utánpótlás utánpótlássport fitnesz
Huszonkét éremmel tért haza a magyar küldöttség a varsói gyerekfitnesz Európa-bajnokságról.

Huszonkét érmet nyertek a magyar gyerekek a korosztályos fitnesz Európa-bajnokságon. A tíz arany mellett nyolc ezüsttel és négy bronzzal terhettek haza mieink. A Magyar Fitness és Testépítő Szövetség tájékoztatása szerint Győző Gréta, Béres Bellatrix, Vámos Julianna, Gál-Olasz Villő, Matolcsi Milán, Németh Rebeka, Lang Lara, Saska Nimród, Fodor Noémi és Papp Csenge állhatott a dobogó legfelső fokára.

(Kiemelt képünk forrása: MFTSZ)

