Fitnesz: tíz magyar arany a gyermek Európa-bajnokságról

Huszonkét érmet nyertek a magyar gyerekek a korosztályos fitnesz Európa-bajnokságon. A tíz arany mellett nyolc ezüsttel és négy bronzzal terhettek haza mieink. A Magyar Fitness és Testépítő Szövetség tájékoztatása szerint Győző Gréta, Béres Bellatrix, Vámos Julianna, Gál-Olasz Villő, Matolcsi Milán, Németh Rebeka, Lang Lara, Saska Nimród, Fodor Noémi és Papp Csenge állhatott a dobogó legfelső fokára.

(Kiemelt képünk forrása: MFTSZ)