A női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Oroszországot

Hibátlanul, háromból három győzelemmel abszolválta hétfőig a novemberi felkészülési időszakot a márciusi világbajnoki selejtezőre készülő magyar női válogatott Székesfehérváron, kétszer a csehekkel, egyszer az oroszokkal bánt el, akik ellen lezárta ezt az őszi szakaszt – Völgy Péter vasárnapi keretéből csupán hárman, Gereben Lívia, Josepovits Kinga és Mérész Beatrix maradtak hírmondónak. A lelátón, ahová gyakorlatilag csak a hozzátartozókat engedték be, ott ült a korábbi remek válogatott játékos, jelenlegi pécsi utánpótlásedző, Eördögh Edit, aki lányát, Rátkai Esztert figyelte. Ennél meglepőbb volt, hogy fotósként találkozhattunk Sitku Mártonnal, aki a közelmúltban jelentette be, hogy térdproblémái miatt 25 évesen vissza kell vonulnia.

Kapkodós pillanatoknak lehettünk a szemtanúi, a negyedik percben Mérész betörése eredményezte az első hazai kosarat. Mivel az Ukrajnával szemben indított háborúja miatt a nemzetközi megméretésekről a FIBA is kizárta Oroszországot, túl gyakran nem lehet látni élesben a riválist, de azt mindenki pontosan tudja, hogy remek játékosai vannak, no meg veretes múltja. Ezúttal különösen Anasztaszija Koszu hívta fel magára a figyelmet, aki a Minnesota Lynx WNBA-csapatában szerepelt az idén. Nálunk pontszerzésben, lepattanózásban és aktivitásban is Mérész Beatrix vitte a prímet, a romániai Sepsi erőcsatára jól és bátran kosárlabdázott.

Az alapvetően meglehetősen fiatal és tapasztalatlan nemzeti együttesünk a harmadik negyed elején már a vezetést is átvette Angyal Barbara triplájával. Aztán a nagy rohanásban többször is pontatlanul fejezték be támadásaikat a mieink, az oroszok ismét magukhoz ragadták a kezdeményezést, Völgyi Péter időt kért.

Teljesen nyílt volt az összecsapás végkimenetele, így mentünk neki a hajrának, az utolsó (bő) öt perc 47–47-ről indult. Hamar összegyűlt a csapathibánk, kisebb előnyre tett szert Oroszország, Völgyi mester ismét magához rendelte övéit, hogy ellássa őket a fordításhoz szükséges tanácsokkal. Előbb Dubei Debóra, aztán Tóth Franka távoli kísérlete pattant le a gyűrűről, szerencsére az ellenfél sem tudott betalálni, mindenesetre nekünk nagyon kellett már egy kosár.

Széki-Barnai Judit törte meg a csendet, 50–49-es orosz előnyt regisztrálhattunk ekkor, ám Julia Szavukova büntetőivel visszaállította a hárompontos differenciát. Egy perc maradt hátra, Rátkai vezette a támadásunkat, Dubei betört, és lefaultolták, betalált kétszer a vonalról (51–52). Hosszú akciót vezettek az oroszok, mi megszereztük a labdát, és leegyszerűsödött a helyzet, orosz szabálytalanság után oldalról jöhettünk a győztes kosárért, 7.7 másodpercünk volt mindezt kivitelezni. Dubei dobása nem ért célba, Gerebené igen – dudaszós duplával ismét megvertük Oroszországot, mind a négy mérkőzését meg tudta nyerni Fehérváron a magyar válogatott!

KOSÁRLABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–OROSZORSZÁG 53–52 (15–17, 13–12, 14–12, 11–11)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. V: Benczur, Söjtöry, Petrenko (orosz)

MAGYARORSZÁG: Rátkai 6, Laczkó 3/3, Dubei 6/3, MÉRÉSZ 9/3, SZÉKI-BARNAI 8. Csere: Angyal 6/6, Gereben 6, Josepovits 4, Toman P. 2, Tóth F. 3/3. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

OROSZORSZÁG: Tretyakova 8/6, Szavukova 5/3, Glonti 4, KOSZU 11/3, Maiga 10. Csere: Zajceva, Kuznyecova 3/3, Kosecskina, Ljulina 6, Elberg 3/3, Pozdnyakova 2. Szövetségi kapitány: Alekszandr Kovaljov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–8. 8. p.: 10–16. 16. p.: 19–26. 20. p.: 28–29. 23. p.: 35–30. 25. p.: 35–36. 31. p.: 44–41. 34. p.: 44–47. 40. p.: 51–52

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Kitettük a szívünket a pályára, a negyedik mérkőzésünk volt ez rövid időn belül, igaz, az oroszoknak meg két nap alatt a második, úgyhogy mindkét csapat fáradtabb volt. Amikor fegyelmezettek voltunk, és megcsináltuk támadásban, amit kellett, akkor nagyon szép kosarakat tudtunk dobni. Védekezésben többször változtattunk, és ezt hála Istennek nagyon szépen reagálták le a lányok. Megnyertük a lepattanópárharcot, asszisztunk is majdnem annyi volt, mint az ellenfélnek, nagyon komplett teljesítményt nyújtottunk. Jó érzés, hogy négy győzelmet arattunk, bár ilyenkor teljesen mellékes az eredmény, minden siker valamennyire csapatépítő.

Alekszandr Kovaljov: – Fontos meccs volt ez nekünk, hiszen nem vehetünk részt a nemzetközi szövetség versenysorozataiban. A nyáron négy mérkőzést játszottunk, kettőt a szlovénokkal, kettőt a törökökkel, ebben az évben így hat válogatott találkozó jutott nekünk, ami jónak mondható. Az orosz bajnokságban szerepelhetnek a játékosaink, de ez nem elegendő, úgyhogy remek gyakorlásként tekinthetünk az idei meccseinkre, várjuk, hogy visszatérhessünk a nemzetközi vérkeringésbe.