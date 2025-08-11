Egy lépésre a Barcelona attól, hogy az Egyesült Államokban játsszon La Liga-meccset

A kezdeményezést először a La Liga elnöke, Javier Tebas fontolgatta, aki már hosszú ideje szeretne hivatalos bajnoki mérkőzést külföldön lejátszatni. Korábban a Real Madrid–FC Barcelona és Atlético Madrid–FC Barcelona összecsapásokat vetették fel, ám most úgy tűnik, a katalánok mellett a Villarrealra eshet a választás.

A Sport szerint a meccs külföldre helyezésétől egy lépésre állnak a felek, ugyanis a legfontosabb tárgyalások a napokban zajlanak. A FIFA korábban még tiltakozott hasonló kezdeményezések ellen, de azóta peres megállapodás született, így most lehetőség nyílik az engedélyeztetésre.

A meccset 2025. december 21-ére tűzték ki, és ha minden jóváhagyást megkap, valóban Miami adhat otthont a történelmi La Liga-találkozónak az Egyesült Államokban.