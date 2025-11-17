Nemzeti Sportrádió

Légiósok: Keresztes Krisztiánnal hosszú távon számolna a Dundee United

Vágólapra másolva!
2025.11.17. 20:02
Keresztes Krisztián (Fotó: Getty Images)
Címkék
Scottish Premier League Dundee United Keresztes Krisztián skót Premier League
Hosszú távon számolna Keresztes Krisztiánnal a Dundee United labdarúgócsapata, a hátvéd szerint „akár már télen történhet vele valami nagy dolog”.

A 25 éves játékos az M1 aktuális csatornának elmondta, a skót városban minden a labdarúgás körül forog, ő pedig igyekszik minél kiegyensúlyozottabb játékkal meghálálni a kapott bizalmat.

Úgy gondolom, a teljesítményem alapján van esély arra, hogy előbb-utóbb felfigyeljenek rám. Egyelőre azonban szeretnék lépésről lépésre haladni, így az első cél, hogy a Dundee véglegesítse az átigazolásomat, utána lehet nagyobb dolgokban gondolkodni” – mondta a védő, aki jelenleg a Nyíregyháza Spartacus kölcsönjátékosaként szerepel a skót együttesnél.

Hozzátette, amikor a Dundee-tól megkeresték, már jelezték, hogy nem csak egy évig szeretnének vele dolgozni, Keresztes szerint ugyanakkor ez nem biztos, hogy összejön.

Kiemelte, ha minden nap és minden héten ugyanúgy tud teljesíteni, ahogy az elmúlt időszakban, akkor a jövőben akár a magyar válogatottnál is számításba veheti őt Marco Rossi szövetségi kapitány.

A Dundee United 11 forduló alatt szerzett 14 pontjával jelenleg hetedik a 12 csapatos skót élvonalban, Keresztes – aki mindössze 22 magyar első osztályú összecsapással a háta mögött szerződött külföldre – minden mérkőzést végigjátszott.

 

Scottish Premier League Dundee United Keresztes Krisztián skót Premier League
Legfrissebb hírek

Keresztes Krisztián egyetlen percet sem hiányzott a Dundee United meccseiről

Légiósok
2025.11.12. 10:57

Skót élvonalbeli csapat szerződtetné az ETO FC fiatal támadóját – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.10.27. 21:59

Keresztes Krisztián: A Rangers ellen is felhívhatom magamra a figyelmet

Légiósok
2025.10.09. 09:37

Jól megy a skóciai kölcsönjáték Keresztes Krisztiánnak

Minden más foci
2025.10.07. 21:31

Légiósok: Keresztes Krisztián megszerezte első gólját a Dundee Unitedben

Légiósok
2025.10.04. 18:37

Keresztes Krisztián a légióséletről: Azért küzdök, hogy a klubban maradjak

Légiósok
2025.09.04. 08:05

Bolla Bendegúz döntött, a Rapid Wien lesz az ETO FC ellenfele a Konferencialiga rájátszásában

Európa-konferencialiga
2025.08.14. 22:03

Bolla Bendegúz: Csalódottak vagyunk a döntetlen miatt

Európa-konferencialiga
2025.08.08. 08:56
Ezek is érdekelhetik