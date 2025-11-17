A németek kiütötték a szlovákokat, és kijutottak a jövő évi világbajnokságra

Németország–Szlovákia 6–0

Három órával a találkozó előtt a Red Bull Arénában sűrűn havazott. A szlovákok ekkor a 2009-re gondolhattak, ugyanis 16 évvel ezelőtt a havas chorzówi pályán 1–0-ra győztek Lengyelország ellen, és történelmük során először kijutottak a világbajnokságra. Akkor velük (közel) azonos szintű válogatott volt az ellenfelük, hétfőn azonban a világ élvonalába tartozó Németország, amelyet legutóbb, szeptemberben nagy meglepetésre 2–0-ra legyőztek.

A németeknél tapintható volt a feszültség. A szakma és a szurkolók is elégedetlenek a nemzeti csapattal és főleg Julian Nagelsmann szövetségi kapitány tevékenységével. A német közvélemény nagyon egyszerűen állt hozzá a szlovákok elleni mérkőzéshez: vagy kijut a válogatott a világbajnokságra, vagy 25 éve nem látott robbanás történik a futballtársadalomban – a legnagyobb, a 2000-es, Erich Ribbeck-féle Eb-kudarc óta.

A szlovákok ellen Lipcsében már egy döntetlen is elég lett volna, hogy Németország története során 21. alkalommal kijusson a vb-re, csak vereség esetén maradt volna a pótselejtező – ami ebben a csoportban egyértelműen súlyos blamának minősülne.

A sorsdöntő mérkőzésre Julian Nagelsmann szövetségi kapitány két helyen változtatott a Luxemburg ellen elért 2–0-s győzelemhez képest: Joshua Kimmich és Nico Schlotterbeck került be a kezdőbe Ridle Baku és Waldemar Anton helyére. A vendégeknél eltiltása után visszatért a csapatba Ondrej Duda és Leo Sauer, aki a szeptemberi pozsonyi meccsen őrületbe kergette a németeket. Nos, ezúttal a németek jobb oldalán Joshua Kimmich és Leroy Sané duplán figyelt a Feyenoord játékosára, aki most nem rúgott labdába mellettük.

A hangulat a telt házas Red Bull Arénában (hivatalosan 40 120 néző váltott jegyet) nem volt mondható fergetegesnek, gyakran a kétezres szlovák tábort lehetett hallani.

A németek az első perctől kezdve uralták a játékot, sorra vezették a támadásokat, és csak idő kérdése volt, mikor szerzik meg a vezetést. A szlovákoknak gondot okozott a labda kihozatala is, szinte állandóan Martin Dúbravka kapuja előtt pattogott a labda. A 18. percben Joshua Kimmich beadása után a németek legújabb gólzsákja, Nick Woltemade fejjel volt eredményes. A középkezdés után a vendégektől David Duris egyenlíthetett volna, azonban Oliver Baumann nagy bravúrt mutatott be – ezzel ki is fújt a szlovákok támadójátéka.

A 29. percben Serge Gnabry kapott remek labdát Leon Goretzkától, és biztosan értékesítette a ziccert, majd Leroy Sané öt perc alatt kétszer is betalált közelről, így idő előtt eldöntötte a találkozót. „Oh wie ist das schön” (Ó, de csodálatos) – énekelte a közönség, s közben mexikói hullámzás alakult ki a lelátón. Négy góllal vezetett a nationalelf, s ha nincs Martin Dúbravka, minimum fél tucat gólt termeltek volna a németek már az első félidőben.

A szünet után sokáig már csak tempó nélküli játszadozás folyt a pályán. A szlovákok nem voltak képesek egy épkézláb támadásra sem, a hazaiak pedig visszavettek a tempóból. Egy óra játék után már Aleksandar Pavlovic, Nico Schlotterbeck és Joshua Kimmich nélkül játszott a hazai csapat. A lipcsei közönség nagy örömére ekkor már pályán volt Ridle Baku, aki a 67. percben remekül kijátszott támadás végén ötödször juttatta a labdát a szlovákok kapujába.

A végeredményt a 79. percben a válogatottban bemutatkozó lipcsei Assan Ouédraogo állította be, így a németek csak eljutottak fél tucat gólig, és ott lesznek a világbajnokságon. A csúfos vereség ellenére a szlovákok sem lehetnek túl szomorúak, hiszen a pótselejtezőn még kiharcolhatják a vb-részvételt.

Észak-Írország–Luxemburg 1–0

Már teljesen tét nélküli volt ez a találkozó, a hazaiak célja az lehetett, hogy győzelemmel búcsúzzanak saját közönségüktől, így hangoljanak a márciusi pótselejtezőre, míg a vendégek nyilván szívesen megszerezték volna az első pontjukat. Sok izgalmat nem hozott az első félidő, helyzetből nem volt túl sok, a szünet előtt viszont megszerezték a vezetést az északírek. Ciaron Brown harcolt ki tizenegyest, Jamie Donley pedig értékesítette.

Továbbra sem volt túl motivált egyik csapat sem, és sokkal többet helyzetet nem hozott a második játékrész sem, igaz, vendégrészről Dirk Carlson eltalálta a kapuját. Maradt az eredmény, így az északírek kilenc pontot szerezve a harmadik helyen zártak, és a Nemzetek Ligája-szereplésüknek köszönhetően az utolsó kalapból várhatják a pótselejtező november 20-i sorsolását. Luxemburg legutóbb a 2006-os vb selejtezősorozatában maradt pont nélkül, ami nagy visszalépés ahhoz képest, hogy a tavaly Eb selejtezőjében tíz meccsen 17 pontot szerzett, és csak a pótselejtezőben maradt le a kontinenstornáról.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

A-CSOPORT, 6. FORDULÓ

Németország–Szlovákia 6–0 (Woltemade 18., Gnabry 29., L. Sané 36., 41., Baku 67., Ouédraogo 79.)

Észak-Írország–Luxemburg 1–0 (Donley 44. – 11-esből)