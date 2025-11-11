Nemzeti Sportrádió

A Lyonnál folytatja a Real brazil tinédzsere – sajtóhír

2025.11.11. 22:37
Endrick minössze tizenegy percet kapott bajnoki meccsen a Real Madridnál (Fotó: Getty Images)
Endrick Real Madrid Olympique Lyon kölcsönadás
Több játéklehetőség reményében kölcsönben az Olympique Lyonnál folytatja pályafutását januártól a Real Madrid tizennégyszeres brazil válogatott csatára, Endrick – írja a Globoesporte.

A legnagyobb brazil sportportál, a Globoesporte szerint már csak formaságok állnak útjában annak, hogy a Real Madrid 19 éves brazil csatára, Endrick januártól kölcsönben az Olympique Lyonban folytassa pályafutását.

A Palmeirastól tavaly nyáron 47.5 millió euróért megszerzett fiatal támadó ugyanis nem szerepel Xabi Alonso elképzeléseiben – mindössze tizenegy percet kapott a mostani idényben –, így a több játéklehetőség reményében szívesen menne kölcsönbe, amihez zöld utat kapott a királyi gárda vezetésétől is.

A Globoesporte megjegyzi: noha a megegyezés részleteit nem hozták nyilvánosságra, az szinte biztos, hogy a szerződésben foglalnak bele vételi opciót, azaz a klub hosszú távon számítana a csatárra, aki iránt Benjamin Sesko sérülése miatt a Manchester United is érdeklődik, ám a játékos több játéklehetőséget remél a lyoni kölcsönjátéktól.

Márpedig Endricknek létfontosságú, hogy minél többet játsszon, ha ott szeretne lenni a brazil válogatott keretében a 2026-os amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon. A selecao főnöke, Carlo Ancelotti – Real-trénerként szerzett tapasztalatainak hála – jól ismeri a csatár képességeit, és nem zárta be előtte a kaput, ám ahhoz, hogy számoljon a kétségkívül remek képességű tinédzserrel, annak játszania kell – ráadásul eredményesen és jól.

A francia bajnokság 7. helyén álló Lyonnak kapóra jön Endrick szerződtetése, mivel nincs igazi góllövője, a legeredményesebb játékosa jelenleg a cseh Pável Sulc, aki csupán ötször vette be az ellenfelek kapuját.

 

