Jégkorong Kontinentális Kupa: Garát Zsomborék otthon játsszák a hatos döntőt

Garát Zsombor csapata, a Nottingham Panthers hazai jégen játszhat a jégkorong Kontinentális Kupa hatos döntőjében január közepén.
A nemzetközi szövetség hétfőn adta közre, hogy a magyar válogatott védő klubja a lengyel GKS Katowicével és a lett HK Mogóval van azonos csoportban, míg a másik hármast a francia Angers Ducs, a dán Herning Blue Fox és a kazah Torpedo Uszty-Kamenogorszk alkotja.
A január 14–16-i csoportmeccsek után január 17-én rendezik meg a döntőt, a bronzmeccset és az 5. helyért folyó csatát.
A brit bajnok Garát a mostani idényben 11 mérkőzésen 6 pontot (2 gól, 4 gólpassz) gyűjtött a Nottingham színeiben.
