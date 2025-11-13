Nemzeti Sportrádió

A La Liga pénzügyi szabályai miatt esett kútba a Getafe tulajdonosváltása – sajtóhír

M. B.M. B.
2025.11.13. 11:48
Fotó: Getty Images
A La Liga pénzügyi szabályai miatt állt el a Getafe megvételétől a többek között az angol Liverpool FC-t is birtokló Fenway Sports Group (FSG) – írja a Marca.

A madridi sportlap információi szerint az FSG elemzői úgy látják, hogy a jelenlegi piaci körülmények nem teszik lehetővé a rövid távú, agresszív befektetéseket a klubnál. Az amerikai befektetők alapvetően jónak tartják a klubok pénzügyi stabilitását megvédeni hivatott szabályokat, de hozzáteszik, hogy a spanyolországi szabályrendszer komoly akadályokat gördít a jelenleg még alacsony jövedelemmel rendelkező klubok elé, mint a Getafe.

Az FSG egyébként körülbelül 130 millió eurót fizetett volna a klubelnök és tulajdonos Ángel Torresnek, de a belsős elemzések arra jutottak, hogy az átigazolásokra költhető összegeket a klub bevételeihez kötő szabályok megakadályozzák a klub sportszakmai szempontból történő, azonnali szintlépését. Mivel a madridi kiscsapatnál jelenleg a rutinos, idősebb játékosokra épül a keret, egy költséges fiatalítással (más szavakkal: „nagybevásárlással”) lehetne csak tartósan szintet lépni, ezt pedig a már felvázolt helyzetben túl kockázatosnak ítélték meg az elemzők, így a FGS végül elállt az üzlettől.

Mindeközben a lehetséges befektetőkből nincs hiány a klubnál – a Marca szerint ugyanis a katari TA International Investment Holding névre keresztelt befektetési alap előrehaladott tárgyalásokat folytat Ángel Torresszel. Sikeres tárgyalások esetén továbbra is Torres irányítaná elnökként a klub működését, míg a katariak többek között a stadion névadójaként, valamint mezszponzorként hoznák új tőkét az egyesületbe.

  1. Real Madrid

12

10

1

1

26–10

+16

31

  2. FC Barcelona

12

9

1

2

32–15

+17

28

  3. Villarreal

12

8

2

2

24–10

+14

26

  4. Atlético Madrid

12

7

4

1

24–11

+13

25

  5. Betis

12

5

5

2

19–13

+6

20

  6. Espanyol

12

5

3

4

15–15

0

18

  7. Athletic Bilbao

12

5

2

5

12–13

–1

17

  8. Getafe

12

5

2

5

12–14

–2

17

  9. Sevilla

12

5

1

6

18–19

–1

16

10. Alaves

12

4

3

5

11–11

0

15

11. Elche

12

3

6

3

13–14

–1

15

12. Rayo Vallecano

12

4

3

5

12–14

–2

15

13. Celta Vigo

12

2

7

3

15–18

–3

13

14. Real Sociedad

12

3

4

5

14–17

–3

13

15. Mallorca

12

3

3

6

12–18

–6

12

16. Osasuna

12

3

2

7

9–13

–4

11

17. Valencia

12

2

4

6

11–21

–10

10

18. Girona

12

2

4

6

11–24

–13

10

19. Levante

12

2

3

7

16–23

–7

9

20. Oviedo

12

2

2

8

7–20

–13

8

a la liga állása

 

 

