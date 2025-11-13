A La Liga pénzügyi szabályai miatt esett kútba a Getafe tulajdonosváltása – sajtóhír
A madridi sportlap információi szerint az FSG elemzői úgy látják, hogy a jelenlegi piaci körülmények nem teszik lehetővé a rövid távú, agresszív befektetéseket a klubnál. Az amerikai befektetők alapvetően jónak tartják a klubok pénzügyi stabilitását megvédeni hivatott szabályokat, de hozzáteszik, hogy a spanyolországi szabályrendszer komoly akadályokat gördít a jelenleg még alacsony jövedelemmel rendelkező klubok elé, mint a Getafe.
Az FSG egyébként körülbelül 130 millió eurót fizetett volna a klubelnök és tulajdonos Ángel Torresnek, de a belsős elemzések arra jutottak, hogy az átigazolásokra költhető összegeket a klub bevételeihez kötő szabályok megakadályozzák a klub sportszakmai szempontból történő, azonnali szintlépését. Mivel a madridi kiscsapatnál jelenleg a rutinos, idősebb játékosokra épül a keret, egy költséges fiatalítással (más szavakkal: „nagybevásárlással”) lehetne csak tartósan szintet lépni, ezt pedig a már felvázolt helyzetben túl kockázatosnak ítélték meg az elemzők, így a FGS végül elállt az üzlettől.
Mindeközben a lehetséges befektetőkből nincs hiány a klubnál – a Marca szerint ugyanis a katari TA International Investment Holding névre keresztelt befektetési alap előrehaladott tárgyalásokat folytat Ángel Torresszel. Sikeres tárgyalások esetén továbbra is Torres irányítaná elnökként a klub működését, míg a katariak többek között a stadion névadójaként, valamint mezszponzorként hoznák új tőkét az egyesületbe.
|1. Real Madrid
12
10
1
1
26–10
+16
31
|2. FC Barcelona
12
9
1
2
32–15
+17
28
|3. Villarreal
12
8
2
2
24–10
+14
26
|4. Atlético Madrid
12
7
4
1
24–11
+13
25
|5. Betis
12
5
5
2
19–13
+6
20
|6. Espanyol
12
5
3
4
15–15
0
18
|7. Athletic Bilbao
12
5
2
5
12–13
–1
17
|8. Getafe
12
5
2
5
12–14
–2
17
|9. Sevilla
12
5
1
6
18–19
–1
16
|10. Alaves
12
4
3
5
11–11
0
15
|11. Elche
12
3
6
3
13–14
–1
15
|12. Rayo Vallecano
12
4
3
5
12–14
–2
15
|13. Celta Vigo
12
2
7
3
15–18
–3
13
|14. Real Sociedad
12
3
4
5
14–17
–3
13
|15. Mallorca
12
3
3
6
12–18
–6
12
|16. Osasuna
12
3
2
7
9–13
–4
11
|17. Valencia
12
2
4
6
11–21
–10
10
|18. Girona
12
2
4
6
11–24
–13
10
|19. Levante
12
2
3
7
16–23
–7
9
|20. Oviedo
12
2
2
8
7–20
–13
8