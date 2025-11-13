A La Liga pénzügyi szabályai miatt esett kútba a Getafe tulajdonosváltása – sajtóhír

A madridi sportlap információi szerint az FSG elemzői úgy látják, hogy a jelenlegi piaci körülmények nem teszik lehetővé a rövid távú, agresszív befektetéseket a klubnál. Az amerikai befektetők alapvetően jónak tartják a klubok pénzügyi stabilitását megvédeni hivatott szabályokat, de hozzáteszik, hogy a spanyolországi szabályrendszer komoly akadályokat gördít a jelenleg még alacsony jövedelemmel rendelkező klubok elé, mint a Getafe.

Az FSG egyébként körülbelül 130 millió eurót fizetett volna a klubelnök és tulajdonos Ángel Torresnek, de a belsős elemzések arra jutottak, hogy az átigazolásokra költhető összegeket a klub bevételeihez kötő szabályok megakadályozzák a klub sportszakmai szempontból történő, azonnali szintlépését. Mivel a madridi kiscsapatnál jelenleg a rutinos, idősebb játékosokra épül a keret, egy költséges fiatalítással (más szavakkal: „nagybevásárlással”) lehetne csak tartósan szintet lépni, ezt pedig a már felvázolt helyzetben túl kockázatosnak ítélték meg az elemzők, így a FGS végül elállt az üzlettől.

Mindeközben a lehetséges befektetőkből nincs hiány a klubnál – a Marca szerint ugyanis a katari TA International Investment Holding névre keresztelt befektetési alap előrehaladott tárgyalásokat folytat Ángel Torresszel. Sikeres tárgyalások esetén továbbra is Torres irányítaná elnökként a klub működését, míg a katariak többek között a stadion névadójaként, valamint mezszponzorként hoznák új tőkét az egyesületbe.