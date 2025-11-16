Az FTC kilencgólos hátrányból fordított a Brest ellen a női kézilabda BL-ben



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–BREST BRETAGNE (francia) 29–28 (12–18)

Érd, 1500 néző. V: Vujacsics, Kazanegra (montenegróiak)

FTC: Janurik – Malestein 4 (2), Klujber 3, SIMON P. 7 (3), INGSTAD 2, VOGEL 4, Márton G. 3. Csere: Szilágyi D. (kapus), Bordás R., O. KANOR 3, Tranborg 1, Cvijics 1, Balázs B. 1. Edző: Jesper Jensen

BREST: ANDRÉ – COATANEA 4, Vjahireva 3, ONDONO 4, Foppa 3, MAIROT 7 (4), Tshimanga 2. Csere: Depuiset (kapus), Nocandy 4, Lott, L. Kanor 1, Borg, Faure. Edző: Raphaëlle Tervel

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–5. 14. p.: 6–8. 17. p.: 8–12. 24. p.: 11–13. 36. p.: 13–22. 43. p.: 21–23. 52. p.: 26–26. 57. p.: 27–28

Kiállítások: 0, ill. 2 perc

Hétméteresek: 8/5, ill. 4/4

ÖSSZEFOGLALÓ

Fontos mérföldkőhöz ért az FTC női kézilabdacsapata, amely vasárnap délután története 400. nemzetközi kupamérkőzését játszotta a francia Brest ellen a Bajnokok Ligája idei utolsó fordulójában – az elsőt még 1967. november 5-én vívta a BEK-ben a keletnémet Rostockkal szemben (7–4 hazai pályán) a legendás Elek Gyula irányításával.

Az őszi záró találkozó (amely a hét meccse volt az európai sportági szövetségnél) nem csak ezért volt lényeges, a fővárosiak ugyanis egy újabb vereséggel jókora, már-már végzetes hátrányba kerültek volna az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikéért zajló harcban, égető szükségük volt tehát egy nagy bravúrra a még minden fronton hibátlan riválissal szemben. A csata további különlegességét adta, hogy az ismét egymással szembekerülő Kanor ikreket (a balátlövő Orlane itt, a balszélső Laura ott) az érdi csarnok lelátóján ülő édesanyjuk is testközelből figyelte.

A huzamosabb ideje hiányzó francia kapus, Laura Glauser és Tomori Zsuzsanna mellett sérülés miatt immár az orosz karmester, Darja Dmitrijevát is nélkülöző magyar együttes rosszul kezdett, hétméteresek és ziccerek maradtak ki, a támadójáték mellett a védekezés sem állt össze. A franciák igazolták, hogy a címvédő Győr és a nagy hazai rivális Metz mellett miért emelkednek ki a mezőnyből, miközben a pattogós és sok kilépésre építő, kellemetlen vendégvédelemmel nem boldoguló Fradi küszködött, ahogyan ősszel a BL-ben már korábban is többször. Hamar állandósult a Brest három-négygólos előnye, ami a szünetig csak tovább nőtt, sőt, a második félidő első perceiben már kilenccel (13–22) lépett el a vendégcsapat.

Aztán, mintha csak varázsütésre, fokozatosan kezdett eltűnni a két együttes teljesítménye között meglévő nagy különbség, teljesen megváltozott a meccs képe. Janurik Kinga fontos védésekkel segített a kapuban, előtte a védőfal is egyre hatékonyabban tette a dolgát, és az akciókba is egyre több élet költözött elöl, miközben a brestiek is többet hibáztak, mint az első harmincöt percben. Az 52. perc végén az ismét kiválóan teljesítő válogatott irányító, Simon Petra hétméteresből szerzett találatával 26–26-nál utolérte riválisát a Ferencváros, a vezetést azonban ekkor még nem sikerült átvennie. Másfél perccel a vége előtt Simon előbb elrontott egy büntetőt, ám a kipattanónál történt szabálytalanság miatt megítélt újabb kísérletet a holland jobbszélső, Angela Malestein már bedobta, így ismét döntetlen lett az állás (28–28). Egy francia rontás után aztán a záró fél percben a győzelemért támadhatott az FTC – négy másodperccel a vége előtt Klujber kilenc méterről bevágta a labdát a vendégkapu bal felső sarkába!

Már-már valószerűtlen módon, de a nagy bravúr csak meglett a zöld-fehéreknek, akik így bizakodva várhatják a január-februári folytatást a világbajnoki szünet után. 29–28