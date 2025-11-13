Nemzeti Sportrádió

Mbappé megismételte Puskás Ferenc nyolcmeccses sorozatát a Real Madridban

2025.11.13. 12:17
Kylian Mbappé nagy sorozaton van túl (Fotó: Getty Images)
A Real Madrid sorozatban legeredményesebb játékosainak listáján Kylian Mbappé utolérte, de megelőzni nem tudta Puskás Ferencet, aki annak idején legjobb szériájában egymás után nyolc spanyol bajnoki mérkőzésen talált be az ellenfelek kapujába – írta az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet annak kapcsán tette közzé friss rangsorát, hogy Kylian Mbappé nyolcmeccses gólszerző sorozata megszakadt, amikor a La Ligában vezető együttesével 0–0-ra végzett a Rayo Vallecano otthonában a legutóbbi fordulóban.

A fővárosi klub történetében korábban csak Cristiano Ronaldo tudott hosszabb szériát produkálni, ráadásul kétszer is: egymást követő 11 mérkőzésen 2014-ben és tíz fellépésen 2018-ban. Előtte a Real Madrid csúcstartója hosszasan Puskás Ferenc volt, aki megszakítás nélkül nyolc bajnoki találkozón volt eredményes 1960-ban.

A spanyol élvonalbeli klubfutball abszolút rekordere ebben a mutatóban Lionel Messi, aki sorozatban 21 La Liga-mérkőzésen szerzett gólt az FC Barcelona színeiben a 2012–2013-as idényben. Ez világrekord is egyben – írta az IFFHS.

 

