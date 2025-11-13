Mbappé megismételte Puskás Ferenc nyolcmeccses sorozatát a Real Madridban

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet annak kapcsán tette közzé friss rangsorát, hogy Kylian Mbappé nyolcmeccses gólszerző sorozata megszakadt, amikor a La Ligában vezető együttesével 0–0-ra végzett a Rayo Vallecano otthonában a legutóbbi fordulóban.

A fővárosi klub történetében korábban csak Cristiano Ronaldo tudott hosszabb szériát produkálni, ráadásul kétszer is: egymást követő 11 mérkőzésen 2014-ben és tíz fellépésen 2018-ban. Előtte a Real Madrid csúcstartója hosszasan Puskás Ferenc volt, aki megszakítás nélkül nyolc bajnoki találkozón volt eredményes 1960-ban.

A spanyol élvonalbeli klubfutball abszolút rekordere ebben a mutatóban Lionel Messi, aki sorozatban 21 La Liga-mérkőzésen szerzett gólt az FC Barcelona színeiben a 2012–2013-as idényben. Ez világrekord is egyben – írta az IFFHS.