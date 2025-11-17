Világkupanyitány a gyorskorcsolyázóknál: lesz ez még jobb!

Három világrekordot és három országos csúcsot hozott a gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának első állomása: Salt Lake Cityben Bíró Hanna 500 méteren előbb 39.16-ot futott (ez egy századdal jobb Lykovcán Ágota 2013-as eredményénél), majd vasárnap tovább faragta (39.10), és magyar rekordot döntött férfi üldözéses csapatunk is.

Szombaton férfi 5000 méteren a francia Timothy Loubineaud felülírta (6:00.23) a svéd Nils van der Poel 2021 óta érvényben lévő világrekordját (6:01.56), vasárnap pedig előbb a férfiak üldözéses csapatversenyében az amerikaiak futottak világrekordot (3:32.49), majd női 500 méteren a holland Femke Kok döntötte meg (36.09) a dél-koreai Li Szang Hva 12 éve fennálló világcsúcsát (36.36).

Amellett, hogy Bíró Hanna pályafutása legjobbját futotta egy vk-viadalon, azt se hagyjuk szó nélkül, hogy egyáltalán ott lehetett Salt Lake Cityben – Mercs Abigéllel, Bejczi Botonddal, Bödei Bálinttal és Nagy Konráddal egyetemben.

„Meglehetősen hányatott sorsú sportág ez idehaza, a sísportokhoz tudnám hasonlítani, hiszen a mieink is külföldön készülnek, mert Magyarországon nincsen megfelelő jégpálya. A világkupaversenyeken való induláshoz minden távon szintek megfutására van szükség, az, hogy a magyar gyorskorcsolyázók ekkora hátrányból indulva idáig már eljutottak, nagyszerű eredmény, dicséri a sportágban dolgozó edzők munkáját és kitartását, valamint a szövetség menedzselését” – nyilatkozta Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség gyorsasági ágazatai igazgatója, aki persze két lábbal áll a földön, s bár sokat remél a többi magyartól is, egyértelműen a tavaly honosított Kim Minseoktól várja a jó eredményeket – már a világkupa-sorozatban is, s aztán a februári téli olimpián.

De ezt várja magától a versenyző is, a Salt Lake Cityben ezerötszázon elért kilencedik, és az ezer méteren begyűjtött 17. helye „természetesen” még nem ez a kategória.

„A nyári felkészülésem jól sikerült, de régóta nem versenyeztem, és ez nehézséget okozott, emiatt nem is úgy mozogtam, ahogyan szerettem volna. De mindez már a következő versenyre változni fog” – mondta Kim Minseok, s egyelőre nincs okunk kételkedni benne.

Kim szavait egyébként edzője, Csul Von Eric Lee is alátámasztotta: „Szeptember vége óta Kim nem versenyzett, miközben a többi ország két-három hete megtartotta a saját válogatóját, emellett néhány válogatott jóval korábban érkezett Salt Lake Citybe, így több idejük jutott az akklimatizálódásra. Tudtuk, hogy nehezebb helyzetből indulunk, Kim mégsem teljesített rosszul, az edzéseken és a versenyen futott körei rendben voltak, de a versenyzés hiánya megmutatkozott. Nem izgulunk, biztosak vagyunk abban, hogy Kim kiharcolja az olimpiai indulás jogát. A második világkupaversenyen meglátjuk, hogyan teljesít, állóképessége és fizikai állapota alapján sokkal jobb eredményekre képes. Ezerötszáz méteren, amelyik a legerősebb száma, élete leglassabb első háromszáz méterét futotta, ám még így is a kilencedik lett – mindez jól mutatja, milyen erős lehet, ha eléri igazi formáját.”

A vk-sorozatban 500, 1000 és 1500 méteren a legjobb 21-21 versenyző a vk-pontok alapján szerez kvótát, további hét korcsolyázó pedig az időeredmények alapján kvalifikálhat a téli játékokra (női 3000 és férfi 5000 méteren 15-15, valamint további 5-5 kvóta talál gazdára, női 5000 és férfi 10 000 méteren 9-9 és 3-3 ez a szám, míg a tömegrajtos versenyen az „alaplétszám” 24 lesz Milánóban) – az első felvonás után Kim Minseok 1000 és 1500 méteren ott van a milánói indulók listáján.