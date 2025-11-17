Az FC Barcelona szombaton visszatér a Camp Nouba – hivatalos



Mivel a stadion még nem működik teljes kapacitással – hiszen koránt sincs még kész –, 45 401 néző foglalhat majd helyet a 105 ezer fős arénában, de ehhez hozzájön még 129 hely a mozgáskorlátozottaknak.

A stadionban felújították a hazai és a vendégöltözőt, továbbá a játékoskijárót is.

Az FC Barcelona hozzátette, hogy egyeztet az Európai Labdarúgó-szövetséggel, hogy az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-találkozót is a Camp Nouban rendezhessék meg december 9-én. Bár a katalán klub a közlemény szerint minden előírásnak megfelelt, még nem kapták meg a jóváhagyást az UEFA-tól.

