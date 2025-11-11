Lamine Yamal 7-10 napra kidőlt a válogatott szünet előtt – áll a bál a spanyol szövetség és a Barcelona között



Már októberben is feszült helyzet lépett fel a Spanyol Labdarúgó-szövetség és a Barcelona között, utóbbi hangot adott annak, hogy játékosai csapágyasra vannak járatva, de a válogatottal tartanak, majd onnan rendre sérülten térnek vissza. Most a két szervezet közti konfliktus új szintre lépett: Lamine Yamal hétvégén játszott a Celta Vigo ellen a Barcában, gólt is szerzett, hétfőn mégis kiderült, hogy 7-10 napos kihagyásra számíthat, így visszamondta a válogatottságot a novemberi vb-selejtezőkre.

Mint kiderült, egy korábbi szeméremcsont-fájdalomról volt szó, amely miatt ebben az idényben már több mérkőzést is kihagyott a katalánok Eb-győztest, 18 éves sztárja. A Barcelona a szövetség szerint teljesen kihagyta őt az ügyből, a katalánok azonban cáfolnak.

„A spanyol szövetség orvosi stábja meglepettségét és megdöbbenését fejezte ki, miután hétfőn, a válogatott hivatalos edzőtáborának kezdetén, 13:47-kor tudták meg, Lamine Yamal invazív rádiófrekvenciás beavatkozáson esett át szeméremcsont-fájdalma miatt, így nem tarthat velünk a következő két meccsen. A beavatkozást a válogatott orvosi stábjának előzetes értesítése nélkül végezték el, a kihagyás hét-tíz napot vehet igénybe. A helyzetre való tekintettel a szövetség úgy döntött, felmenti a játékost behívási kötelezettségei alól. Gyors és teljes felépülést kívánunk Yamalnak!” – áll a Spanyol Labdarúgó-szövetség hivatalos közleményében.

Nem sokkal később persze maga a szövetségi kapitány, Luis de la Fuente is megszólalt az ügyben: „Nem tűnik túl normálisnak ez az egész. Soha nem tapasztaltam még hasonlót. Az említett vizsgálat a válogatott ellenőrzésén kívül esett, el kell fogadnunk, de meglepődtem a helyzet kezelésén, ahogy mindenki más is. Nem voltak előzetes információim, ismert részletek, egyszerűen közölték a tényt, hogy nem lehet velünk jelen.”

Reagált a Barcelona is, amely leszögezte, a beavatkozást nem tervezte és ütemezte be előre, egyáltalán nem volt a klub és a játékos célja, hogy szabotálja a válogatottbeli részvételt. A katalánok szerint pusztán arról volt szó, hogy a folyamatos szeméremcsont-fájdalom miatt a saját orvosi stábjuk hétfőn egyeztetett a neves belga szakértővel, dr. Ernest Schildersszel, akinek javaslatára Yamal és a stáb beleegyezett abba, hogy az említett beavatkozást azonnal elvégezzék.

A Marca kedden kora délután újabb cikket közölt az esetről, amelyben úgy fogalmaz, döbbenet és felháborodás jellemzi a közvéleményt. A Barcelona azt állítja, időben tájékoztatta a szövetséget, a túloldal viszont azt, hogy a beavatkozást már elvégezték, amikor tudomást szereztek róla, így nem volt mit tenniük, nem számíthatnak a 18 éves sztárra.