Serie A: Nico Paz betalált, de a ráadásban pontokat buktak Fabregasék

Az idényt egy győzelemmel és egy vereséggel indító Como számára jól indult a nyeretlen Genoa elleni találkozó. Nico Paz a 13. percben újra megmutatta, hogy miért van esély arra, hogy a Real Madrid egyszer visszahívja őt: a fiatal középpályás gyönyörűen fordult le két védő között, majd távolról a kapuba zúdított.

Sokáig úgy tűnt, hogy ez a gól eldönti a három pont sorsát, de a 89. percben a hazaiak megfogyatkoztak Jacobo Ramón kiállítása miatt. Ez azt eredményezte, hogy a vendégek újra hinni kezdtek a pontszerzésben, emberelőnyüket pedig gólra is váltották: a csereként beálló Caleb Ekuban egyenlített a 92. percben.

SERIE A

3. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Como–Genoa 1–1 (Paz 13., ill. Ekuban 90+2.)

Kiállítva: Ramón (89., Como)

Hellas Verona–Cremonese 0–0

Vasárnap játszották

Roma–Torino 0–1 (Giovanni Simeone 59.)

Atalanta–Lecce 4–1 (Scalvini 37., De Ketelaere 51., 73., Zalewski 70., ill. N’Dri 82.)

Pisa–Udinese 0–1 (Iker Bravo 14.)

Sassuolo–Lazio 1–0 (Fadera 70.)

Milan–Bologna 1–0 (Modric 61.)

Szombaton játszották

Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)

Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)

Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)