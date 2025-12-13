Nemzeti Sportrádió

Kettős emberhátrányban szerzett góllal nyert meccset a Lazio

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 20:03
null
Tijjani Noslin (középen) megnyerte a meccset a Laziónak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lazio Tijjani Noslin Parma Serie A Torino Cagliari Atalanta Cremonese
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 15. fordulójában a Lazio 1–0-ra legyőzte a Parmát úgy, hogy Tijjani Noslin kettős emberhátrányban rúgta be a találkozó egyetlen gólját.

A Parma nagy lehetőséget kapott a sorstól, hiszen több mint egy félidőt emberelőnyben futballozhatott az esélyesebb Lazio ellen, mivel a 42. percben kiállították Mattia Zaccagnit. A hazaiak nem tudták gólra váltani az előnyt, ám a 78. percben Toma Basic is piros lapot kapott. Óriási előny, de négy perccel később a vendég rómaiak rúgtak gólt! Tijjani Noslin kihasználta a hazai védelem ügyetlenkedését, és nagyszerű egyéni akció végén megszerezte a vezetést a Laziónak.

A Parmának az egyenlítés sem jött össze, a Lazio nagyon értékes három pontot szerzett így.

Torino–Cremonese, összefoglaló:

OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)

Később
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Milan1494122–11+1131
2. Napoli14101322–12+1031
3. Internazionale1410432–13+1930
4. Roma149515–8+727
5. Bologna1474323–12+1125
6. Como1466219–11+824
7. Juventus1465318–14+423
8. Lazio1564517–11+622
9. Sassuolo1462619–17+220
10. Cremonese1555518–18020
11. Udinese1453615–22–718
12. Torino1545615–26–1117
13. Atalanta1437417–17016
14. Lecce1544711–19–816
15. Cagliari1435614–19–514
16. Genoa1435615–21–614
17. Parma1535710–18–814
18. Pisa1517710–20–1010
19. Verona1416711–21–109
20. Fiorentina146811–24–136

 

 

Lazio Tijjani Noslin Parma Serie A Torino Cagliari Atalanta Cremonese
Legfrissebb hírek

Egy góllal nyert, második hazai győzelmének örülhetett a Lecce

Olasz labdarúgás
22 órája

Az Atalanta hátrányból múlta felül a Chelsea-t, és pillanatnyilag harmadik helyen áll

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 23:07

Pulisic volt a csodacsere, kétgólos hátrányból nyert, és élre állt a Milan

Olasz labdarúgás
2025.12.08. 22:45

Napoli–Juventus: Contét lenyűgözték a játékosai; Spalletti odaszólt az övéinek

Olasz labdarúgás
2025.12.08. 10:13

A Napoli megverte a Juventust a forduló rangadóján

Olasz labdarúgás
2025.12.07. 22:44

A Roma ellen szakadt meg a Cagliari borzasztó sorozata; ezúttal nem tudott nyerni otthon a Lazio

Olasz labdarúgás
2025.12.07. 20:00

A Como kiütése után élre állt az Inter

Olasz labdarúgás
2025.12.06. 22:49

A Lazio kiejtette a Milant az Olasz Kupából

Olasz labdarúgás
2025.12.04. 23:08
Ezek is érdekelhetik