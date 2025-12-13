Kettős emberhátrányban szerzett góllal nyert meccset a Lazio
A Parma nagy lehetőséget kapott a sorstól, hiszen több mint egy félidőt emberelőnyben futballozhatott az esélyesebb Lazio ellen, mivel a 42. percben kiállították Mattia Zaccagnit. A hazaiak nem tudták gólra váltani az előnyt, ám a 78. percben Toma Basic is piros lapot kapott. Óriási előny, de négy perccel később a vendég rómaiak rúgtak gólt! Tijjani Noslin kihasználta a hazai védelem ügyetlenkedését, és nagyszerű egyéni akció végén megszerezte a vezetést a Laziónak.
A Parmának az egyenlítés sem jött össze, a Lazio nagyon értékes három pontot szerzett így.
Torino–Cremonese, összefoglaló:
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)
Később
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)
Vasárnap
12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|14
|9
|4
|1
|22–11
|+11
|31
|2. Napoli
|14
|10
|1
|3
|22–12
|+10
|31
|3. Internazionale
|14
|10
|–
|4
|32–13
|+19
|30
|4. Roma
|14
|9
|–
|5
|15–8
|+7
|27
|5. Bologna
|14
|7
|4
|3
|23–12
|+11
|25
|6. Como
|14
|6
|6
|2
|19–11
|+8
|24
|7. Juventus
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|8. Lazio
|15
|6
|4
|5
|17–11
|+6
|22
|9. Sassuolo
|14
|6
|2
|6
|19–17
|+2
|20
|10. Cremonese
|15
|5
|5
|5
|18–18
|0
|20
|11. Udinese
|14
|5
|3
|6
|15–22
|–7
|18
|12. Torino
|15
|4
|5
|6
|15–26
|–11
|17
|13. Atalanta
|14
|3
|7
|4
|17–17
|0
|16
|14. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|15. Cagliari
|14
|3
|5
|6
|14–19
|–5
|14
|16. Genoa
|14
|3
|5
|6
|15–21
|–6
|14
|17. Parma
|15
|3
|5
|7
|10–18
|–8
|14
|18. Pisa
|15
|1
|7
|7
|10–20
|–10
|10
|19. Verona
|14
|1
|6
|7
|11–21
|–10
|9
|20. Fiorentina
|14
|–
|6
|8
|11–24
|–13
|6