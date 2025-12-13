Kettős emberhátrányban szerzett góllal nyert meccset a Lazio

A Parma nagy lehetőséget kapott a sorstól, hiszen több mint egy félidőt emberelőnyben futballozhatott az esélyesebb Lazio ellen, mivel a 42. percben kiállították Mattia Zaccagnit. A hazaiak nem tudták gólra váltani az előnyt, ám a 78. percben Toma Basic is piros lapot kapott. Óriási előny, de négy perccel később a vendég rómaiak rúgtak gólt! Tijjani Noslin kihasználta a hazai védelem ügyetlenkedését, és nagyszerű egyéni akció végén megszerezte a vezetést a Laziónak.

A Parmának az egyenlítés sem jött össze, a Lazio nagyon értékes három pontot szerzett így.

Torino–Cremonese, összefoglaló:

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)

Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)

Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)

Később

20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

Vasárnap

12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Verona

15.00: Udinese–Napoli

18.00: Genoa–Internazionale

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)