Gyenge meccsen kapott ki az újonctól a Lazio

V. H. L.V. H. L.
2025.09.14. 20:00
Mattia Zaccagni (10-essel) csak kihagyott helyzetig jutott a Sassuolo ellen (Fotó: Getty Images)
Lazio Sassuolo Serie A
Többet tett ellenfelénél a győzelemért a Sassuolo a Lazio elleni hazai bajnokin, a zöld-feketék mestere, Fabio Grosso először nyert meccset vezetőedzőként a Serie A-ban.

Majd’ négy éve nem nyert a Sassuolo a Lazio ellen – a zöld-feketék utoljára 2021 decemberében, Reggio Emiliában tudták legyőzni a fővárosi csapatot 2–1-re, akkor Mattia Zaccagni korai találatára Domenico Berardi és Giacomo Raspadori válaszolt – a három gólszerző közül ketten most is ott voltak a gyepen a kezdő sípszónál, csak az immár az Atlético Madridban vitézkedő Raspadori hiányzott. Ami a két kispadot illeti, a tapasztalat és a a fiatalos lendület mérkőzött meg egymással, Maurizio Sarri személyében a rómaiak kispadján a Serie A egyik legrutinosabb rókája ült, míg a másik oldalon a Sassuolót az első osztályba visszavezető Fabio Grosso mindössze hatodik Serie A-meccsére (és első pontszerzésére) készült vezetőedzőként.

Az első félidő első felében meglehetősen óvatos volt a két csapat, a legnagyobb izgalmat a 23. perc hozta, amikor a sassuolós Aster Vranckx taposott rá csúnyán Nicolo Rovella bokájára – Paride Tremolada játékvezető elsőre piros lapot mutatott fel a belgának, de az eset visszanézése után úgy döntött, hogy a sárga kártya elegendő büntetés. A félidő végéhez közeledve Sarri az élénkebb tempót, Grosso a hatékonyabb letámadást hiányolta fiaitól, a Sassulo mestere lehetett elégedettebb, hiszen a tanítványai enyhe fölényben játszották le az első játékrész utolsó 10-15 percét – igaz, különösebb eredmény nélkül.

A szünet után is folytatódott a helyzetek nélküli játszadozás, egészen a 62. percig, amikor egy beadás után Zaccagni került nagy helyzetbe, de fejesét hatalmas bravúrral hárította Arijanet Muric. Talán az elkerült gól miatti megkönnyebbülés tette, talán más, de a Sassuolo rákapcsolt, és a csereként beállt gambiai csatár, Alieu Fadera jó helyezkedésének köszönhetően megszerezte a vezetést. Hátrányba kerülve a „sasok” is ritmust váltottak, de a vendéglátók gyakorlatilag játszi könnyedséggel verték vissza a mindenféle elképzelést nélkülöző rohamokat, és összességében megérdemelten nyerték az alacsony színvonalú találkozót. 1–0

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
Sassuolo–Lazio 1–0 (Fadera 70.)
Később
20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák 
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)
Korábban
Roma–Torino 0–1 (G. Simeone 59.)
Atalanta–Lecce 4–1 (Scalvini 37., De Ketelaere 51., 73., Zalewski 70., ill. N’Dri 82.)
Pisa–Udinese 0–1 (Iker Bravo 14.)
Szombaton játszották
Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)
Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)
Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)

 

Lazio Sassuolo Serie A
Ezek is érdekelhetik