Nemzeti Sportrádió

Jó az öreg a háznál: a 40 éves Modric góljával nyert a Milan a Bologna ellen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 22:48
null
Luka Modric gólja döntött a Bologna ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Luka Modric Milan Serie A Bologna olasz foci
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) vasárnap esti mérkőzésén a Milan odahaza 1–0-ra legyőzte a Bolognát.

Az első két fordulóban a Milan és a Bologna is egy győzelem mellett egy vereséget számlált, az egymás elleni meccsen azonban sokkal nagyobbnak tűnt a különbség a két csapat között – a 40 éves Luka Modriccsal felálló hazaiak ugyanis végig hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, csak a kapufát négyszer is eltalálták, a Bologna erejéből a védekezésre futotta. 

Az első negyvenöt percben még nem született gól, a folytatásban egy rossz hírrel viszont hamar meg kellett barátkozniuk a Milan-szurkolóknak: az 55. percben megsérült a csapat kapusa, Mike Maignan, aki nem is tudta folytatni a játékot, Pietro Terracciano érkezett a helyére.

Nem sokkal később aztán megtört a jég, góllá érett a Milan mezőnyfölénye: a 61. percben Alexis Saelemaekers készítette le a labdát a lendületből érkező Modricnak, aki a jobb alsó sarokba gurított – és megszerezte első gólját a Serie A-ban. 

A kapott gól után sem lett támadóbb a Bologna játéka, a Milan magabiztosan őrizte vezetését, és bár nem volt kimondottan szórakoztató a játéka, a vezetését teljesen simán őrizte meg a lefújásig – még úgy is, hogy a hazaiak vezetőedzőjét, Massimiliano Allegrit a 89. percben kiállították reklamálás miatt, amiért sérelmezte, hogy csapatától videózás után visszavontak egy tizenegyest. 1–0

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Bologna 1–0 (Modric, 61.)
Kiállítva: Allegri (89., Milan)
Sassuolo–Lazio 1–0 (Fadera 70.)
Roma–Torino 0–1 (G. Simeone 59.)
Atalanta–Lecce 4–1 (Scalvini 37., De Ketelaere 51., 73., Zalewski 70., ill. N’Dri 82.)
Pisa–Udinese 0–1 (Iker Bravo 14.)

Szombaton játszották
Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)
Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)
Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)
Hétfőn játsszák 
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)

1. Napoli336–1+5 
2. Juventus337–3+4 
3. Udinese3214–2+2 
4. Cremonese225–3+2 
5. Milan3214–2+2 
6. Roma3212–1+1 
7. Atalanta3126–3+3 
8. Cagliari31113–2+1 
9. Torino31111–5–4 
10. Internazionale3129–6+3 
11. Lazio3124–3+1 
12. Como2112–1+1 
13. Bologna3121–2–1 
14. Sassuolo3123–5–2 
15. Fiorentina3212–4–2 
16. Genoa2110–1–1 
17. Pisa3121–3–2 
18. Verona2111–5–4 
18. Parma3121–5–4 
20. Lecce3121–6–5 
AZ ÁLLÁS

 

 

Luka Modric Milan Serie A Bologna olasz foci
Legfrissebb hírek

Gyenge meccsen kapott ki az újonctól a Lazio

Olasz labdarúgás
3 órája

Simán megverte a Leccét az Atalanta, egy gól is elég volt Pisában az Udinesének

Olasz labdarúgás
6 órája

Serie A: Giovanni Simeone vetett véget a Roma veretlenségének

Olasz labdarúgás
8 órája

De Bruyne ismét betalált, Höjlund góllal debütált – simán nyert Firenzében a Napoli

Olasz labdarúgás
Tegnap, 22:48

A Juventus hétgólos mérkőzésen verte meg az Intert a Derby d'Italián

Olasz labdarúgás
Tegnap, 19:59

Labdarúgás: három magyar játékos igazolt az U17-es Serie A-ba

Utánpótlássport
2025.09.09. 09:02

Menedzsere szerint még van esély Balogh Botond klubváltására

Légiósok
2025.09.03. 13:12

A Juventus, a Milan vagy a Napoli zárta legjobban az őrült hajrát?

Olasz labdarúgás
2025.09.02. 19:35
Ezek is érdekelhetik