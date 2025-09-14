Jó az öreg a háznál: a 40 éves Modric góljával nyert a Milan a Bologna ellen

Az első két fordulóban a Milan és a Bologna is egy győzelem mellett egy vereséget számlált, az egymás elleni meccsen azonban sokkal nagyobbnak tűnt a különbség a két csapat között – a 40 éves Luka Modriccsal felálló hazaiak ugyanis végig hatalmas mezőnyfölényben futballoztak, csak a kapufát négyszer is eltalálták, a Bologna erejéből a védekezésre futotta.

Az első negyvenöt percben még nem született gól, a folytatásban egy rossz hírrel viszont hamar meg kellett barátkozniuk a Milan-szurkolóknak: az 55. percben megsérült a csapat kapusa, Mike Maignan, aki nem is tudta folytatni a játékot, Pietro Terracciano érkezett a helyére.

Nem sokkal később aztán megtört a jég, góllá érett a Milan mezőnyfölénye: a 61. percben Alexis Saelemaekers készítette le a labdát a lendületből érkező Modricnak, aki a jobb alsó sarokba gurított – és megszerezte első gólját a Serie A-ban.

A kapott gól után sem lett támadóbb a Bologna játéka, a Milan magabiztosan őrizte vezetését, és bár nem volt kimondottan szórakoztató a játéka, a vezetését teljesen simán őrizte meg a lefújásig – még úgy is, hogy a hazaiak vezetőedzőjét, Massimiliano Allegrit a 89. percben kiállították reklamálás miatt, amiért sérelmezte, hogy csapatától videózás után visszavontak egy tizenegyest. 1–0

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Milan–Bologna 1–0 (Modric, 61.)

Kiállítva: Allegri (89., Milan)

Sassuolo–Lazio 1–0 (Fadera 70.)

Roma–Torino 0–1 (G. Simeone 59.)

Atalanta–Lecce 4–1 (Scalvini 37., De Ketelaere 51., 73., Zalewski 70., ill. N’Dri 82.)

Pisa–Udinese 0–1 (Iker Bravo 14.)

Szombaton játszották

Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)

Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)

Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)

Hétfőn játsszák

18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)