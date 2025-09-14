Serie A: Giovanni Simeone vetett véget a Roma veretlenségének

Nagyszerűen indult a Gian Piero Gasperini-éra a Roma számára, hiszen a csapat a Bologna és a Pisa ellen is begyűjtötte a három pontot az első két fordulóban – igaz, mindkét alkalommal csak 1–0-ra nyertek a „farkasok”.

Gólzáport a Torino elleni összecsapás sem hozott, de ami ennél is nagyobb baj római szempontból, hogy a meccs egyetlen találatát az ellenfél szerezte: a gól nélküli első félidőt követően a nyári szerzemény, Giovanni Simeone köszönt be – először új klubja színeiben.

A Roma hiába dominált, az egyenlítés nem jött össze. A gárda jövő héten a városi rivális Lazióval találkozik, míg a négypontos Torino az Atalantát fogadja.

SERIE A

3. FORDULÓ

Roma–Torino 0–1 (G. Simeone 59.)

Később

15.00: Atalanta–Lecce

15.00: Pisa–Udinese (Tv: Match4)

18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)

Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)

Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)

Hétfőn játsszák

18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)