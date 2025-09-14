Serie A: Giovanni Simeone vetett véget a Roma veretlenségének

Nagyszerűen indult a Gian Piero Gasperini-éra a Roma számára, hiszen a csapat a Bologna és a Pisa ellen is begyűjtötte a három pontot az első két fordulóban – igaz, mindkét alkalommal csak 1–0-ra nyertek a „farkasok”.
Gólzáport a Torino elleni összecsapás sem hozott, de ami ennél is nagyobb baj római szempontból, hogy a meccs egyetlen találatát az ellenfél szerezte: a gól nélküli első félidőt követően a nyári szerzemény, Giovanni Simeone köszönt be – először új klubja színeiben.
A Roma hiába dominált, az egyenlítés nem jött össze. A gárda jövő héten a városi rivális Lazióval találkozik, míg a négypontos Torino az Atalantát fogadja.
SERIE A
3. FORDULÓ
Roma–Torino 0–1 (G. Simeone 59.)
Később
15.00: Atalanta–Lecce
15.00: Pisa–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)
Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)
Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)
Hétfőn játsszák
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|1. Napoli
3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|2. Juventus
3
|3
|–
|–
|7–3
|+4
|9
|3. Cremonese
2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|4. Roma
3
|2
|–
|1
|2–1
|+1
|6
|5. Udinese
2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|5. Cagliari
3
|1
|1
|1
|3–2
|+1
|4
|7. Torino
3
|1
|1
|1
|1–5
|–4
|4
|8. Internazionale
3
|1
|–
|2
|9–6
|+3
|3
|9. Lazio
2
|1
|–
|1
|4–2
|+2
|3
|10. Milan
2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|11. Como
2
|1
|–
|1
|2–1
|+1
|3
|12. Bologna
2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|13. Atalanta
2
|–
|2
|–
|2–2
|0
|2
|14. Fiorentina
3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|15. Pisa
2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|16. Genoa
2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|17. Lecce
2
|–
|1
|1
|0–2
|–2
|1
|18. Verona
2
|–
|1
|1
|1–5
|–4
|1
|18. Parma
3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
|20. Sassuolo
2
|–
|–
|2
|2–5
|–3
|0