Serie A: a Juve megverte és meg is előzte a Bolognát

P. K.P. K.
2025.12.14. 22:38
Juan Cabal góljával nyert a Juventus Bolognában (Fotó: AFP)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 15. fordulójának utolsó vasárnapi meccsén a Bologna a Juventust fogadta és alulmaradt

 

A Serie A 15. fordulójának vasárnap esti mérkőzése előtt az 5. helyen álló Bolognát csak két pont választotta el vendégétől, a 7. Juventustól.

Ennek megfelelően minden statisztikai mutatóban nagyon kiegyenlített első félidőt láthattunk, egy lesgóllal, amit a Juve csatára, Jonathan David szerzett. Davide Massa játékvezető érvénytelenítette a találatot, mert a gólpasszt adó Weston McKennie már lesen kapta meg a labdát. A lesgólra a Bologna egy kapufával válaszolt a félidő végén, a jobb oldalon kilépő Nadir Zortea éles szögből leadott lövése a lécet találta el.

A második félidőben, a 60. percig nem forogtak veszélyben a kapuk, utána viszont két nagy helyzetet is kialakított a Juventus. Kenan Yildiz először még az oldalhálóba lőtt, utána viszont az ő jobb oldali beadásából a nem sokkal korábban becserélt kolumbiai védő, Juan Cabal a kapu torkából fejjel megszerezte a vezetést a vendégeknek a 64. percben. 0–1 

Öt perccel később pedig emberelőnybe is került a Juve, amikor Torbjörn Heggem a tizenhatos előterében felborította a Michele Di Gregorio felívelt labdájával kapura törő Lois Opendát.  

Tíz emberrel pedig a Bolognának már nem volt esélye az egyenlítésre, a Juve győzött és megelőzte a tabellán vasárnapi ellenfelét.

OLASZ SERIE A, 15. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Bologna–Juventus 0–1 (Cabal 64.)
Kiállítva: Heggem (69., Bologna)
Korábban
Genoa–Internazionale 1–2 (Vitinha 68., ill. Bisseck 6., La. Martínez 38.)
Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)
Fiorentina–Verona 1–2 (U. Nunez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)

Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

   
AZ ÁLLÁS       
1. Internazionale

15

11434–14+2033
2. Milan

15

95124–13+1132
3. Napoli

15

101422–13+931
4. Roma

14

9515–8+727
5. Juventus

15

75319–14+526
6. Bologna

15

74423–13+1025
7. Como

14

66219–11+824
8. Lazio

15

64517–11+622
9. Sassuolo

15

63621–19+221
10. Udinese

15

63616–22–621
11. Cremonese

15

55518–18020
12. Atalanta

15

47419–18+119
13. Torino

15

45615–26–1117
14. Lecce

15

44711–19–816
15. Cagliari

15

35715–21–614
16. Genoa

15

35716–23–714
17. Parma

15

35710–18–814
18. Verona

15

26713–22–912
19. Pisa

15

17710–20–1010
20. Fiorentina

15

6912–26–146


 

 

