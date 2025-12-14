Serie A: a Juve megverte és meg is előzte a Bolognát
A Serie A 15. fordulójának vasárnap esti mérkőzése előtt az 5. helyen álló Bolognát csak két pont választotta el vendégétől, a 7. Juventustól.
Ennek megfelelően minden statisztikai mutatóban nagyon kiegyenlített első félidőt láthattunk, egy lesgóllal, amit a Juve csatára, Jonathan David szerzett. Davide Massa játékvezető érvénytelenítette a találatot, mert a gólpasszt adó Weston McKennie már lesen kapta meg a labdát. A lesgólra a Bologna egy kapufával válaszolt a félidő végén, a jobb oldalon kilépő Nadir Zortea éles szögből leadott lövése a lécet találta el.
A második félidőben, a 60. percig nem forogtak veszélyben a kapuk, utána viszont két nagy helyzetet is kialakított a Juventus. Kenan Yildiz először még az oldalhálóba lőtt, utána viszont az ő jobb oldali beadásából a nem sokkal korábban becserélt kolumbiai védő, Juan Cabal a kapu torkából fejjel megszerezte a vezetést a vendégeknek a 64. percben. 0–1
Öt perccel később pedig emberelőnybe is került a Juve, amikor Torbjörn Heggem a tizenhatos előterében felborította a Michele Di Gregorio felívelt labdájával kapura törő Lois Opendát.
Tíz emberrel pedig a Bolognának már nem volt esélye az egyenlítésre, a Juve győzött és megelőzte a tabellán vasárnapi ellenfelét.
OLASZ SERIE A, 15. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Bologna–Juventus 0–1 (Cabal 64.)
Kiállítva: Heggem (69., Bologna)
Korábban
Genoa–Internazionale 1–2 (Vitinha 68., ill. Bisseck 6., La. Martínez 38.)
Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)
Fiorentina–Verona 1–2 (U. Nunez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)
|AZ ÁLLÁS
|1. Internazionale
15
|11
|–
|4
|34–14
|+20
|33
|2. Milan
15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|3. Napoli
15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|4. Roma
14
|9
|–
|5
|15–8
|+7
|27
|5. Juventus
15
|7
|5
|3
|19–14
|+5
|26
|6. Bologna
15
|7
|4
|4
|23–13
|+10
|25
|7. Como
14
|6
|6
|2
|19–11
|+8
|24
|8. Lazio
15
|6
|4
|5
|17–11
|+6
|22
|9. Sassuolo
15
|6
|3
|6
|21–19
|+2
|21
|10. Udinese
15
|6
|3
|6
|16–22
|–6
|21
|11. Cremonese
15
|5
|5
|5
|18–18
|0
|20
|12. Atalanta
15
|4
|7
|4
|19–18
|+1
|19
|13. Torino
15
|4
|5
|6
|15–26
|–11
|17
|14. Lecce
15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|15. Cagliari
15
|3
|5
|7
|15–21
|–6
|14
|16. Genoa
15
|3
|5
|7
|16–23
|–7
|14
|17. Parma
15
|3
|5
|7
|10–18
|–8
|14
|18. Verona
15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
15
|1
|7
|7
|10–20
|–10
|10
|20. Fiorentina
15
|–
|6
|9
|12–26
|–14
|6