Serie A: a Juve megverte és meg is előzte a Bolognát

A Serie A 15. fordulójának vasárnap esti mérkőzése előtt az 5. helyen álló Bolognát csak két pont választotta el vendégétől, a 7. Juventustól.

Ennek megfelelően minden statisztikai mutatóban nagyon kiegyenlített első félidőt láthattunk, egy lesgóllal, amit a Juve csatára, Jonathan David szerzett. Davide Massa játékvezető érvénytelenítette a találatot, mert a gólpasszt adó Weston McKennie már lesen kapta meg a labdát. A lesgólra a Bologna egy kapufával válaszolt a félidő végén, a jobb oldalon kilépő Nadir Zortea éles szögből leadott lövése a lécet találta el.

A második félidőben, a 60. percig nem forogtak veszélyben a kapuk, utána viszont két nagy helyzetet is kialakított a Juventus. Kenan Yildiz először még az oldalhálóba lőtt, utána viszont az ő jobb oldali beadásából a nem sokkal korábban becserélt kolumbiai védő, Juan Cabal a kapu torkából fejjel megszerezte a vezetést a vendégeknek a 64. percben. 0–1

Öt perccel később pedig emberelőnybe is került a Juve, amikor Torbjörn Heggem a tizenhatos előterében felborította a Michele Di Gregorio felívelt labdájával kapura törő Lois Opendát.

Tíz emberrel pedig a Bolognának már nem volt esélye az egyenlítésre, a Juve győzött és megelőzte a tabellán vasárnapi ellenfelét.

OLASZ SERIE A, 15. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Bologna–Juventus 0–1 (Cabal 64.)

Kiállítva: Heggem (69., Bologna)

Korábban

Genoa–Internazionale 1–2 (Vitinha 68., ill. Bisseck 6., La. Martínez 38.)

Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)

Fiorentina–Verona 1–2 (U. Nunez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)

Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)

Hétfő

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)

Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)

Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)

Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)

Pénteken játszották

Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

AZ ÁLLÁS 1. Internazionale 15 11 – 4 34–14 +20 33 2. Milan 15 9 5 1 24–13 +11 32 3. Napoli 15 10 1 4 22–13 +9 31 4. Roma 14 9 – 5 15–8 +7 27 5. Juventus 15 7 5 3 19–14 +5 26 6. Bologna 15 7 4 4 23–13 +10 25 7. Como 14 6 6 2 19–11 +8 24 8. Lazio 15 6 4 5 17–11 +6 22 9. Sassuolo 15 6 3 6 21–19 +2 21 10. Udinese 15 6 3 6 16–22 –6 21 11. Cremonese 15 5 5 5 18–18 0 20 12. Atalanta 15 4 7 4 19–18 +1 19 13. Torino 15 4 5 6 15–26 –11 17 14. Lecce 15 4 4 7 11–19 –8 16 15. Cagliari 15 3 5 7 15–21 –6 14 16. Genoa 15 3 5 7 16–23 –7 14 17. Parma 15 3 5 7 10–18 –8 14 18. Verona 15 2 6 7 13–22 –9 12 19. Pisa 15 1 7 7 10–20 –10 10 20. Fiorentina 15 – 6 9 12–26 –14 6



