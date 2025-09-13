De Bruyne ismét betalált, Höjlund góllal debütált – simán nyert Firenzében a Napoli

Már a 6. percben vezetést szerzett a Napoli, miután Frank Anguissa büntetőt harcolt ki, Kevin De Bruyne pedig a jobb alsóba lőtt tizenegyesből – a belga klasszis összesen már öt gólnál jár az idényben, korábban a Sassuolo kapuját vette be klubcsapatának színeiben, míg a válogatottban Liechtenstein ellen egyszer, Kazahsztán ellen kétszer talált be. Még negyedóra sem telt el a meccsből, már kettővel vezettek a vendégek, Leonardo Spinazzola jobb külsővel adott pazar gólpasszt, a Manchester Unitedtől kölcsönkapott Rasmus Höjlund kilépett a kiugratásával, kilenc méterről lőtt, a labda pedig a bal kapufáról befelé pattant. Továbbra is nagy fölényben játszottak a nápolyiak, a Fiorentina egyáltalán nem tudott veszélyeztetni, és a kaput sem találta el az első félidőben.

A szünet után a vendégek eldöntötték a mérkőzést, Anguissa passzolt középre az alapvonalról, Sam Beukema lábáról pedig a kapuba pattant a labda. Aztán ott lehetett volna a negyedik gól is, Scott McTominay lövését védte David de Gea, majd a kipattanóból Matteo Politano talált el a bal kapufát. Az utolsó 20 percre teljesen visszavett a címvédő, Antonio Conte elkezdte pihentetni legjobbjait, és alaposan vissza is esett a csapat teljesítménye. Ennek következtében egyre többet támadott a hazai együttes, és szépített is, egy szöglet után Luca Ranieri elé került oda a labda, aki a rövidbe lőtt – Szergej Milinkovics-Szavics hóna alatt besurrant a labda. Akadt még dolga a szerb kapusnak, és némileg javította hibáját, amikor Roberto Piccoli ziccerénél lábbal hárított.

Próbálkozott még a Fiorentina, de közelebb nem jutott a pontszerzéshez és első győzelméhez. Sorozatban négy kapott gól nélküli bajnoki után újra bevették a nápolyi csapat kapuját, ennek ellenére immár 15 tétmérkőzés óta veretlen, és továbbra is hibátlan a bajnokságban. 1–3

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)

Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)

Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

12.30: Roma–Torino (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Lecce

15.00: Pisa–Udinese (Tv: Match4)

18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)