Nemzeti Sportrádió

De Bruyne ismét betalált, Höjlund góllal debütált – simán nyert Firenzében a Napoli

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 22:48
null
A góllal debütáló Rasmus Höjlundot ölelgetik a társak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Fiorentina Serie A Napoli
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 3. fordulójában a Napoli 3–1-re nyert a Fiorentina otthonában.

Már a 6. percben vezetést szerzett a Napoli, miután Frank Anguissa büntetőt harcolt ki, Kevin De Bruyne pedig a jobb alsóba lőtt tizenegyesből – a belga klasszis összesen már öt gólnál jár az idényben, korábban a Sassuolo kapuját vette be klubcsapatának színeiben, míg a válogatottban Liechtenstein ellen egyszer, Kazahsztán ellen kétszer talált be. Még negyedóra sem telt el a meccsből, már kettővel vezettek a vendégek, Leonardo Spinazzola jobb külsővel adott pazar gólpasszt, a Manchester Unitedtől kölcsönkapott Rasmus Höjlund kilépett a kiugratásával, kilenc méterről lőtt, a labda pedig a bal kapufáról befelé pattant. Továbbra is nagy fölényben játszottak a nápolyiak, a Fiorentina egyáltalán nem tudott veszélyeztetni, és a kaput sem találta el az első félidőben. 

A szünet után a vendégek eldöntötték a mérkőzést, Anguissa passzolt középre az alapvonalról, Sam Beukema lábáról pedig a kapuba pattant a labda. Aztán ott lehetett volna a negyedik gól is, Scott McTominay lövését védte David de Gea, majd a kipattanóból Matteo Politano talált el a bal kapufát. Az utolsó 20 percre teljesen visszavett a címvédő, Antonio Conte elkezdte pihentetni legjobbjait, és alaposan vissza is esett a csapat teljesítménye. Ennek következtében egyre többet támadott a hazai együttes, és szépített is, egy szöglet után Luca Ranieri elé került oda a labda, aki a rövidbe lőtt – Szergej Milinkovics-Szavics hóna alatt besurrant a labda. Akadt még dolga a szerb kapusnak, és némileg javította hibáját, amikor Roberto Piccoli ziccerénél lábbal hárított.

Próbálkozott még a Fiorentina, de közelebb nem jutott a pontszerzéshez és első győzelméhez. Sorozatban négy kapott gól nélküli bajnoki után újra bevették a nápolyi csapat kapuját, ennek ellenére immár 15 tétmérkőzés óta veretlen, és továbbra is hibátlan a bajnokságban. 1–3

OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)
Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)
Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Roma–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Lecce
15.00: Pisa–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Napoli336–1+59
  2. Juventus337–3+49
  3. Cremonese225–3+26
  4. Roma222–0+26
  5. Udinese2113–2+14
      Cagliari31113–2+14
  7. Internazionale3129–6+33
  8. Lazio2114–2+23
  9. Milan2113–2+13
10. Como2112–1+13
11. Bologna2111–103
12. Atalanta222–202
13. Fiorentina3212–4–22
14. Pisa2111–2–11
15. Genoa2110–1–11
16. Lecce2110–2–21
17. Verona2111–5–41
      Parma3121–5–41
19. Torino2110–5–51
20. Sassuolo222–5–30

 

Fiorentina Serie A Napoli
Legfrissebb hírek

A Juventus hétgólos mérkőzésen verte meg az Intert a Derby d'Italián

Olasz labdarúgás
3 órája

Labdarúgás: három magyar játékos igazolt az U17-es Serie A-ba

Utánpótlássport
2025.09.09. 09:02

Menedzsere szerint még van esély Balogh Botond klubváltására

Légiósok
2025.09.03. 13:12

A Juventus, a Milan vagy a Napoli zárta legjobban az őrült hajrát?

Olasz labdarúgás
2025.09.02. 19:35

Manchesterből igazolt BL-győztes védőt az Inter – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.09.02. 11:11

„StradiVardy” – Jamie Vardy a Cremonesében folytatja

Olasz labdarúgás
2025.09.02. 10:45

Jackson mégis a Bayernben folytatja, a Pool egyik üzlete kútba esett – így telt a transzferpiac záró napja az elitligákban

Minden más foci
2025.09.02. 01:30

Höjlund a Napoliban folytatja pályafutását – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.09.01. 20:08
Ezek is érdekelhetik