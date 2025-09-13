De Bruyne ismét betalált, Höjlund góllal debütált – simán nyert Firenzében a Napoli

Már a 6. percben vezetést szerzett a Napoli, miután Frank Anguissa büntetőt harcolt ki, Kevin De Bruyne pedig a jobb alsóba lőtt tizenegyesből – a belga klasszis összesen már öt gólnál jár az idényben, korábban a Sassuolo kapuját vette be klubcsapatának színeiben, míg a válogatottban Liechtenstein ellen egyszer, Kazahsztán ellen kétszer talált be. Még negyedóra sem telt el a meccsből, már kettővel vezettek a vendégek, Leonardo Spinazzola jobb külsővel adott pazar gólpasszt, a Manchester Unitedtől kölcsönkapott Rasmus Höjlund kilépett a kiugratásával, kilenc méterről lőtt, a labda pedig a bal kapufáról befelé pattant. Továbbra is nagy fölényben játszottak a nápolyiak, a Fiorentina egyáltalán nem tudott veszélyeztetni, és a kaput sem találta el az első félidőben.
A szünet után a vendégek eldöntötték a mérkőzést, Anguissa passzolt középre az alapvonalról, Sam Beukema lábáról pedig a kapuba pattant a labda. Aztán ott lehetett volna a negyedik gól is, Scott McTominay lövését védte David de Gea, majd a kipattanóból Matteo Politano talált el a bal kapufát. Az utolsó 20 percre teljesen visszavett a címvédő, Antonio Conte elkezdte pihentetni legjobbjait, és alaposan vissza is esett a csapat teljesítménye. Ennek következtében egyre többet támadott a hazai együttes, és szépített is, egy szöglet után Luca Ranieri elé került oda a labda, aki a rövidbe lőtt – Szergej Milinkovics-Szavics hóna alatt besurrant a labda. Akadt még dolga a szerb kapusnak, és némileg javította hibáját, amikor Roberto Piccoli ziccerénél lábbal hárított.
Próbálkozott még a Fiorentina, de közelebb nem jutott a pontszerzéshez és első győzelméhez. Sorozatban négy kapott gól nélküli bajnoki után újra bevették a nápolyi csapat kapuját, ennek ellenére immár 15 tétmérkőzés óta veretlen, és továbbra is hibátlan a bajnokságban. 1–3
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)
Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)
Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
12.30: Roma–Torino (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Lecce
15.00: Pisa–Udinese (Tv: Match4)
18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Napoli
|3
|3
|–
|–
|6–1
|+5
|9
|2. Juventus
|3
|3
|–
|–
|7–3
|+4
|9
|3. Cremonese
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|4. Roma
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|5. Udinese
|2
|1
|1
|–
|3–2
|+1
|4
|Cagliari
|3
|1
|1
|1
|3–2
|+1
|4
|7. Internazionale
|3
|1
|–
|2
|9–6
|+3
|3
|8. Lazio
|2
|1
|–
|1
|4–2
|+2
|3
|9. Milan
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|10. Como
|2
|1
|–
|1
|2–1
|+1
|3
|11. Bologna
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|12. Atalanta
|2
|–
|2
|–
|2–2
|0
|2
|13. Fiorentina
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|14. Pisa
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|15. Genoa
|2
|–
|1
|1
|0–1
|–1
|1
|16. Lecce
|2
|–
|1
|1
|0–2
|–2
|1
|17. Verona
|2
|–
|1
|1
|1–5
|–4
|1
|Parma
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
|19. Torino
|2
|–
|1
|1
|0–5
|–5
|1
|20. Sassuolo
|2
|–
|–
|2
|2–5
|–3
|0