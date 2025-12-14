Nemzeti Sportrádió

A Napoli kikapott – nem tudta kihasználni a Milan botlását

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 17:09
null
Ekkelenkamp (balra) góljával nyert az Udinese a Napoli ellen (Fotó: facebook.com/UdineseCalcio)
Címkék
AC Milan Udinese Fiorentina Serie A Verona Napoli Gift Orban
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 15. fordulójában a Napoli 1–0-s vereséget szenvedett Udinében. A Verona a nigériai Gift Orban duplájával nyert Firenzében.

 

 

A Serie A 15. fordulójában a Napoli abban a tudatban léphetett pályára vasárnap délután az Udinese vendégeként, hogy egy győzelemmel átveszi a tabellán a vezetést a korábbi meccsen a Sassuolo ellen otthon csak ikszelő AC Milantól.

Olasz labdarúgás
3 órája

Serie A: Bartesaghi duplája sem volt elég a Milan-sikerhez

A milánóiak tizenkilenc éves saját nevelésű játékosa élete első és második gólját szerezte a felnőttcsapatban.

Ehhez képest a vendégek hiába birtokolták többet a labdát, az Udinesének voltak veszélyesebb helyzetei, a hazaiak több mint kétszer annyi lövéssel is próbálkoztak, mint a vendégek (18–7) , és háromszor a kapuba is betaláltak. Ebből az első kettőt, Keinan Davis (les miatt) és Nicolo Zaniolo gólját (szabálytalanság miatt) a VAR jelzésére ugyan még érvénytelenítette a játékvezető, de Jurgen Ekkelenkamp már szabályos gólt szerzett a 73. percben (úgy 20 méterről, balról tekert a felső sarokba), amivel 1–0-ra győzött is az Udinese. Tehát a Napoli nem tudta kihasználni a Milan botlását, és elszenvedte idénybeli negyedik vereségét a bajnokságban.

Délután 15 órától még egy meccset rendeztek. A Verona Gift Orban révén az első félidőben megszerezte a vezetést a Fiorentina otthonában, de a hazaiak a második félidőben egy öngóllal egyenlítettek, a  93. percben azonban a nigériai Orban másodszor is betalált, nagy erővel lőtt hét méterről a rövid alsóba alsóba, amivel 2–1-re nyert a Verona.

OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)
Fiorentina–Verona 1–2 (U. Nunez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.) 
Később
18.00: Genoa–Internazionale 
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Korábban
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)

Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

 

   
AZ ÁLLÁS       
1. Milan1595124–13+1132
2. Napoli15101422–13+931
3. Internazionale1410432–13+1930
4. Roma149515–8+727
5. Bologna1474323–12+1125
6. Como1466219–11+824
7. Juventus1465318–14+423
8. Lazio1564517–11+622
9. Sassuolo1563621–19+221
10. Udinese1563616–22–621
11. Cremonese1555518–18020
12. Atalanta1547419–18+119
13. Torino1545615–26–1117
14. Lecce1544711–19–816
15. Genoa1435615–21–614
15. Cagliari1535715–21–614
17. Parma1535710–18–814
18. Verona1526713–22–912
19. Pisa1517710–20–1010
20. Fiorentina156912–26–146

 

AC Milan Udinese Fiorentina Serie A Verona Napoli Gift Orban
Legfrissebb hírek

Serie A: Bartesaghi duplája sem volt elég a Milan-sikerhez

Olasz labdarúgás
3 órája

Kettős emberhátrányban szerzett góllal nyert meccset a Lazio

Olasz labdarúgás
22 órája

Egy góllal nyert, második hazai győzelmének örülhetett a Lecce

Olasz labdarúgás
2025.12.12. 22:53

Fontos győzelmet aratott a Fiorentina a Konferencialigában

Európa-konferencialiga
2025.12.11. 20:47

Hiába duplázott Brandt, a Bodö/Glimt pontot rabolt Dortmundból

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 23:01

Pulisic volt a csodacsere, kétgólos hátrányból nyert, és élre állt a Milan

Olasz labdarúgás
2025.12.08. 22:45

Napoli–Juventus: Contét lenyűgözték a játékosai; Spalletti odaszólt az övéinek

Olasz labdarúgás
2025.12.08. 10:13

A Napoli megverte a Juventust a forduló rangadóján

Olasz labdarúgás
2025.12.07. 22:44
Ezek is érdekelhetik