A Napoli kikapott – nem tudta kihasználni a Milan botlását
A Serie A 15. fordulójában a Napoli abban a tudatban léphetett pályára vasárnap délután az Udinese vendégeként, hogy egy győzelemmel átveszi a tabellán a vezetést a korábbi meccsen a Sassuolo ellen otthon csak ikszelő AC Milantól.
Serie A: Bartesaghi duplája sem volt elég a Milan-sikerhez
Ehhez képest a vendégek hiába birtokolták többet a labdát, az Udinesének voltak veszélyesebb helyzetei, a hazaiak több mint kétszer annyi lövéssel is próbálkoztak, mint a vendégek (18–7) , és háromszor a kapuba is betaláltak. Ebből az első kettőt, Keinan Davis (les miatt) és Nicolo Zaniolo gólját (szabálytalanság miatt) a VAR jelzésére ugyan még érvénytelenítette a játékvezető, de Jurgen Ekkelenkamp már szabályos gólt szerzett a 73. percben (úgy 20 méterről, balról tekert a felső sarokba), amivel 1–0-ra győzött is az Udinese. Tehát a Napoli nem tudta kihasználni a Milan botlását, és elszenvedte idénybeli negyedik vereségét a bajnokságban.
Délután 15 órától még egy meccset rendeztek. A Verona Gift Orban révén az első félidőben megszerezte a vezetést a Fiorentina otthonában, de a hazaiak a második félidőben egy öngóllal egyenlítettek, a 93. percben azonban a nigériai Orban másodszor is betalált, nagy erővel lőtt hét méterről a rövid alsóba alsóba, amivel 2–1-re nyert a Verona.
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)
Fiorentina–Verona 1–2 (U. Nunez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)
Később
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Korábban
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)
|AZ ÁLLÁS
|1. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|2. Napoli
|15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|3. Internazionale
|14
|10
|–
|4
|32–13
|+19
|30
|4. Roma
|14
|9
|–
|5
|15–8
|+7
|27
|5. Bologna
|14
|7
|4
|3
|23–12
|+11
|25
|6. Como
|14
|6
|6
|2
|19–11
|+8
|24
|7. Juventus
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|8. Lazio
|15
|6
|4
|5
|17–11
|+6
|22
|9. Sassuolo
|15
|6
|3
|6
|21–19
|+2
|21
|10. Udinese
|15
|6
|3
|6
|16–22
|–6
|21
|11. Cremonese
|15
|5
|5
|5
|18–18
|0
|20
|12. Atalanta
|15
|4
|7
|4
|19–18
|+1
|19
|13. Torino
|15
|4
|5
|6
|15–26
|–11
|17
|14. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|15. Genoa
|14
|3
|5
|6
|15–21
|–6
|14
|15. Cagliari
|15
|3
|5
|7
|15–21
|–6
|14
|17. Parma
|15
|3
|5
|7
|10–18
|–8
|14
|18. Verona
|15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
|15
|1
|7
|7
|10–20
|–10
|10
|20. Fiorentina
|15
|–
|6
|9
|12–26
|–14
|6