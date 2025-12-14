A Napoli kikapott – nem tudta kihasználni a Milan botlását

Ehhez képest a vendégek hiába birtokolták többet a labdát, az Udinesének voltak veszélyesebb helyzetei, a hazaiak több mint kétszer annyi lövéssel is próbálkoztak, mint a vendégek (18–7) , és háromszor a kapuba is betaláltak. Ebből az első kettőt, Keinan Davis (les miatt) és Nicolo Zaniolo gólját (szabálytalanság miatt) a VAR jelzésére ugyan még érvénytelenítette a játékvezető, de Jurgen Ekkelenkamp már szabályos gólt szerzett a 73. percben (úgy 20 méterről, balról tekert a felső sarokba), amivel 1–0-ra győzött is az Udinese. Tehát a Napoli nem tudta kihasználni a Milan botlását, és elszenvedte idénybeli negyedik vereségét a bajnokságban.

Délután 15 órától még egy meccset rendeztek. A Verona Gift Orban révén az első félidőben megszerezte a vezetést a Fiorentina otthonában, de a hazaiak a második félidőben egy öngóllal egyenlítettek, a 93. percben azonban a nigériai Orban másodszor is betalált, nagy erővel lőtt hét méterről a rövid alsóba alsóba, amivel 2–1-re nyert a Verona.

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)

Fiorentina–Verona 1–2 (U. Nunez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)

Később

18.00: Genoa–Internazionale

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

Korábban

Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)

Hétfő

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)

Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)

Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)

Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)

Pénteken játszották

Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)