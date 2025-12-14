Az Inter a tabellát, Martínez a góllövőlistát vezeti a genovai sikerrel

A Milan Sassuolo elleni döntetlenje és a Napoli udinei, szintén vasárnapi veresége után nagy lehetőséghez jutott a forduló előtt még 3. helyen álló Inter, amely a Genoa vendégeként azzal a céllal léphetett pályára, hogy győzelemmel élre álljon a tabellán.

Ennek megfelelően a vendégek nagy lendülettel kezdték a meccset, 25 perc alatt hét lövésig is eljutottak, amiből rögtön az elsőt gólra is váltotta Yann Bisseck, aki a 6. percben Lautaro Martínez passzából a tizenhatos jobb oldaláról, ballal lőtt a rövid alsóba. A német védőnek a Genoa elleni csak a hatodik bajnoki meccse volt ebben az idényben, és az első gólját szerezte az évadban.

Az Inter igyekezett lezárni a találkozót már a szünet előtt, a 38. percben Martínez is betalált egy bal oldali kontrából, neki ez volt a nyolcadik bajnoki gólja ebben az idényben, amivel most már egyedül vezeti a góllövőlistát (a második a Milan támadója, Christian Pulisic, hét góllal).

Az Inter pedig a bajnokságot vezeti, mert bár a második félidőben a Genoa szépíteni tudott – Vitinha egy bravúros labdaátvétel után kihasználta a bal oldalon, hogy egyedül hagyták az elalvó milánói védők –, a meccset 2–1-re a vendégcsapat nyerte, amely így egy ponttal megelőzte a táblázaton a forduló előtt még vezető, városi rivális Milant és kettővel a most már 3. Napolit.

OLASZ SERIE A, 15. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Genoa–Internazionale 1–2 (Vitinha 68., ill. Bisseck 6., La. Martínez 38.)

Később

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

Korábban

Udinese–Napoli 1–0 (Ekkelenkamp 73.)

Fiorentina–Verona 1–2 (U. Nunez 69. – öngól, ill. G. Orban 42., 90+3.)

Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)

Hétfő

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)

Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)

Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)

Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)

Pénteken játszották

Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)