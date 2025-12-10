Több mint ígéret Nico Paz, aki lenyűgözi Francesco Tottit is

A legendás Francesco Totti, 2006 világbajnoka nyilatkozta október elején: „Nincs túl sok olasz tehetség a Serie A-ban. Nico Paz az egyetlen, akit tényleg kedvelek, annak ellenére is, hogy ő nem olasz játékos. Ő az egyetlen, akit figyelemmel követek, és akit érdemes nézni.” Aki ezek után kezdett el érdeklődni a Como fiatal argentin játékosa iránt, néhány nappal később azt láthatta, hogy a Como 2–0-ra legyőzi a rekordbajnok Juventust, az első gólhoz, Marc-Oliver Kempf találatához ő adja a gólpasszt, a másodikat pedig maga lövi a torinóiak kapujába.

Kétségtelen, hogy az olasz bajnoki évadnak ő az egyik fénypontja. Már az idénynyitón, a Lazio elleni hazai mérkőzésen ő vezényelte a show-t, klasszis lefordulás utáni, saját térfeléről indított lenyűgöző átadásból előkészítve az első gólt, majd 22 méterről, ballal bevágva a jobb felső sarokba a szabadrúgást, amelyet világszerte újra és újra megosztottak a közösségi médiában.

Tizenhárom forduló alatt öt gólnál és öt gólpassznál tart, vezeti a Serie A képzeletbeli „kanadai táblázatát” tíz ponttal. Hát még ha a legutóbbi fordulóban, a Sassuolo ellen 2–0-ra megnyert meccsen is bement volna a zseniális ollózása…! Történt, hogy Jesús Rodríguez lábáról csúnyán lecsúszott a beadás, de éppen így volt jó Nico Paznak ollózásra 15 méterről. A káprázatos mozdulat csak azért nem eredményezett gólt, mert Arijanet Muric kapus hihetetlen bravúrral szögletre mentett. Paznak a gól ezen a meccsen nem jött össze, de a második félidőben szinte már a védjegyének tekinthető lefordulás után mesterien ívelt Alberto Morenónak, aki a kapu közepébe fejelt.

Nemcsak Nico Paz szárnyal az idényben, hanem csapata is: a tavaly feljutott Como csak egyetlen vereséget szenvedett el az idényben, még a második fordulóban, Bolognában, azóta, immár tizenegy meccs óta veretlen, és még az Olasz Kupában is áll, amelyben a Sassuolót 3–0-val búcsúztatta. A Serie A tabelláján a hatodik helyről kezdte el a decembert.

A Carlo Ancelotti irányította Real Madridban nyolc mérkőzésen kapott lehetőséget (Fotó: AFP)

Minden esély megvan rá, hogy egymás után másodszor ismét Nico Paz legyen az idény legjobb fiatal (23 év alatti) játékosa, Cesc Fabregas pedig elnyerje a legjobb edzőnek járó Arany Kispad-díjat, hiszen az eddig látottak egyre többeket győznek meg arról, hogy a játékosként 2010-ben világbajnok spanyol középpályás edzőként is a legmagasabb szintet képviseli.

Egy izgalmas, lüktető, eredményes csapat, egy fiatal edző és egy gyönyörű város a Comói-tó partján: nem csoda, ha Nico Paz rendre azt nyilatkozza, remekül érzi magát Comóban. Ám csak kölcsönben szerepel ott, a játékjoga a Real Madridé, amely 2027-ig bármikor visszavásárolhatja.

„Könnyen beilleszkedtem, és örülök, hogy itt játszhatok ebben az idényben, és talán utána is. Nagyon-nagyon boldog vagyok itt – mondta Nico Paz a Destination Calcio című magazinműsorban. – Jó volt már az első idényem is, sokat tanultam és fejlődtem, ami nagy önbizalmat adott nekem. Ebben az évadban megpróbálok még tovább fejlődni, és még többet mutatni a pályán, mint korábban. A számok és a statisztikák egyáltalán nem érdekelnek. Mindennap próbálok fejlődni, finomítani a legapróbb részleteken is. Minél több cselt csinálni, minél több gólpasszt adni és gólt szerezni. A családom is nagyon élvezi Comót, és ez fontos nekem. A város gyönyörű, az emberek kedvesek, remekül kijövök a játékostársaimmal is. Örülök, hogy itt élhetek.”

Persze a profi futballban nem mindig kell hasra esni a nagy szavaktól. Nico Paz 2024. augusztus 4-én még a Real Madridról és a spanyol fővárosról áradozott, miután felkészülési mérkőzésen gólt szerzett a Barcelona ellen. „Örülök, hogy itt vagyok, nagyon jól érzem itt magam, örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Nem tudtunk nyerni, de az együttes hozzáállása példás volt. Azért vagyok itt, hogy segítsek, amikor szükség van rám, és örülök, hogy játszhatok néhány percet. A célom, hogy mindennap fejlődjek” – mondta akkor, majd három héttel később már a Como kölcsönjátékosa volt. Persze nem jószántából, a királyiak hihetetlenül erős és bő keretébe fiatalon igencsak nehéz bekerülni, és őszintének érezhetjük a szavait, hogy élvezi az életet és a futballt Olaszországban. Ennek egyik okaként Cesc Fabregast is megnevezte.

„Nekem a legfontosabb az edzőm bizalma – mondta Nico Paz. – A bizalom, amivel engem és valamennyi csapattársamat megtisztel. Látható a pályán, hogy mindenki ambiciózus és megvan a kellő önbizalmunk, mindez nagyrészt a vezetőedzőnek köszönhető. Sokat segít nekünk abban, hogy a legjobb formánkat hozzuk. Azt hiszem, nagyszerű idényünk lehet, és mindannyian izgatottak vagyunk, hogy lássuk, hová is jutunk el.”

Máris érkeznek az ajánlatok a fiatal játékosért, a Tottenhamét már kétszer is visszautasították. Persze mindenekelőtt a Real Madridnál kell kopogtatni az ajánlatokkal. A Tenerifén, Spanyolországban született, két évig a helyi klubnál nevelkedő fiú 2016-ban, tizenkét éves korában került a madridiak akadémiájára, 2022 és 2024 között két idényt játszott a B-csapatban, a Real Madrid Castillában, közben a 2023–2024-es idényben négy La Liga-, egy spanyol Király-kupa- és három Bajnokok Ligája-mérkőzésen pályára lépett az első csapatban is Carlo Ancelotti irányítása alatt. Ezen a nyolc mérkőzésen egy gólt szerzett. Első olaszországi idényében – amelyben a Como még újoncként szerepelt – máris 35-ször bizalmat kapott Fabregastól, és volt hat gólja is. Már akkor is meg-megvillant, de a jelenlegi idényben érkezett el az igazi áttörés.

Már az előző idényben, 2024 októberében bemutatkozhatott a válogatottban is – méghozzá Argentínáéban. Választhatta volna a spanyolt is, hiszen a Kanári-szigeteken született és az édesanyja spanyol, de inkább édesapja hazája mellett döntött. Apja egyébként Pablo Paz, aki az argentin csapattal szerepelt az 1998-as világbajnokságon. Fia a Bolívia ellen 6–0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn mutatkozott be, a 73. percben állt be Lautaro Martínez helyére, majd a 86. percben gólpasszt adott a meccsen triplázó Lionel Messinek. Nem rossz antré az aktuális világbajnoknál… Azóta még ötször viselhette a címeres mezt, legutóbb az argentinok két októberi felkészülési meccsén Venezuela (1–0) és Puerto Rico (6–0) ellen.

Kérdéses persze, meddig tudja megtartani a Como, mikor érzi úgy a Real Madrid, hogy neki is szüksége van rá. A Madridnak az első idény után (ami már lejárt) 9 millió eurós visszavásárlási opciója volt, a második idény után ez 10 millióra nő, a harmadik után pedig 11 millióra, de tekintettel arra, hogy a játékos piaci értéke mennyire megugrott, várhatóan ennek megfelelően kártalanítja majd a Comót. Az átigazolási hírek szaktekintélye, Fabrizio Romano nemrégiben arról posztolt, gyakorlatilag megállapodtak a személyes feltételekben, hogy Nico Paz visszatérjen a Santiago Bernabéu Stadionba.

Fabregas azonban derűlátó.

„A pletykák Nico Pazról és a Real Madridról? Nincs mit mondanom. Ő a Como játékosa, és úgy szól a megállapodás, hogy a téli átigazolási időszakban nem vásárolható vissza. Velünk van, amíg másként nem dönt a másik klub, de jövő nyárig még biztosan – mondta a Gazeta Expressnek. – De nem zárom ki, hogy Nico a következő idényben is itt lesz. Ambiciózus fiú, nagyszerű futballkarriert tudhat magáénak, de miért ne bontakoztathatná ki itt, Comóban?! Segített nekünk fejlődni, és fordítva. Látható a szemében a boldogság, amikor nálunk játszik, felszabadult és gondtalan itt.”

Született: 2004. szeptember 8., Santa Cruz de Tenerife

Állampolgársága: argentin

Sportága: labdarúgás

Posztja: támadó középpályás

Válogatottsága/góljai: 6/0

Klubjai: Real Madrid Castilla (spanyol, 2022–2024), Real Madrid (spanyol, 2023–2024), Como (olasz, 2024–)

Kiemelkedő eredményei: Bajnokok Ligája-győztes (2024), spanyol bajnok (2024), spanyol Szuperkupa-győztes (2024), a Serie A legjobb fiatal játékosa (2024–2025) Névjegy: NICOLÁS PAZ MARTÍNEZ

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. december 6-i lapszámában jelent meg.)