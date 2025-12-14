Nemzeti Sportrádió

Serie A: Bartesaghi duplája sem volt elég a Milan-sikerhez

2025.12.14. 14:35
Davide Bartesaghi élete első két gólját szerezte az AC Milan felnőtt csapatában (Fotó: Getty Images)
Hiába lőtt két gólt a Sassuolónak a tizenkilenc éves Davide Bartesaghi, az AC Milan nem tudta legyőzni az emiliaiakat, így elveszítheti első helyét a Serie A-ban.

Viszonylag hamar, a 13. percben előnyre tett szert a Sassuolo a Milan otthonában, ahol egyébként a hazai csapat jobbára a kapujához szögezte a vendégeket. Az emiliaiak gólja ezért volt meglepő, ám annál szebbre sikeredett: a kanadai Ismael Koné parádésan ívelt Mike Maignan felett a kapuba. Huszonegy percig örülhettek a fórnak a látogatók, ugyanis Ruben Loftus-Cheek passzából Davide Bartesaghi a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve élete első felnőttgólját.

A 19 éves olasz szélső annyira rákapott a gólszerzés ízére, hogy a 47. percben már két gól állt a neve mellett, miután Christopher Nkunku átadásából öreg rókákat megszégyenítő higgadtsággal helyezett Arijanet Muric kapujának bal alsó sarkába. Húsz perccel később harmadszor is bevette a Sassuolo kapuját a listavezető, de Adrien Rabiot lesről talált be, nem úgy a túloldalon Armand Laurienté, aki remek kényszerítőzés végén egyenlített. A házigazdák ezek után mindent megtettek, hogy kiharcolják a győzelmet – a hosszabbítás 6. percében Nkunku lövésénél Muricnak óriásit kellett védenie –, de nem jártak sikerrel, így könnyen lehet, hogy a hazai döntetlen a listavezető pozíciójukba kerül.

OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)
Később
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Milan1595124–13+11 32 
2. Napoli14101322–12+10 31 
3. Internazionale1410432–13+19 30 
4. Roma149515–8+7 27 
5. Bologna1474323–12+11 25 
6. Como1466219–11+8 24 
7. Juventus1465318–14+4 23 
8. Lazio1564517–11+6 22 
9. Sassuolo1563621–19+2 21 
10. Cremonese1555518–1820 
11. Atalanta1547419–18+1 19 
12. Udinese1453615–22–7 18 
13. Torino1545615–26–11 17 
14. Lecce1544711–19–8 16 
15. Genoa1435615–21–6 14 
15. Cagliari1535715–21–6 14 
17. Parma1535710–18–8 14 
18. Pisa1517710–20–10 10 
19. Verona1416711–21–10 
20. Fiorentina146811–24–13 

 

 

