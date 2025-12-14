Serie A: Bartesaghi duplája sem volt elég a Milan-sikerhez

Viszonylag hamar, a 13. percben előnyre tett szert a Sassuolo a Milan otthonában, ahol egyébként a hazai csapat jobbára a kapujához szögezte a vendégeket. Az emiliaiak gólja ezért volt meglepő, ám annál szebbre sikeredett: a kanadai Ismael Koné parádésan ívelt Mike Maignan felett a kapuba. Huszonegy percig örülhettek a fórnak a látogatók, ugyanis Ruben Loftus-Cheek passzából Davide Bartesaghi a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve élete első felnőttgólját.

A 19 éves olasz szélső annyira rákapott a gólszerzés ízére, hogy a 47. percben már két gól állt a neve mellett, miután Christopher Nkunku átadásából öreg rókákat megszégyenítő higgadtsággal helyezett Arijanet Muric kapujának bal alsó sarkába. Húsz perccel később harmadszor is bevette a Sassuolo kapuját a listavezető, de Adrien Rabiot lesről talált be, nem úgy a túloldalon Armand Laurienté, aki remek kényszerítőzés végén egyenlített. A házigazdák ezek után mindent megtettek, hogy kiharcolják a győzelmet – a hosszabbítás 6. percében Nkunku lövésénél Muricnak óriásit kellett védenie –, de nem jártak sikerrel, így könnyen lehet, hogy a hazai döntetlen a listavezető pozíciójukba kerül.

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)

Később

15.00: Fiorentina–Verona

15.00: Udinese–Napoli

18.00: Genoa–Internazionale

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)

Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)

Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)

Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)

Pénteken játszották

Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)