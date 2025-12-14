Serie A: Bartesaghi duplája sem volt elég a Milan-sikerhez
Viszonylag hamar, a 13. percben előnyre tett szert a Sassuolo a Milan otthonában, ahol egyébként a hazai csapat jobbára a kapujához szögezte a vendégeket. Az emiliaiak gólja ezért volt meglepő, ám annál szebbre sikeredett: a kanadai Ismael Koné parádésan ívelt Mike Maignan felett a kapuba. Huszonegy percig örülhettek a fórnak a látogatók, ugyanis Ruben Loftus-Cheek passzából Davide Bartesaghi a jobb alsó sarokba lőtt, megszerezve élete első felnőttgólját.
A 19 éves olasz szélső annyira rákapott a gólszerzés ízére, hogy a 47. percben már két gól állt a neve mellett, miután Christopher Nkunku átadásából öreg rókákat megszégyenítő higgadtsággal helyezett Arijanet Muric kapujának bal alsó sarkába. Húsz perccel később harmadszor is bevette a Sassuolo kapuját a listavezető, de Adrien Rabiot lesről talált be, nem úgy a túloldalon Armand Laurienté, aki remek kényszerítőzés végén egyenlített. A házigazdák ezek után mindent megtettek, hogy kiharcolják a győzelmet – a hosszabbítás 6. percében Nkunku lövésénél Muricnak óriásit kellett védenie –, de nem jártak sikerrel, így könnyen lehet, hogy a hazai döntetlen a listavezető pozíciójukba kerül.
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Sassuolo 2–2 (Bartesaghi 34., 47., ill. I. Koné 13., Laurienté 77.)
Később
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Torino–Cremonese 1–0 (Vlasic 27.)
Parma–Lazio 0–1 (Noslin 82.)
Kiállítva: Zaccagni (Lazio, 42.), Basic (Lazio, 78.)
Atalanta–Cagliari 2–1 (Scamacca 11., 81., ill. Gaetano 75.)
Pénteken játszották
Lecce–Pisa 1–0 (Stulics 72.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|2. Napoli
|14
|10
|1
|3
|22–12
|+10
|31
|3. Internazionale
|14
|10
|–
|4
|32–13
|+19
|30
|4. Roma
|14
|9
|–
|5
|15–8
|+7
|27
|5. Bologna
|14
|7
|4
|3
|23–12
|+11
|25
|6. Como
|14
|6
|6
|2
|19–11
|+8
|24
|7. Juventus
|14
|6
|5
|3
|18–14
|+4
|23
|8. Lazio
|15
|6
|4
|5
|17–11
|+6
|22
|9. Sassuolo
|15
|6
|3
|6
|21–19
|+2
|21
|10. Cremonese
|15
|5
|5
|5
|18–18
|0
|20
|11. Atalanta
|15
|4
|7
|4
|19–18
|+1
|19
|12. Udinese
|14
|5
|3
|6
|15–22
|–7
|18
|13. Torino
|15
|4
|5
|6
|15–26
|–11
|17
|14. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|15. Genoa
|14
|3
|5
|6
|15–21
|–6
|14
|15. Cagliari
|15
|3
|5
|7
|15–21
|–6
|14
|17. Parma
|15
|3
|5
|7
|10–18
|–8
|14
|18. Pisa
|15
|1
|7
|7
|10–20
|–10
|10
|19. Verona
|14
|1
|6
|7
|11–21
|–10
|9
|20. Fiorentina
|14
|–
|6
|8
|11–24
|–13
|6