Simán megverte a Leccét az Atalanta, egy gól is elég volt Pisában az Udinesének

Jelentős fölényben, ám hosszú ideig nem különösebben eredményesen futballozott otthon az Atalanta a Lecce ellen. Az első két fordulóban egyik csapat sem érezte meg a győzelem ízét, a vendégek egy vereség mellett ikszeltek a Genoa otthonában, míg a bergamóiak a Pisával otthon, a Parmával idegenben játszottak 1–1-es döntetlent. Az első sikerhez a 37. percben a vendéglátók kerültek közelebb, amikor Nicola Zalewski szögletéből a legnagyobb olasz védőtehetségnek tartott Giorgio Scalvini fejelt a kapu jobb oldalába.

A szünet után egygólos előnyük tudatában már láthatóan nyugodtabban futballoztak a kék-feketék, s hat perccel az újrakezdés után növelték is a fórt: Nikola Krsztovics passzából Charles De Ketelaere lőtte ki a kapu jobb alsó sarkát. A 70. percben az eddigi két gólpasszadó összjátékából jött a házigazdák harmadik találata, amelynél Krsztovics volt a feladó, Zalewski pedig címzett – a lengyel balszélső nem is tévesztette el a célt. A harmadik bergamói góltól érezhetően összezuhant vendégek három perccel később összehozták az ellenfélnek a negyediket is: De Ketelaere szerzett labdát a védőktől, és megszerezte második gólját. A lecceiek Konan N'Dri mutatós szólógóljával szépítettek ugyan, de már csak kozmetikázni tudtak az eredményen – legalább nem ütötték ki őket. 4–1

Több labdabirtoklás, nagyobb helyzetek – ez volt az Udinese győzelmének receptje Pisában. A „zebrácskák” 20 éves spanyol csatára, Iker Bravo a 14. percben szerezte meg csapatának a vezetést, amelyet az Udinese különösebb gond nélkül meg is tartott. A vendégek ezzel átmenetileg a 3. helyre léptek fel, továbbra is veretlenek, a Pisa pedig továbbra sem tudott meccset nyerni az idényben. 0–1

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

Atalanta–Lecce 4–1 (Scalvini 37., De Ketelaere 51., 73., Zalewski 70., ill. N’Dri 82.)

Pisa–Udinese 0–1 (Iker Bravo 14.)

Később

18.00: Sassuolo–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)

Korábban

Roma–Torino 0–1 (G. Simeone 59.)

Szombaton játszották

Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)

Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)

Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)