Serie A: Vardy bemutatkozott, a Cremonese veretlen maradt

Sérülés miatt cserére kényszerült a Hellas Verona az első félidőben, a kulcscsontját fájlaló Roberto Gagliardinit ugyanis Jean-Daniel Akpa Akpro váltotta. A Cremonese az első játékrészben beszorult, de Emil Audero kapus rendre állta a sarat.

A fordulást követően (is) Giovane volt a hazaiak legveszélyesebb játékosa: a brazil támadó Gift Orbannal kiegészülve többször túljárt a vendég védelem eszén, csakhogy Audero bravúrt bravúrra halmozott.

A jég nem tört meg, így a meccs leginkább arról maradhat emlékezetes, hogy a Cremonese színeiben bemutatkozott a rutinos nyári szerzemény, Jamie Vardy.

SERIE A

3. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Hellas Verona–Cremonese 0–0

Később

20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Roma–Torino 0–1 (Giovanni Simeone 59.)

Atalanta–Lecce 4–1 (Scalvini 37., De Ketelaere 51., 73., Zalewski 70., ill. N’Dri 82.)

Pisa–Udinese 0–1 (Iker Bravo 14.)

Sassuolo–Lazio 1–0 (Fadera 70.)

Milan–Bologna 1–0 (Modric, 61.)

Szombaton játszották

Cagliari–Parma 2–0 (Mina 33., Felici 77.)

Juventus–Internazionale 4–3 (Kelly 14., Yildiz 38., K. Thuram 83., Adzsics 90+1., ill. Calhanoglu 30., 65., M. Thuram 76.)

Fiorentina–Napoli 1–3 (L. Ranieri 79., ill. De Bruyne 6. – 11-esből, Höjlund 14., Beukema 51.)