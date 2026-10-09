Marco Rossi irányításával most már fél Európát legyőztük

♦ A magyar válogatott összesített NL-mérlege a legutóbbi négy meccs után, összesen 30 mérkőzést követően: 12 győzelem, 8 döntetlen, 10 vereség, 32–34-es gólkülönbség mellett.

♦ A magyar csapat az NL-ben hatmeccses nyeretlenségi sorozatot tört meg a grúzok ellen, 2 döntetlen, 4 vereség után győztek újra a mieink. Ezt megelőzően 2024. október 14-én Zenicán Szoboszlai duplájával (2–0) aratott győzelmet, éspedig a bosnyák válogatott fölött (amely egyébként később az olaszok elleni pótselejtezőn kivívta az idei világbajnokságon való részvételt). Az NL-ben hazai pályán pedig a grúz meccs előtt több mint négy éve, 2022. június 4-én Anglia ellen győzött a Marco Rossi vezette válogatott. 4 döntetlen és 3 vereség volt ez idő alatt a csapat hazai mérlege a Nemzetek Ligájában.

Arra is régen volt példa, hogy egymás után két tétmeccset meg tudjon nyerni a válogatott: három évvel ezelőtt, 2023-ban a litvánok elleni hazai, 2–0-ra megnyert júniusi Eb-selejtező után szeptemberben Belgrádban is győztünk a szerbek vendégeként 2–1-re. Sorozatban három tétmeccset viszont eddig csak egyszer nyert meg a magyar válogatott Marco Rossi kapitányi időszakában: 2019-ben Eb-selejtezőn előbb a horvátokat vertük meg a Groupama Arénában 2–1-re, majd Azerbajdzsánban győztünk 3–1-re, aztán pedig ismét itthon Wales ellen 1–0-ra. Mindez azt jelenti, ha az NL novemberi folytatásakor győznénk Grúziában, majd a Puskás Arénában az északírek ellen is, akkor úgy jutnánk fel az A-ligába, hogy a 2018 óta tartó Rossi-érában először nyernénk meg egymás után négy tétmeccset.

♦ Az éves mérlegünk a legutóbbi két győzelemnek köszönhetően nyolc meccs, öt győzelem, két döntetlen, egy vereség. Ha legalább még egy meccset tudna nyerni idén a válogatott a hátralévő kettőből, akkor hat győzelemmel zárhatnánk az esztendőt, amire 2023 óta nem volt példa, egy naptári évben hétszer pedig még egyszer sem nyertünk Rossival, most még erre is megvan az esély.

♦ A grúzok és az ukránok legyőzésével Marco Rossi kapitányi időszakában az 55 UEFA-tagállamból (az oroszokat is ideszámítva) most már 28 ellen tudtunk győzni. A trénernek az ukránok elleni volt a 90. meccse magyar szövetségi kapitányként (amivel 2. az örökranglistán a 117 meccsel vezető Baróti Lajos mögött), a mérlege 42 győzelem, 21 döntetlen, 27 vereség (Barótié 62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség). A 28 legyőzött válogatott mellett 12 olyan van, amellyel már játszottunk az elmúlt nyolc évben, de győzni még nem tudtunk ellene, ide tartozik: Albánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Olaszország, Oroszország, Portugália, Svájc, Svédország, Szlovákia, Uruguay (az egyetlen nem UEFA-tagország az ellenfelek között).

Andorra (4–1, 2–1), Anglia (1–0, 4–0), Azerbajdzsán (3–1, 1–0, 2–1), Bosznia-Hercegovina (2–0), Bulgária (3–1, 3–0)

Ciprus (1–0), Észtország (2–0, 1–0), Észak-Írország (1–0), Finnország (2–0, 2–1), Görögország (2–1, 2–1), Grúzia (1–0)

Horvátország (2–1), Izland (2–1), Izrael (3–0), Kazahsztán (1–3), Koszovó (2–0), Lengyelország (2–1), Litvánia (2–0), Montenegró (3–1)

Németország (1–0), Örményország (1–0, 2–0), Skócia (1–0), San Marino (4–0), Szerbia (1–0, 2–1, 2–1), Szlovénia (1–0), Ukrajna (2–1), Törökország (1–0, 2–0, 1–0), Wales (1–0) Zárójelben a győztes meccsek eredményei magyar szempontból. A MARCO ROSSI IDŐSZAKÁBAN LEGYŐZÖTT UEFA-TAGORSZÁGOK (28)

♦ A Nemzetek Ligájában folytatódott Szoboszlai Dominik nagy sorozata. Csapatkapitányunk megszakítás nélkül a leghosszabb ideje tagja a magyar válogatottnak. Legutóbb 2021. november 15-én, a Lengyelország ellen Varsóban 2–1-re megnyert vb-selejtezőről hiányzott. A 2022. márciusi, szerbek elleni hazai felkészülési meccsen (0–1) tért vissza, és hétfőn Nagyszombatban sorozatban 51. alkalommal volt kezdő. Ugyanakkor a legutóbbi két meccsen lecserélte Marco Rossi a hajrában – egymás után két válogatott meccsen legutóbb 2023 márciusában cserélték le. Szoboszlainak a következő meccse lesz a 70. fellépése a válogatottban.

♦ Willi Orbán mind a négy NL-meccsen pályára lépett, így már 72-szeres magyar válogatottnak vallhatja magát, az örökranglistán a 20. helyre jött fel, beérve Tichy Lajost.

♦ Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a témával, de itt is szögezzük le a tényt: az őszi meccseken Jurek Gábor, Tóth Milán és Szalai József is bemutatkozott a válogatottban. Ezzel idén már 11 újonc lépett pályára. Marco Rossi ezzel beállította a tavalyi csúcsát, 2025-ben is 11-en mutatkoztak be, ennél több új játékos egy naptári évben még nem debütált az elmúlt nyolc évben.