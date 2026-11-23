A nyáron a Metztől érkezett a győriekhez Sarah Bouktit, a franciák 55-szörös válogatott beállója, aki 2028 nyaráig szóló szerződést írt alá a zöld-fehérekkel. Azonban csaknem két héttel ezelőtt kiderült, hogy a Győr gazdasági nehézségekkel küzd, s emiatt lehet, hogy több játékosától is meg kell válnia. A 25 éves Bouktit hazájában arról beszélt a Stade 2 tv-s magazinműsorban, hogy lehet, ő sem tölti ki a szerződését, sőt, adott esetben már idény közben is távozhat.

„Amikor egy ilyen nagy klubhoz igazolsz, mint a Győr, az utolsó dolog, amire gondolsz, hogy csődbe megy. Úgyhogy ez most számomra nehéz helyzet, nem is számítottam ilyesmire, és nem lennék boldog, ha idő előtt távoznom kéne” – fogalmazott Bouktit a Stade 2-ben vasárnap.

A világbajnokságot a válogatottjával 2023-ban megnyerő játékos elárulta, a kialakult helyzetben némiképp szerencsésnek tartja magát, mert már több ajánlatot is kapott szerte Európából.

„Ezek mellett azért van egy B-tervem is, arra az esetre, ha valami igazán jelentős dolog történne” – mondta Bouktit, aki elárulta, Franciaországból is akadt iránta érdeklődés, például korábbi klubja, a Metz és a Brest részéről is.

„Mindenesetre én azért bízom benne, hogy a vezetők Győrben találnak megoldást a folyamatos működésre, mert nagyon szomorú lenne az egész női kézilabdázás számára, ha a klub csődbe menne” – jelentette ki Bouktit.