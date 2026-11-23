A Szeged és a magyar válogatott beállósa, Rosta Miklós és Evelina Eriksson a román Gloria Bistrita és a svéd válogatott kapusa, Evelina Eriksson évek óta alkotnak egy párt, és a hét elején derült ki, hogy a közelmúltban el is jegyezték egymást.

A bejelentést az Instagramon ejtette meg a pár, és a hozzászólásokban a honi és a nemzetközi élet ismertebb szereplői reagáltak.

A 27 éves Rosta Miklós az előző három idényt a román élvonalban a Dinamo Bucuresti-nél töltötte, s az idén tért vissza a Szegedhez, a magyar válogatottban 2019 óta szerepel beállóként

A párjánál három évvel idősebb Evelina Eriksson 2022-től a CSM Bucuresti játékosa volt, s ő is idén igazolt a Gloria Bistritához, a kapus 2020 óta tagja a svéd válogatottnak.