Kézilabda: eljegyezte a szegedi beállós a svéd válogatott kapust
Rosta Miklós és Evelina Eriksson közös fotóval jelentették be az Instagramon, hogy eljegyezték egymást.
A Szeged és a magyar válogatott beállósa, Rosta Miklós és Evelina Eriksson a román Gloria Bistrita és a svéd válogatott kapusa, Evelina Eriksson évek óta alkotnak egy párt, és a hét elején derült ki, hogy a közelmúltban el is jegyezték egymást.
A bejelentést az Instagramon ejtette meg a pár, és a hozzászólásokban a honi és a nemzetközi élet ismertebb szereplői reagáltak.
A 27 éves Rosta Miklós az előző három idényt a román élvonalban a Dinamo Bucuresti-nél töltötte, s az idén tért vissza a Szegedhez, a magyar válogatottban 2019 óta szerepel beállóként
A párjánál három évvel idősebb Evelina Eriksson 2022-től a CSM Bucuresti játékosa volt, s ő is idén igazolt a Gloria Bistritához, a kapus 2020 óta tagja a svéd válogatottnak.
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