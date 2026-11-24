Legutóbb Vergara dőlt ki a sorból: őt a szombati, Torino elleni – a Stadio Maradonában lejátszott és 1–0-s hazai győzelemmel záruló – mérkőzés 13. percében kellett lecserélni, a helyére a korábbi Manchester City-játékos, Kevin De Bruyne állt be. A kialakult helyzetre tekintettel a 35 esztendős belga csillag alighanem lehetőséget kap a keddi BL-találkozón. A Napoli egyébként hétfőn közleményt adott ki Vergara állapotáról, miután átesett az orvosi vizsgálatokon: a klub tájékoztatása szerint a bal combjában szenvedett súlyos izomszakadást, várhatóan több mint két hónapig nem bevethető.

A nápolyiak sérüléshulláma leginkább a védelmet és a támadósort sújtja. Manchesterben Massimiliano Allegri vezetőedző hat belső védőjéből négyre sem számíthat; várhatóan így Mathias Olivera csatlakozik Amir Rrahmanihoz és Sam Beukemához a háromtagú védelmi vonalban.

Massimiliano Allegri – meglehetősen szokatlan módon – utalt arra is, hogy nem dől a kardjába, ha a csapata nem nyer Manchesterben.

„Nagyon fontos mérkőzés ez, amelyen nyilván nagyszerű pályára lépni – mondta a szombati, Torino elleni győzelmet követően. – De reálisan kell nézni a helyzetet. A Bajnokok Ligája-szereplésünk sorsa az FC Bruges, a Sabah és a Viking elleni mérkőzésen dől el. A Bodőt le kellett győznünk, ezt meg is tettük. A keddi nap nagyon fontos és nehéz lesz, de a bajnokságban is rendbe kell tennünk magunkat, így a Bruges elleni hazai meccs sokkal fontosabb, mint a City elleni.”

Hallottunk már ennél ütősebb motivációs beszédet is…

Világbajnok kapusa nélkül fogadja az Arsenal a Dortmundot

A Newcastle elleni bajnokin vállsérülést szenvedett David Raya vélhetően nem játszhat a keddi BL-meccsen.

David Rayát a honfitársa, Kepa Arrizabalaga helyettesítheti (Fotó: Getty Images)

Aggodalom Londonban: David Raya kihagyta a Dortmund elleni BL-mérkőzés előtti utolsó edzést. A világbajnok kapus a hét végi, Newcastle elleni bajnokin szenvedett vállsérülést, ami miatt le kellett cserélni, helyére Kepa Arrizabalaga állt be. Úgy tűnik, a sérülés súlyosabb a vártnál, és a spanyol kapus további vizsgálatokon esik át.

„Ez aggodalomra ad okot – mondta a Sky Sportsnak Ian Wright, az Arsenal korábbi támadója. – Nem akarom azt mondani, hogy rettegek, pusztán azért, mert Kepa Arrizabalaga áll a kapuban, de ez óriási veszteség. Az olyan játékosokat, mint ő (Raya), Declan Rice vagy Gabriel, nagyon nehéz pótolni.”

Ráadásul az Arsenalnak nehéznek ígérkezik az év vége, ugyanis a hétvégén a Manchester Cityt fogadja, majd decemberben játszik többek között a Tottenhammel, a Real Madriddal és a Manchester Uniteddel is. De már a Dortmund ellen sem vár könnyed küzdelem a londoniakra. A BVB, miután legyőzte a Mönchengladbachot (1–0), a Bayern München pedig csak döntetlent játszott a Kölnnel (1–1), a hétvégén a Bundesliga élére ugrott. Emellett a Bajnokok Ligája főtábláján csak egy pont a különbség, a harmadik Arsenal tíz-, a tizenkettedik Dortmund kilencpontos. A két csapat a nyáron felkészülési meccsen ugyancsak az Emirates Stadionban találkozott egymással, a németek pedig 3–2-re győztek. Hovatovább, a 2013–2014-es és a 2014–2015-ös BL-idényben is egy csoportban szerepeltek, mindkét alkalommal egy-egy győzelmet szereztek, ezeken a meccseken a gólkülönbségük is egyforma volt, így nem lenne meglepő, ha ezúttal is szoros, ki-ki mérkőzést játszanának egymással.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)