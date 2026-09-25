Fájó vereség az NL-nyitányon: Magyarország kihagyta a helyzeteit, Ukrajna értékesített egyet

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)
Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
UKRAJNA: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
Gólszerző: Szikan (42.)
Sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.), ill. Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)
Kiállítva: Nazarenko (90+2.)
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Újrakezdés – kétszeresen is. A magyar futballválogatott Ukrajna ellen péntek este a Puskás Arénában egyrészt elkezdte a tétmérkőzések új ciklusát a sikertelen világbajnoki selejtezősorozat után. Az írek elleni, tavaly novemberi, szívfájdító 2–3-at követően csupán négy felkészülési mérkőzést játszott az idén márciusban, illetve júniusban Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, és bár azokból hármat megnyert (Szlovénia 1–0, Finnország 2–1, Kazahsztán 3–1) egy döntetlen (Görögország 0–0) mellett, az igazi értékmérő most következett, a 313 (!) napot követő első tétmérkőzésen.
És újrakezdés volt ez a csata bizonyos szempontból a Nemzetek Ligájában is. Abban a sorozatban, amely sokáig csak a legszebb arcát fordította felénk. Az Európai Labdarúgó-szövetség a 2018–2019-es idényben indította el új sorozatát, amelynek első kiírásában még a C-ligában kapott helyet a magyar válogatott (és az első NL-meccsünk egyben Marco Rossi bemutatkozása volt a magyar kispadon), ahonnan azonnal feljutott a B-divízióba, onnan meg első nekirugaszkodásra az A-ba, ott pedig elsőre majdnem meg is nyerte a méregerős csoportját, amihez csak az olaszok elleni hazai döntetlen hiányzott az utolsó fordulóban. A sok sikerélmény után a legutóbbi kiírásban viszont visszaesett az együttes a B-ligába, mivel elbukta a törökök elleni oda-vissza vágós osztályozót. Az NL-ben is elérkezett hát a lehetőség az újrakezdésre, az MLSZ-elöljárók, a szövetségi kapitány és a játékosok nyilatkozatai is egybecsengenek a tekintetben, hogy kimondva is az azonnali visszajutás a cél az A-ligába Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia mellől.
Ehhez persze mindenképpen szükséges az acélos rajt, mindjárt a csoport papíron legerősebb csapata ellen. Ráadásul – mint ahogyan ez napok óta slágertéma – erősen tartalékos támadósorral, hiszen a tizenegyes nap alatti négyes meccssorozat előtt kiesett a csapat két leggólerősebb csatára, Varga Barnabás és Sallai Roland. A kimondottan erre az összecsapásra nevezett, limitált keretből pedig némi meglepetésre a kapitány kihagyta (Doktorics Áron és Várkonyi Bence mellett) Szalai Józsefet, a Paks középcsatárát, aki második az NB I góllövőlistáján, de Bárány Donát mellett az aktuális keret egyetlen klasszikus befejező csatára (volt). Bárány Donátról viszont tudni lehetett, egyelőre nincs kilencvenperces állapotban. Így aztán cseppet sem jelentett meglepetést, hogy center nélküli támadó felállást választott erre a találkozó Marco Rossi. Szoboszlai Dominik szinte teljes szabadságot élvezett, hol Redzic Damir és Lukács Dániel mögül osztogatott, hol két oldalról támogatták Redziccsel együtt Lukácsot, hol kiment a bal oldalra harmadik csatárnak. Feltűnt jobbra, balra, középen, hőkamera legyen a „talpán”, amely követni tudta, hogy a felezővonal és az ukrán tizenhatos között mikor merre cirkál.
Jóval kezdeményezőbben, támadóbban lépett fel a magyar csapat, sokat volt az ukrán térfélen a labda, a vendégek az első félidő első felében visszahúzódtak, leginkább kontratámadásokban bíztak. Bár Schäfer András gyors besárgulása az ötödik percben nem hiányzott.
A 11. percben hajszálnyira volt a csapat a vezetést megszerzésétől, Lukács Dániel hat méterről félfordulásból akkora lécet lőtt, hogy majdnem kifordult helyéről a kapu. Néhány perccel később pedig Bolla Bendegúznak még nagyobb lehetősége volt gólt szerezni, teljesen tisztán lőhetett – de csúnyán a kapu fölé.
A félidő második felére azért már kiegyenlítődött a játék, az ukránok bátrabban jöttek át a mieink térfelére, időnként veszélyesen adtak középre mindkét oldalról, többször is utolsó beleérő lábnak vagy a szerencsének volt köszönhető, hogy nem alakult ki nagy helyzetük. Próbálkoztak távoli lövésekkel is a sárga mezesek, de ezek mind elkerülték a kaput.
A 38. percben viszont újabb magyar lehetőség adódott a nem sokkal korábban fejsérülés miatt hosszasan ápolt Schäfer Andrásnak köszönhetően, aki a középpálya közepén labdát szerzett Ilija Zabarnijtól, Szoboszlaihoz passzolt, ő jó ütemben tálalt a bal oldalon felfutó Kerkez Milos elé, aki talán jobban tette volna, ha kapura lő, mert az önzetlen beadása nem ért célt.
Tóth Balázsnak a magyar kapuban 42 percig nem kellett védenie. Amikor pedig már kellett volna, nem tudott, ki volt szolgáltatva a középen teljesen üresen hagyott Danilo Szikannak, aki be is fejelte az ordító ziccert.
Két helyen változtatott a szünetben Marco Rossi, Lukács Dánielt Bárány Donát váltotta, míg Vitális Milánt a keretbe utólag, Sallai Roland sérülésekor behívott Tóth Milán, aki először léphetett pályára a nemzeti csapatban. Hamar sárgát kaptak róla az ukránok bal oldali elfutása után, az 55. percben pedig megvolt az első kapura lövése is, ami középre ment, biztosan védte Dmitro Riznik. Schäfer András lőtt aztán sokkal távolabbról, 22 méterről, de ez sem okozott gondot a Sahtar Doneck kapusának.
Igazán kidolgozott helyzetbe nem tudott kerülni a magyar csapat a második félidő első húsz percében, az ekkor már nyugodtabban, összeszedettebben játszó ukránok kézben tartották a mérkőzést, időnként nagyon ügyesen is adogattak. És „életveszélyesek” voltak a kontraakcióik. A magyar csapat tanácstalanná vált az ellenfél tizenhatosához érve. A beadások nem értek célba, nem igazán sikerült megtalálni középen Bárány Donátot a labdával. Az ukránok viszont a 77. percben el is dönthették volna a meccset, amikor egyedül lépett ki középen jó ütemben Ihor Krasznopir, már el is húzta a labdát jobbra Tóth Balázs mellett, de estében nem tudott hét méterről az üres kapuba találni, mert Tóth még vissza tudott nyúlni a labdáért nagyot nyújtózkodva, így szögletre mentett.
A hajrát nagyon megnyomta a magyar válogatott, amely a 86. percben majdnem kiegyenlített. Kerkez Milos bal oldali beadása után Bolla Bendegúz fejelte vissza a labdát, ami Jurek Gábor elé került, a támadó egy védőt elfektetett, majd 10 méterről lőtt, a blokkról levágódott a labda, Dmitro Riznik a léc alól tolta ki – kár volt érte!
A meccs végén a játékvezető több ítélete is borzolta a kedélyeket, és miután a 92. percben piros lapot kapott Olekszandr Nazarenko, elszabadultak az indulatok a pályán, az oldalvonalnál verekedés tört ki, amelybe a kispadon ülők is beszálltak, és hosszú percek után sikerült csak szétszálazni a feleket (ez azért nem ígér békés hangulatot az október 5-i, nagyszombati visszavágó előtt).
A bunyóban döntetlent hirdethetünk, a futballmérkőzést Ukrajna nyerte meg.
A magyar csapatnak folytatás hétfőn, Belfastban.
ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!
A csoport másik mérkőzésén
Grúzia–Észak-Írország 0–1 (S. Charles 90+9.)
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ UKRÁNOK ELLEN
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)
AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN
Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)
Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Mikola Matvijenko, Valerij Bondar (mindkettő Sahtar Doneck), Eduard Szarapij (Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)
Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Andrij Jarmolenko (mindkettő Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Heorhij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)
Támadók: Danilo Szikan (Anderlecht – Belgium), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)
Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)