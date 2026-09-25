Fájó vereség az NL-nyitányon: Magyarország kihagyta a helyzeteit, Ukrajna értékesített egyet



NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

UKRAJNA: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

Gólszerző: Szikan (42.)

Sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.), ill. Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)

Kiállítva: Nazarenko (90+2.)



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Újrakezdés – kétszeresen is. A magyar futballválogatott Ukrajna ellen péntek este a Puskás Arénában egyrészt elkezdte a tétmérkőzések új ciklusát a sikertelen világbajnoki selejtezősorozat után. Az írek elleni, tavaly novemberi, szívfájdító 2–3-at követően csupán négy felkészülési mérkőzést játszott az idén márciusban, illetve júniusban Marco Rossi szövetségi kapitány együttese, és bár azokból hármat megnyert (Szlovénia 1–0, Finnország 2–1, Kazahsztán 3–1) egy döntetlen (Görögország 0–0) mellett, az igazi értékmérő most következett, a 313 (!) napot követő első tétmérkőzésen.



És újrakezdés volt ez a csata bizonyos szempontból a Nemzetek Ligájában is. Abban a sorozatban, amely sokáig csak a legszebb arcát fordította felénk. Az Európai Labdarúgó-szövetség a 2018–2019-es idényben indította el új sorozatát, amelynek első kiírásában még a C-ligában kapott helyet a magyar válogatott (és az első NL-meccsünk egyben Marco Rossi bemutatkozása volt a magyar kispadon), ahonnan azonnal feljutott a B-divízióba, onnan meg első nekirugaszkodásra az A-ba, ott pedig elsőre majdnem meg is nyerte a méregerős csoportját, amihez csak az olaszok elleni hazai döntetlen hiányzott az utolsó fordulóban. A sok sikerélmény után a legutóbbi kiírásban viszont visszaesett az együttes a B-ligába, mivel elbukta a törökök elleni oda-vissza vágós osztályozót. Az NL-ben is elérkezett hát a lehetőség az újrakezdésre, az MLSZ-elöljárók, a szövetségi kapitány és a játékosok nyilatkozatai is egybecsengenek a tekintetben, hogy kimondva is az azonnali visszajutás a cél az A-ligába Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia mellől.



Ehhez persze mindenképpen szükséges az acélos rajt, mindjárt a csoport papíron legerősebb csapata ellen. Ráadásul – mint ahogyan ez napok óta slágertéma – erősen tartalékos támadósorral, hiszen a tizenegyes nap alatti négyes meccssorozat előtt kiesett a csapat két leggólerősebb csatára, Varga Barnabás és Sallai Roland. A kimondottan erre az összecsapásra nevezett, limitált keretből pedig némi meglepetésre a kapitány kihagyta (Doktorics Áron és Várkonyi Bence mellett) Szalai Józsefet, a Paks középcsatárát, aki második az NB I góllövőlistáján, de Bárány Donát mellett az aktuális keret egyetlen klasszikus befejező csatára (volt). Bárány Donátról viszont tudni lehetett, egyelőre nincs kilencvenperces állapotban. Így aztán cseppet sem jelentett meglepetést, hogy center nélküli támadó felállást választott erre a találkozó Marco Rossi. Szoboszlai Dominik szinte teljes szabadságot élvezett, hol Redzic Damir és Lukács Dániel mögül osztogatott, hol két oldalról támogatták Redziccsel együtt Lukácsot, hol kiment a bal oldalra harmadik csatárnak. Feltűnt jobbra, balra, középen, hőkamera legyen a „talpán”, amely követni tudta, hogy a felezővonal és az ukrán tizenhatos között mikor merre cirkál.



Jóval kezdeményezőbben, támadóbban lépett fel a magyar csapat, sokat volt az ukrán térfélen a labda, a vendégek az első félidő első felében visszahúzódtak, leginkább kontratámadásokban bíztak. Bár Schäfer András gyors besárgulása az ötödik percben nem hiányzott.



A 11. percben hajszálnyira volt a csapat a vezetést megszerzésétől, Lukács Dániel hat méterről félfordulásból akkora lécet lőtt, hogy majdnem kifordult helyéről a kapu. Néhány perccel később pedig Bolla Bendegúznak még nagyobb lehetősége volt gólt szerezni, teljesen tisztán lőhetett – de csúnyán a kapu fölé.



A félidő második felére azért már kiegyenlítődött a játék, az ukránok bátrabban jöttek át a mieink térfelére, időnként veszélyesen adtak középre mindkét oldalról, többször is utolsó beleérő lábnak vagy a szerencsének volt köszönhető, hogy nem alakult ki nagy helyzetük. Próbálkoztak távoli lövésekkel is a sárga mezesek, de ezek mind elkerülték a kaput.



A 38. percben viszont újabb magyar lehetőség adódott a nem sokkal korábban fejsérülés miatt hosszasan ápolt Schäfer Andrásnak köszönhetően, aki a középpálya közepén labdát szerzett Ilija Zabarnijtól, Szoboszlaihoz passzolt, ő jó ütemben tálalt a bal oldalon felfutó Kerkez Milos elé, aki talán jobban tette volna, ha kapura lő, mert az önzetlen beadása nem ért célt.



Tóth Balázsnak a magyar kapuban 42 percig nem kellett védenie. Amikor pedig már kellett volna, nem tudott, ki volt szolgáltatva a középen teljesen üresen hagyott Danilo Szikannak, aki be is fejelte az ordító ziccert.

