PRESZTÍZSMECCS lesz, az nem is kérdés. Hogy kiegyenlített küzdelem zajlik majd a gyepen, szintén borítékolható. Hogy a magyar válogatott játékosai már csak a csalódást keltő északírek elleni meccs és az azzal járó második hely, a szerbek pedig a pont nélkül zárt A-ligás vesszőfutás miatt is különösen motiváltak lesznek, ugyancsak biztosra vehető. Ami nem, az a továbbjutó kiléte. Azt az újdonsült szerb kerettag, a németek és a görögök elleni novemberi NL-találkozókon egyaránt a kispadon helyet foglaló Miljan Krpics sem merte megjósolni.



„Nem tudom megmondani, melyik csapat az esélyesebb, mert biztosan kemény párharc lesz, mindkét félnek nehéz próba, de hiszek a hazám válogatottjában – mondta lapunknak az ETO FC 23 éves középső védője. – Amikor értesültem a sorsolásról, nagy örömöt éreztem, várom a két összecsapást. Hogy mi szól mellettünk? Titkokat nem akarok elárulni, de a csapatkohézió erős, és extrán motivál majd bennünket, hogy javítsunk az eredményeken, mert azok ebben a sorozatban tényleg pocsékak voltak. Nem olyan régóta dolgozik együtt a csapattal a szövetségi kapitány, egyelőre tanuljuk az elképzeléseit, de egyre jobbak leszünk.”

Ha valaki, a szerb-magyar kettős állampolgárságú, a magyar válogatott mezét 43-szor magára öltő Nikolics Nemanja igen jól ismeri a szerb nemzeti tizenegyet egy éve irányító Veljko Paunovicsot.

Nikolics Nemanja (23) 2020-ban a magyar válogatottban a szerbek ellen is pályára lépett (Fotó: Szabó Miklós)

„Három évig dolgoztam vele a Chicago ­Fire-ben, rendkívül jó szakembernek tartom, munkamániás, roppant profi tréner, nagyon kedvelem, de nagyon nagy fába vágta a fejszéjét – mondta a Videoton sportigazgatója. – A szerb válogatott nincs már ugyanis azon a szinten, mint néhány éve. Négy négy kettes hadrendben játszottunk vele Chicagóban, sok beadás a szélről, amire érkezni kellett, és mert a spanyol futballban szocializálódott, megvannak a felfogásában a spanyolos jegyek is, ilyen a nagy arányú labdabirtoklás, bár ezt a szerb válogatottban egyelőre nem tudta elültetni. Kevés gólt rúgott a válogatott, hat vereség után pedig muszáj lesz eredményt produkálnia. Régen még azt mondtuk a szerbekről, egyénileg nagyon jók, csapatként kevésbé, ma már azonban ők sem elit bajnokságokban játszanak, legalábbis nem olyan nagy számban. A Puskás Aréna kifejezetten nagy előny lesz, nem is jön ide szívesen már senki, Szerbiában viszont nem lesz nagy nyomás a lelátóról, szerintem maximum húszezren lesznek kint a meccsen.”

Miljan Krpics erről személyes tapasztalatokat szerezhetett volna Németország ellen, csakhogy a meccset zárt kapuk mögött, néhány ezer diák jelenlétében rendezték.

„Azt tudom, hogy kritikusak a szurkolók, ahogy persze a média is – mondta a győri bekk. – Van rajtunk nyomás, de érthető, gyenge eredményeket produkáltunk. Nem örültem, hogy egyik meccsen sem szerepelhettem, remélem, a magyarok ellen előnyömre válik, hogy jól ismerem a csapatot. Tudom, mennyire jó futballista Csinger Márk, Vitális Milán és Tóth Rajmund, a vezérei voltak a bajnoki címet szerző ETO-nak, persze Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Varga Barnabás is az, Marco Rossi meg elképesztően jó edző, szóval nagyon oda kell majd tennünk magunkat. Tizenhat éves koromtól Felcsúton játszottam, szó volt arról, hogy magyar válogatott leszek, szívesen lettem volna, de örülök, hogy végül a szülőhazám válogatottjában nyílik esély a bemutatkozásra. Minden más esetben a magyar válogatottnak drukkolnék, de most nem.”

Nikolics Nemanjánál nem is kérdés a választás, és ha esélyesebbnek tartja is a mieinket, azért figyelmeztet.



„A magyar válogatott stabilabb, megvan a stílus, a játékrendszer, igaz, ha egy-két kulcsember kiesik, nehéz őket pótolni. Szerintem a magyar csapat a favorit, egy azonban biztos: a szerbeket sohasem szabad leírni. Jól ismerem a mentalitást, a játékosok fel tudják pörgetni magukat, az önbizalmuk ahhoz megvan, hogy egy-egy meccsre megtáltosodjanak. Képesek a nagyokat megverni, a kicsik ellen meg kikapni, de eljutottunk oda, hogy kijelenthetjük, a magyar válogatott az esélyesebb.” G. D.

– Beszéltek a sorsolásról a Vojvodina öltözőjében?

– Délelőtt a válogatott kerettag kapussal Dragan Rosziccsal beszéltünk róla, hogy akár magyar–szerb pótselejtező is lehet, de bővebben nem boncolgattuk a témát. Az edzés még a sorsolás előtt ért véget, ám utána a másik szerb kerettaggal, Petar Szukacsevvel üzentet váltottunk. Láttam, az egyik Vojvodina szurkolói oldal kitett egy képet róla és rólam azzal, hogy márciusban találkozhatunk. A következő napokban biztosan több szó esik majd a sorsolásról. Mindenekelőtt bízom benne, olyan teljesítményt nyújtok, hogy ismét ott lehetek a válogatottban. – A Vojvodinából legutóbb a kapus Roszics és a balhátvéd Szukacsev kapott meghívót a válogatottba: mit gondol a csapattársairól?

– Utóbbi fiatal, tehetséges játékos, szeptemberben kapott először meghívót, akkor be is mutatkozott, és a mostani két meccsen, Németország és Görögország ellen is játszott. Jól ismerem, ha úgy alakul, hogy mindketten ott leszünk a keretben, akkor elmondom, mi az erőssége és gyengesége. Előbbi a válogatott cserekapusa, nagyszerű képességei vannak, stabil és meghatározó tagja a Vojvodinának. Van még két-három csapattársam, akik korábban ott voltak a keretben, így ha minden jól alakul, többekkel is találkozhatok márciusban. – Szerbiában játszó légiósként milyennek látja most a nemzeti csapatukat?

– Követem a szerb válogatottat, tudom, hogy nem szerepelt jól az A-ligában. Azonban ez nem téveszthet meg minket, több magasan jegyzett légiós alkotja a keretét, mondhatom, hogy világsztárjaik is vannak. Ott van például Luka Jovics, aki korábban a Real Madridban játszott, most pedig Varga Barnabás csapattársa az AEK-nél, erős bajnokságban és a Bajnokok Ligájában szerepel. Minden csapatrészben találunk rutinos, kimagasló képességű játékost. Azonban jöhetnek bármilyen nagy nevek, a legnagyobb erősségünk a csapategység, sokszor bebizonyítottuk, bárkit legyőzhetünk. Nem lesz könnyű dolgunk, de mivel nem sikerült megszerezni az első helyet, az osztályozón akarjuk kiharcolni a feljutást, amire minden esélyünk megvan. Nem könnyű Szerbiában játszani, ám az utóbbi időben megmutatta a magyar válogatott, hogy ott is képes győzni. Két meccsen dől el a továbbjutást, jó esély van az A-ligába kerülésre. J. Á. SZŰCS KORNÉL: FIGYELEM, VESZÉLYES ELLENFÉL KÖVETKEZIK!

NEMZETEK LIGÁJA, SORSOLÁS

AZ A-LIGA NEGYEDDÖNTŐI

Spanyolország–Franciaország

Norvégia–Anglia

Hollandia–Portugália

Belgium–Németország

ELŐDÖNTŐ

Hollandia/Portugália–Spanyolország/Franciaország

Belgium/Németország–Norvégia/Anglia

AZ A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓI

Bosznia-Hercegovina–Dánia

MAGYARORSZÁG–Szerbia

Írország–Horvátország

Szlovénia–Wales

A B/C-LIGA OSZTÁLYOZÓI

Ciprus–Észak-Macedónia

Észtország–Románia

Feröer–Grúzia

Fehéroroszország–Izrael