Olasz játékvezetőt delegált a csütörtöki Ferencváros‒Celje Európa-liga-meccsre az UEFA. A 39 éves Simone Sozza tapasztaltnak számít a szakmában: 2020 óta vezet a Serie A-ban, 2023 óta pedig FIFA-kerettag.

Sozza a mostani idényben az európai kupaporondon négy összecsapást dirigált, ő vezette a BL főtábláján a szeptember 8-ai Dortmund‒Villarreal (3‒2), valamint az október 21-ei Real Betis‒Feyenoord találkozókat. Az El-ben eddig a szezon során még a csak a selejtezőben fújta a sípot az Anderlecht‒PAOK (3‒2), illetve az Iberia Tbiliszi‒Jagiellonia (1‒2) mérkőzéseken.

Sozzának a BL-ben négy, az El-ben kilenc főtáblás meccse van, utóbbiban 2025-ben nyolcaddöntőn dirigált. A Celjének március 19-én Konferencialiga-nyolcaddöntőt vezetett, a szlovénok 2‒0-ra nyertek Athénban az AEK ellen.

Sozza az ősz folyamán öt Serie A-, valamint két Nemzetek Ligája-összecsapást is fújt, mérlege vezetőbíróként 11 találkozón összesen 36 sárga és 3 piros lap, illetve 8 megítélt tizenegyes.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK

21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!